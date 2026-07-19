Albinen a Svájci-Alpokban, 1300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, közvetlenül a Rhone-völgy felett.
Egy ideig vége a pusztító kánikulának itthon: a nyár legjobb napjai jönnek, mindössze ennyi fok lesz a jövő héten
Kellemes nyári idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius-fok alatt marad és a hajnalok is frissítőek lesznek. A szél élénk, olykor erős lesz. Csütörtökön átmenetileg megnövekszik a felhőzet és megnő a csapadék esélye, de a hétvégére ismét jellemzően száraz idő várható - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
- Hétfőn az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadékgócok is elhagyják az országot kelet felé, általában száraz idő lesz, de a nyugati, délnyugati tájakon előfordulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke általában 26 és 31 fok között várható, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum.
- Kedden a déli, délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, másutt a napos időt követően délutánra gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek is felhőtömbök észak, északnyugat felől. Helyenként a déli, délnyugati harmadban alakulhat ki eső, zápor, kis eséllyel zivatar, de később északon is lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős, szeles tájakon pár fokkal magasabb értékek lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
- Szerdán csökken a felhőzet, a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre lehet számítani, de helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, délután 23 és 28 fok között alakul.
- Csütörtökön észak, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt megnő a csapadék kialakulási esélye is. Az északnyugati, nyugati szelet továbbra is élénk, több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között változhat.
- Pénteken felszakadozik, csökken a felhőzet, és sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Kevesebb helyen valószínű csapadék. Az északias szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 16, délután 22 és 28 fok között alakul.
- Szombaton sok napsütés valószínű gomolyfelhő-képződéssel, néhol záporral, zivatarral. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A minimum 7, 17, a csúcsérték 25 és 31 fok között alakulhat.
- Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, de néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déliesre forduló szél megélénkülhet. Hajnalra 9 és 19 fok közé hűlhet le, délutánra 27 és 34 fok közé melegedhet fel a levegő.
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