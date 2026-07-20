Ezek voltak a 29. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Komoly változtatásokra kötelezte a Google-t az EU: két fontos területen is engednie kell
Az Európai Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra (DMA) hivatkozva arra kötelezte a Google-t, hogy alakítsa át az Android operációs rendszer és a saját keresőmotorja működését. A technológiai óriásnak a jövőben egyenlő hozzáférést kell biztosítania az operációs rendszer alapfunkcióihoz a rivális mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások számára, a versenytárs keresőkkel pedig meg kell osztania a keresési adatokat - közölte a HVG.
Az első intézkedéscsomag célja, hogy a külső fejlesztők mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatásai is érdemben felvehessék a versenyt a Google saját megoldásával, a Geminivel. Ennek érdekében a vállalatnak meg kell nyitnia az Android operációs rendszer kulcsfontosságú funkcióit a konkurens szolgáltatások előtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a felhasználó egy külső fejlesztésű MI-alkalmazást állít be alapértelmezettként, az a saját képességeihez mérten ugyanolyan mély szintű integrációt és funkciókat kínálhat majd a telefonokon, mint a Gemini.
A rivális alkalmazásoknak azonos alapvető lehetőségekhez kell hozzáférniük, cserébe viszont teljesíteniük kell a Google által előírt szigorú biztonsági és adatvédelmi követelményeket. Ezeket a módosításokat a technológiai óriásnak 2027 júliusáig kell végrehajtania.
A Bizottság a keresőpiaci versenyfeltételek kiegyenlítése érdekében is lépéseket tett. Eszerint a Google-nek hozzáférést kell biztosítania a rivális keresőmotorok számára azokhoz a nagy mennyiségű keresési adatokhoz, amelyeket eddig kizárólag a techóriás gyűjthetett össze. Ez az intézkedés lehetőséget ad a kisebb, eddig hátrányos helyzetben lévő piaci szereplőknek arra, hogy javítsák találati listáik minőségét, és ezáltal versenyképesebbé váljanak.
A megosztott adathalmaznak hiánytalanul meg kell egyeznie azzal a portfólióval, amelyet a Google a saját keresőmotorja fejlesztésére és finomhangolására használ. A felhasználók magánszférájának védelme érdekében az információkat egy többszintű eljárás keretében anonimizálják, míg az adatok átadásának díjszabására a Bizottság egy méltányos számítási formulát határozott meg. A keresési adatok megosztására vonatkozó kötelezettségnek a vállalatnak már 2027 januárjától eleget kell tennie.
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók.
Az éveken át csak "zászlóshajó-gyilkosként" emlegetett márka kínálata idővel jelentősen bővült, csúcskészülékeinek ára pedig megemelkedett.
Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság a Gondosóra program beszerzéseit vizsgáló időközi jelentése alapján.
Informatikai karbantartás miatt hétvégi fennakadásokra kell számítani az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban,
Könnyen beüthet a légkondi-katasztrófa Magyarországon: nem várt helyről csaphatnak fel a lángok a lakásban
A nyári hőségben maximális teljesítményen üzemelő légkondicionálók kültéri egységei könnyen túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak.
A mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok már akár 2027-ben fegyverré válhatnak a Foundation Future Industries nevű robotikai cég szerint.
A mintegy 80 ezer fős visszaesést elsősorban a szigorodó szabályozás és a Revolut kriptoszolgáltatásának hazai leállása okozta.
Egy évtizede várták már ezt a funkciót a világ egyik legnépszerűbb videojátékában: Magyarországon is rengeteg gamer örülhet - teljesen ingyenes lesz
Bár a Classic kiadásról egyelőre kevés konkrét részletet hoztak nyilvánosságra, az biztos, hogy a játék legelső korszakát támasztja majd fel.
Neked is ilyen telefonod van? Rettenetes vírus lehet rajta, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
A telepítést követően az alkalmazás olyan jogosultságokat kér, amelyek látszólag a normális működéséhez szükségesek.
A vállalat az élesedő piaci verseny és a folyamatos áremelések miatt dönthet a lépés mellett.
Meghökkentő döntést hozott a Sony: üres dobozokat kapnak a vásárlók a legújabb PlayStation-slágerjátéka mellé
A változás már a közeljövőben is érezhető lesz.
Ezzel párhuzamosan a ChatGPT asztali alkalmazása is beépített, fejlett böngészőmotort kap.
Érdekes képet fest a televíziós és online tartalomfogyasztási szokásokról a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokság.
Az OpenAI csütörtökön teszi nyilvánosan is elérhetővé legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5.6-ot.
Hatalmas gazdasági fordulat kapujában Magyarország: végtelen gazdagság vár ránk, vagy örökre leszakadunk?
Makrogazdasági szinten egyelőre bizonytalan, hogy ez az egyéni szintű teljesítményjavulás mekkora növekedési többlethez vezet majd.
Ingyenes ajándékot kapnak a magyarok az egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazásban: igényelni se kell, automatikusan jár
Az új funkciók elsőként az Android- és iOS-eszközökön jelennek meg, majd a későbbiekben az asztali verzióba is beépülnek.
Ezt a hibát a legtöbb magyar elköveti a klímájával kapcsolatban: nemcsak az egészségünk, hanem a pénztárcánk is bánhatja
Egy hidegfront után hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy túl vagyunk a nehezén, miközben július elején még a nyár jelentős része előttünk áll.
Társadalomkutatók vallottak a botrányos KSH-ügyről: "továbbra sem megbízhatóak az adatok, amiket közölnek"
Szakmai szervezetek és kutatók szerint továbbra sem megbízhatóak a Központi Statisztikai Hivatal adatai.