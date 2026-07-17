Fordulat a napok óta keresett édesapa ügyében: a légirendészet szúrta ki a szörnyű igazságot a vízen

A légirendészet megtalálta annak a 34 éves tatai kajakosnak a holttestét, aki még vasárnap tűnt el a Balatonban. A több napon át nagy erőkkel keresett, kétgyermekes családapa tragédiájának körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A férfi vasárnap indult útnak Balatonlelléről, ahonnan Balatonszepezdre evezett. Miután ott megebédelt, telefonon beszélt a feleségével, és jelezte neki, hogy elindult visszafelé. Ezt követően azonban nyoma veszett, a vízen később már csak a hullámok között sodródó, üres kajakját találták meg - írta meg a Sonline.

A hatóságok azonnal megkezdték az eltűnt férfi kutatását. A keresés végül szerdán délután öt óra körül fejeződött be, amikor a légirendészet pilótái észrevették a holttestet a tavon. A férfit nagyjából azon a területen emelték ki a vízből, ahol korábban az üresen lebegő kajakját is megtalálták.

EZ IS ÉRDEKELHET Eltűnt egy férfi a Balatonon: helikopterrel és hajókkal is keresik, ezt lehet tudni róla Vasárnap eltűnt egy 34 éves tatai férfi a Balatonon, miután kajakozni indult, a rendőrség nagy erőkkel keresi.

Az erdélyi származású férfit a felesége, valamint egy kilenc hónapos és egy ötéves gyermeke várta haza. A tragédia pontos körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.