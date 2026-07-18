Örökre megváltozik a tömegközlekedés a fővárosban: hatalmas bejelentés érkezett - ennek minden utazó örülni fog

A Budapesti Közlekedési Központ a főváros történetének legnagyobb járműbeszerzésére készül, amelynek keretében uniós forrásból legalább 250 új elektromos autóbuszt állítanának forgalomba. A nagyszabású projekt célja az elöregedett dízelbuszok kiváltása, a szükséges töltőinfrastruktúra kiépítése után pedig az első új járművek várhatóan 2029-ben jelenhetnek meg a budapesti utakon.

Jelenleg több mint négyszáz, tíz évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Ha elmarad a flotta megújítása, ez a szám 2029-re akár a hatszázat is meghaladhatja. Ennek elkerülése, a károsanyag-kibocsátás csökkentése és a város zöldítése érdekében a BKK a BKV Zrt. bevonásával Magyarország eddigi legnagyobb, az autóbusz-park elektromosítását célzó projektjét készíti elő.

A tervezett beruházás nemcsak több száz korszerű, alacsonypadlós – midi, szóló és csuklós – elektromos jármű megvásárlását foglalja magában, hanem a működtetésükhöz elengedhetetlen energetikai háttér kialakítását is. A projekt keretében kiépítenek egy komplex energiaellátó és energiamenedzsment-rendszert, valamint a BKV több autóbuszgarázsát is alkalmassá teszik az új e-buszok fogadására és töltésére.

Az új, környezetbarát buszok a tervek szerint elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken, például a Rákóczi út és a Thököly út vonalán váltják majd fel a régi dízeljárműveket. A fővárosban már jelenleg is találkozhatnak az utasok elektromos buszokkal, hiszen a BKK szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, ez a flotta pedig 2027-ig 82 darabosra bővül. Ezenfelül a BKV állományában is szolgál néhány korábbi generációs elektromos midibusz, jellemzően a budai Vár térségében.

A BKK a beszerzés előkészítéseként már elindított egy előzetes piaci konzultációt, hogy a szakmai tapasztalatokra építve véglegesítse a közbeszerzés műszaki feltételeit. Amennyiben a feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, és a tervezett európai uniós források is megérkeznek, az első új elektromos autóbuszok 2029-ben állhatnak forgalomba.