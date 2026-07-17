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Hihetetlen látvány Magyarországon: szinte száraz lábbal lehet átkelni a Dráván, évek óta víz alatt lévő dolgok kerültek a felszínre
Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek. A drámai apadás hátterében a csapadékhiány, az alpesi hóolvadás elmaradása, valamint a tartós hőség miatti fokozott párolgás áll. A vízügyi szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el a térségben, és folyamatosan gondoskodnak az ökológiai vízpótlásról.
A kelet-horvátországi Eszéknél az elmúlt hétvégén a vízmérce nullpontja alá, mínusz 174 centiméterre süllyedt a folyó szintje, de az apadás a magyarországi, barcsi szakaszon is szembetűnő. A barcsi szakaszon 2026. július 15-én mínusz 137 centimétert mutattak a műszerek, ez az érték pedig másnap reggelre már mínusz 164 centiméterre csökkent.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ez alig kilenc centiméterrel marad el a valaha mért legalacsonyabb vízállástól, miközben a vízhozam mindössze másodpercenkénti 191 köbméterre csökkent. A tartós apadás miatt a híd alatt akár száraz lábbal is át lehet kelni, és olyan fatörzsek is a felszínre kerültek, amelyeket évek óta víz borított.
A jelenlegi, rendkívül alacsony vízállás jól illeszkedik az utóbbi évek egyre gyakoribb és tartósabb kisvízi időszakainak trendjébe, különösen a 2022-es és 2025-ös, rendkívül száraz esztendők sorába. A kialakult helyzet oka, hogy a Dráva vízgyűjtő területén az elmúlt hónapokban az átlagosnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, miközben a meleg időjárás erős párolgást idézett elő, és a téli hóolvadásból származó alpesi vízutánpótlás is elmaradt.
A helyiek számára ugyanakkor nem teljesen szokatlan a jelenség. Egy tősgyökeres barcsi lakos, Kun József felidézte, hogy a 2016-os és a 2022-es aszályos időszakokban is hasonlóan leapadt a folyó, és homokpadok, kis szigetek emelkedtek ki a mederből. Elmondása szerint a környékbeliek nem tartanak a vízhiánytól, hiszen már megszokták a folyó természetes vízszint-ingadozását - írja a Sonline.
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A folyó vízjárását az év első hónapjaiban is tartósan alacsony szintek jellemezték. Januárban az őrtilosi szakaszon megdőlt az addigi negatív rekord, mivel a dubravai vízerőmű szabályozása és a szárazság együttes hatására mínusz 185 centiméterig apadt a víz. Bár a tél végén érkező árhullám átmenetileg megemelte a szintet, tavaszra ismét visszatért a kisvízi állapot.
A Dráva menti területeken jelenleg is másodfokú vízhiány elleni készültség van érvényben. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a helyzet kezelése és a vízvisszatartás érdekében folyamatosan üzemelteti az Ős-Dráva ökológiai vízpótló rendszert. Ennek a beavatkozásnak köszönhető, hogy a térségi csatornák és a Körcsönye-tározó a súlyos aszály ellenére is megteltek vízzel.
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