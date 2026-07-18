A kormányfő bejelentése szerint öt adónem is megszűnik, be szertnének zárni sok kiskaput, illetve a vállalatok adóinak szigprításáról is döntöttek.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 18.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 18., szombat.
Névnap
Frigyes
Friss hírek
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- Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
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- Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.19: Reggelre a legtöbb helyen csökken a felhőzet, addig nagyobb eséllyel a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Napközben jellemzően napos, gomolyfelhős idő várható néhol záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadékzóna érkezik. A gyenge, mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.
2026.07.20: A front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés felhővel. Néhol (nagyobb eséllyel északkeleten és nyugaton, délnyugaton) alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A minimum 12 és 20, a maximum 25 és 31 fok között változhat.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.07.17)
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