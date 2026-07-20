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Tech

Komoly változtatásokra kötelezte a Google-t az EU: két fontos területen is engednie kell

Pénzcentrum
2026. július 20. 09:47

Az Európai Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra (DMA) hivatkozva arra kötelezte a Google-t, hogy alakítsa át az Android operációs rendszer és a saját keresőmotorja működését. A technológiai óriásnak a jövőben egyenlő hozzáférést kell biztosítania az operációs rendszer alapfunkcióihoz a rivális mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások számára, a versenytárs keresőkkel pedig meg kell osztania a keresési adatokat - közölte a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az első intézkedéscsomag célja, hogy a külső fejlesztők mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatásai is érdemben felvehessék a versenyt a Google saját megoldásával, a Geminivel. Ennek érdekében a vállalatnak meg kell nyitnia az Android operációs rendszer kulcsfontosságú funkcióit a konkurens szolgáltatások előtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a felhasználó egy külső fejlesztésű MI-alkalmazást állít be alapértelmezettként, az a saját képességeihez mérten ugyanolyan mély szintű integrációt és funkciókat kínálhat majd a telefonokon, mint a Gemini.

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A rivális alkalmazásoknak azonos alapvető lehetőségekhez kell hozzáférniük, cserébe viszont teljesíteniük kell a Google által előírt szigorú biztonsági és adatvédelmi követelményeket. Ezeket a módosításokat a technológiai óriásnak 2027 júliusáig kell végrehajtania.

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A Bizottság a keresőpiaci versenyfeltételek kiegyenlítése érdekében is lépéseket tett. Eszerint a Google-nek hozzáférést kell biztosítania a rivális keresőmotorok számára azokhoz a nagy mennyiségű keresési adatokhoz, amelyeket eddig kizárólag a techóriás gyűjthetett össze. Ez az intézkedés lehetőséget ad a kisebb, eddig hátrányos helyzetben lévő piaci szereplőknek arra, hogy javítsák találati listáik minőségét, és ezáltal versenyképesebbé váljanak.

A megosztott adathalmaznak hiánytalanul meg kell egyeznie azzal a portfólióval, amelyet a Google a saját keresőmotorja fejlesztésére és finomhangolására használ. A felhasználók magánszférájának védelme érdekében az információkat egy többszintű eljárás keretében anonimizálják, míg az adatok átadásának díjszabására a Bizottság egy méltányos számítási formulát határozott meg. A keresési adatok megosztására vonatkozó kötelezettségnek a vállalatnak már 2027 januárjától eleget kell tennie.
Címlapkép: Getty Images
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