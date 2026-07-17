2026. július 17. péntek Endre, Elek
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tó vízszintjét jelző skála
Utazás

Hihetetlen látvány Magyarországon: szinte száraz lábbal lehet átkelni a Dráván, évek óta víz alatt lévő dolgok kerültek a felszínre

Pénzcentrum
2026. július 17. 15:01

Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek. A drámai apadás hátterében a csapadékhiány, az alpesi hóolvadás elmaradása, valamint a tartós hőség miatti fokozott párolgás áll. A vízügyi szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el a térségben, és folyamatosan gondoskodnak az ökológiai vízpótlásról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kelet-horvátországi Eszéknél az elmúlt hétvégén a vízmérce nullpontja alá, mínusz 174 centiméterre süllyedt a folyó szintje, de az apadás a magyarországi, barcsi szakaszon is szembetűnő. A barcsi szakaszon 2026. július 15-én mínusz 137 centimétert mutattak a műszerek, ez az érték pedig másnap reggelre már mínusz 164 centiméterre csökkent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ez alig kilenc centiméterrel marad el a valaha mért legalacsonyabb vízállástól, miközben a vízhozam mindössze másodpercenkénti 191 köbméterre csökkent. A tartós apadás miatt a híd alatt akár száraz lábbal is át lehet kelni, és olyan fatörzsek is a felszínre kerültek, amelyeket évek óta víz borított.

A jelenlegi, rendkívül alacsony vízállás jól illeszkedik az utóbbi évek egyre gyakoribb és tartósabb kisvízi időszakainak trendjébe, különösen a 2022-es és 2025-ös, rendkívül száraz esztendők sorába. A kialakult helyzet oka, hogy a Dráva vízgyűjtő területén az elmúlt hónapokban az átlagosnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, miközben a meleg időjárás erős párolgást idézett elő, és a téli hóolvadásból származó alpesi vízutánpótlás is elmaradt.

Bezárt a népszerű magyar szabadstrand: annyira alacsony a Duna vízállása, hogy lépni kellett
EZ IS ÉRDEKELHET
Bezárt a népszerű magyar szabadstrand: annyira alacsony a Duna vízállása, hogy lépni kellett
A dunai vízhiány miatt be kellett zárni a bajai szabadstrandot, de a Balaton apadása és a súlyos mezőgazdasági szárazság is komoly gondokat okoz országszerte.

A helyiek számára ugyanakkor nem teljesen szokatlan a jelenség. Egy tősgyökeres barcsi lakos, Kun József felidézte, hogy a 2016-os és a 2022-es aszályos időszakokban is hasonlóan leapadt a folyó, és homokpadok, kis szigetek emelkedtek ki a mederből. Elmondása szerint a környékbeliek nem tartanak a vízhiánytól, hiszen már megszokták a folyó természetes vízszint-ingadozását - írja a Sonline.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A folyó vízjárását az év első hónapjaiban is tartósan alacsony szintek jellemezték. Januárban az őrtilosi szakaszon megdőlt az addigi negatív rekord, mivel a dubravai vízerőmű szabályozása és a szárazság együttes hatására mínusz 185 centiméterig apadt a víz. Bár a tél végén érkező árhullám átmenetileg megemelte a szintet, tavaszra ismét visszatért a kisvízi állapot.

A Dráva menti területeken jelenleg is másodfokú vízhiány elleni készültség van érvényben. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a helyzet kezelése és a vízvisszatartás érdekében folyamatosan üzemelteti az Ős-Dráva ökológiai vízpótló rendszert. Ennek a beavatkozásnak köszönhető, hogy a térségi csatornák és a Körcsönye-tározó a súlyos aszály ellenére is megteltek vízzel.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #horvátország #vízhiány #vízügy #folyó #somogy #vízállás #aszály #vízszint #csapadékhiány #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:01
14:43
14:33
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 17.
Elképesztő tempóban hódítanak a kínai autók Magyarországon: tömegek keresik ezeket a slágermodelleket
2026. július 17.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
2026. július 16.
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
NAPTÁR
Tovább
2026. július 17. péntek
Endre, Elek
29. hét
Július 17.
Emoji világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
2 hete
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
3
1 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
4
1 napja
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
5
3 napja
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 14:43
Ennyi volt, nincs tovább: 100 ezer embert is kirúghat az egyik nagy autógyár
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 14:14
Hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba: minden szükséges lépés kész, átveheti a hatalmat elődjétől
Agrárszektor  |  2026. július 17. 14:31
Rendkívüli bejelentés érkezett: döbbenetes dolog derült ki a magyar erdőkről