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Brutális fordulat az időjárásban: veszélybe került a történelmi magyar hőségcsúcs, ekkor tetőzik a kánikula

Pénzcentrum
2026. június 27. 07:33

A hétvégén tovább erősödik a hőség Magyarországon, a napsütésé lesz a főszerep, miközben csapadékra továbbra sem kell számítani. A meteorológusok szerint vasárnap már több helyen elérheti, sőt helyenként meg is haladhatja a 40 Celsius-fokot a csúcshőmérséklet, a jövő hét elején pedig az Alföldön akár 42 fok is lehet.

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Szombaton alig lesz felhő az égen, országszerte zavartalan napsütés várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak néhol élénkülhet meg átmenetileg a szél. Reggel 14 és 24 fok közé hűl a levegő, délutánra viszont 35 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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Vasárnap tovább fokozódik a forróság. A legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti értékeket mérhetünk, miközben a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz enyhülést. Az ország nagy részén trópusi éjszaka várható, vagyis a minimum-hőmérséklet 20 fok felett marad. Csapadék továbbra sem valószínű, a déli, délkeleti szelet többfelé élénk lökések kísérhetik.

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A hőség azonban ezzel még nem éri el a csúcspontját. A jövő hét elején a nyugat felől közeledő hidegfront előterében Afrika felől még forróbb légtömeg érkezik a Kárpát-medencébe. Hétfőn és kedden tetőzhet a kánikula, az Alföldön akár 42 fokot is mutathatnak a hőmérők, ami már a magyarországi melegrekordot is veszélyeztetheti. Az eddigi országos rekord 41,9 fok, amelyet 2007. július 20-án Kiskunhalason mértek.

Enyhülésre legkorábban kedden a nyugati, északnyugati országrészben lehet számítani, majd szerda és csütörtök környékén egy hidegfront országszerte mérsékelheti az extrém meleget.

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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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