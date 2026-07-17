2026. július 17. péntek Endre, Elek
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
SIOFOK, MAGYARORSZÁG – 2016. július 30.: Hatalmas tömeg a Balaton sífoki Aranypartján, Magyarországon
Utazás

Fordulat a napok óta keresett édesapa ügyében: a légirendészet szúrta ki a szörnyű igazságot a vízen

Pénzcentrum
2026. július 17. 11:55

A légirendészet megtalálta annak a 34 éves tatai kajakosnak a holttestét, aki még vasárnap tűnt el a Balatonban. A több napon át nagy erőkkel keresett, kétgyermekes családapa tragédiájának körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A férfi vasárnap indult útnak Balatonlelléről, ahonnan Balatonszepezdre evezett. Miután ott megebédelt, telefonon beszélt a feleségével, és jelezte neki, hogy elindult visszafelé. Ezt követően azonban nyoma veszett, a vízen később már csak a hullámok között sodródó, üres kajakját találták meg - írta meg a Sonline.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóságok azonnal megkezdték az eltűnt férfi kutatását. A keresés végül szerdán délután öt óra körül fejeződött be, amikor a légirendészet pilótái észrevették a holttestet a tavon. A férfit nagyjából azon a területen emelték ki a vízből, ahol korábban az üresen lebegő kajakját is megtalálták.

Eltűnt egy férfi a Balatonon: helikopterrel és hajókkal is keresik, ezt lehet tudni róla
EZ IS ÉRDEKELHET
Eltűnt egy férfi a Balatonon: helikopterrel és hajókkal is keresik, ezt lehet tudni róla
Vasárnap eltűnt egy 34 éves tatai férfi a Balatonon, miután kajakozni indult, a rendőrség nagy erőkkel keresi.

Az erdélyi származású férfit a felesége, valamint egy kilenc hónapos és egy ötéves gyermeke várta haza. A tragédia pontos körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #család #utazás #Balaton #baleset #rendőrség #halál #erdély #tragédia #mentés #tata

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:55
11:33
11:22
11:01
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 17.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
2026. július 16.
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
2026. július 16.
Ingyen nő a kert végében, mégis pénzt ér: kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó őrzője mutatja meg a titkot
NAPTÁR
Tovább
2026. július 17. péntek
Endre, Elek
29. hét
Július 17.
Emoji világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
2 hete
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
3
1 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
4
23 órája
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
5
3 napja
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 12:13
Történelmi döntést hozott a parlament: ehhez már vélhetően nem nyúlnak, hosszú évekre eldőlhetett minden
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 11:33
A legveszélyesebb klímás tévhit: hibátlan működés esetén is felgyűlhet a lakásban a gyilkos gáz
Agrárszektor  |  2026. július 17. 11:32
Megdöbbentő rekord Törökországban: a feje tetejére állhat a búzapiac