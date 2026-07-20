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Kilátás a Tisza-tóra a Tisza-tavi Ökocentrum kilátójából, Poroszló, Magyarország
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Vége, lebonthatják a magyar vidék egyik kedvelt kilátóját: nemrég még tízmilliókból újították fel

HelloVidék
2026. július 20. 09:15

Lezárták Kaposvár egyik kedvelt kirándulóhelyének látványosságát: a Deseda-kilátóval kapcsolatban tartószerkezeti problémák merültek fel, ezért a szakemberek vizsgálják az építmény állapotát. Egyelőre nem tudni, hogy a népszerű kilátó felújítható-e, vagy olyan mértékű a károsodás, hogy a bontás lehet az egyetlen biztonságos megoldás.

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Biztonsági okokból határozatlan időre lezárták a kaposvári Deseda-kilátót, miután az építmény tartószerkezetével kapcsolatban problémák merültek fel. A látogatók egyelőre nem használhatják a kilátót, a szakemberek pedig jelenleg azt vizsgálják, milyen állapotban van a szerkezet, és milyen beavatkozásra lehet szükség.

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A lezárásra Erdélyi Ákos, Kaposvár önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint az üzemeltetőtől kapott információk alapján műszaki vizsgálat indult a kilátó állapotának felmérésére. Mindenesetre egy mindössze 12 éves, alig 4 éve (!!) közel 30 millió forintból felújított kilátó került lezárásra.

Még nem született döntés a kilátó sorsáról

A szakértők feladata annak megállapítása, hogy milyen mértékű a szerkezeti károsodás, helyreállítható-e az építmény, illetve milyen munkálatokra lenne szükség a biztonságos használathoz. Egyelőre sem a javítás várható költsége, sem az újranyitás időpontja nem ismert.

A végleges döntést csak a vizsgálatok lezárása után lehet meghozni: ekkor derülhet ki, hogy elegendő-e egy nagyobb felújítás, vagy a kilátó bontása és új építmény kialakítása válik szükségessé.

Nem először kellett hozzányúlni a Deseda-kilátóhoz

A Deseda-tó partján álló kilátó 2014-ben épült, ám már néhány évvel később komolyabb rekonstrukcióra szorult. Kaposvár önkormányzata 2021-ben indította el a felújítást, amelynek költsége végül közel 30 millió forintra emelkedett, a munkálatok pedig 2022-ben is folytatódtak.

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Éppen ezért különösen figyelemre méltó, hogy a mostani lezárásra néhány évvel a rekonstrukció után került sor. A vizsgálatnak arra is választ kell adnia, hogy a jelenlegi problémát a tervezés, a kivitelezés, az anyagvédelem vagy az időjárás okozta-e.

Több magyar kilátó is hasonló sorsra jutott

A Deseda-kilátó esete nem példa nélküli: az elmúlt években több magyarországi fa szerkezetű kilátóval is komoly problémák adódtak. A fonyódi Várhegyi kilátót például a faanyagot károsító gombák és rovarok miatt évekkel ezelőtt lezárták, majd 2025-ben a teljes bontásáról döntöttek. Szakemberek szerint a faszerkezetű építményeknél a nedvesség, a korhadás és a farontó élőlények jelentik a legnagyobb veszélyt, ezért a rendszeres műszaki ellenőrzés kulcsfontosságú.

A Deseda-kilátó esetében most még nincs végleges döntés: a következő hetekben elkészülő műszaki szakvélemény alapján derülhet ki, hogy a kaposvári látványosság újra megnyitható lesz-e, vagy végleg búcsút kell venni tőle.
Címlapkép: Getty Images
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