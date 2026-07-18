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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 18.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 18.)

Pénzcentrum
2026. július 18. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 18., szombat.

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<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 17.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>6, 21, 31, 47, 48</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 4 db<br> 4-es találat: 20 db<br> 3+2-as találat: 47 db<br> 3+1-as találat: 563 db<br> 2+2-es találat: 742 db<br> 3-as találat: 1126 db<br> 1+2-es találat: 3993 db<br> 2+1-es találat: 9091 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 44480 Ft
MOL: 4166 Ft
RICHTER: 11980 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.19: Reggelre a legtöbb helyen csökken a felhőzet, addig nagyobb eséllyel a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Napközben jellemzően napos, gomolyfelhős idő várható néhol záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadékzóna érkezik. A gyenge, mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.

2026.07.20: A front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés felhővel. Néhol (nagyobb eséllyel északkeleten és nyugaton, délnyugaton) alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A minimum 12 és 20, a maximum 25 és 31 fok között változhat.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.07.17)

Akciók

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