Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 18.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 18., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. július 17.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 21, 31, 47, 48

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 4 db

4-es találat: 20 db

3+2-as találat: 47 db

3+1-as találat: 563 db

2+2-es találat: 742 db

3-as találat: 1126 db

1+2-es találat: 3993 db

2+1-es találat: 9091 db



OTP: 44480 Ft

MOL: 4166 Ft

RICHTER: 11980 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.19: Reggelre a legtöbb helyen csökken a felhőzet, addig nagyobb eséllyel a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Napközben jellemzően napos, gomolyfelhős idő várható néhol záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadékzóna érkezik. A gyenge, mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.

2026.07.20: A front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés felhővel. Néhol (nagyobb eséllyel északkeleten és nyugaton, délnyugaton) alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A minimum 12 és 20, a maximum 25 és 31 fok között változhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.07.17)

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