A 2029-re befejeződő, 32 milliárd forintos fejlesztés új közlekedési kapcsolatot teremt Dél-Budán, a kivitelezés ugyanakkor éveken át tartó, jelentős forgalomkorlátozásokkal és útlezárásokkal jár majd.
Örökre megváltozik a tömegközlekedés a fővárosban: hatalmas bejelentés érkezett - ennek minden utazó örülni fog
A Budapesti Közlekedési Központ a főváros történetének legnagyobb járműbeszerzésére készül, amelynek keretében uniós forrásból legalább 250 új elektromos autóbuszt állítanának forgalomba. A nagyszabású projekt célja az elöregedett dízelbuszok kiváltása, a szükséges töltőinfrastruktúra kiépítése után pedig az első új járművek várhatóan 2029-ben jelenhetnek meg a budapesti utakon.
Jelenleg több mint négyszáz, tíz évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Ha elmarad a flotta megújítása, ez a szám 2029-re akár a hatszázat is meghaladhatja. Ennek elkerülése, a károsanyag-kibocsátás csökkentése és a város zöldítése érdekében a BKK a BKV Zrt. bevonásával Magyarország eddigi legnagyobb, az autóbusz-park elektromosítását célzó projektjét készíti elő.
A tervezett beruházás nemcsak több száz korszerű, alacsonypadlós – midi, szóló és csuklós – elektromos jármű megvásárlását foglalja magában, hanem a működtetésükhöz elengedhetetlen energetikai háttér kialakítását is. A projekt keretében kiépítenek egy komplex energiaellátó és energiamenedzsment-rendszert, valamint a BKV több autóbuszgarázsát is alkalmassá teszik az új e-buszok fogadására és töltésére.
Az új, környezetbarát buszok a tervek szerint elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken, például a Rákóczi út és a Thököly út vonalán váltják majd fel a régi dízeljárműveket. A fővárosban már jelenleg is találkozhatnak az utasok elektromos buszokkal, hiszen a BKK szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, ez a flotta pedig 2027-ig 82 darabosra bővül. Ezenfelül a BKV állományában is szolgál néhány korábbi generációs elektromos midibusz, jellemzően a budai Vár térségében.
A BKK a beszerzés előkészítéseként már elindított egy előzetes piaci konzultációt, hogy a szakmai tapasztalatokra építve véglegesítse a közbeszerzés műszaki feltételeit. Amennyiben a feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, és a tervezett európai uniós források is megérkeznek, az első új elektromos autóbuszok 2029-ben állhatnak forgalomba.
A Pénzcentrum 2026. július 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hihetetlen látvány Magyarországon: szinte száraz lábbal lehet átkelni a Dráván, évek óta víz alatt lévő dolgok kerültek a felszínre
Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek.
Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözök toplistáján is szerepelt
Fordulat a napok óta keresett édesapa ügyében: a légirendészet szúrta ki a szörnyű igazságot a vízen
A légirendészet megtalálta annak a 34 éves tatai kajakosnak a holttestét, aki még vasárnap tűnt el a Balatonban.
Életveszélyes Budapest legendás kilátója: azonnal lépni kell, de a kerületnek nincs pénze felújítani
Életveszélyes állapota miatt azonnali, többmilliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó, János-hegyen álló Erzsébet-kilátó.
A Pénzcentrum 2026. július 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a 30–37 fokos hőség mellett egy nyugat felől érkező zivatarrendszer hozhat jelentős csapadékot,
Harminckétmilliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg a Budai Fonódó villamoshálózat második üteme.
A Perzsa-öbölben kiújult konfliktus miatt megugró olajárak több, pénzügyileg gyengébb európai légitársaságot is nehéz helyzetbe hoztak.
Rendkívüli! Módosítják a KRESZ-t, változik a gyorshajtás, a rollerek szabályozása - itt van Vitézy Dávid bejelentése
Konzultációt indít a miniszter a KRESZ változásairól, a rollerekről és számos más közlekedési kérdésekről is.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
Barcelona 2026-ban már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás.
Furcsa jelenség tarolt a magyarok kedvenc tengerpartján: pillanatok alatt eltűnt a víz, menekülni kellett a turistáknak
Ritka természeti jelenség, egy úgynevezett meteocunami okozott riadalmat a horvát tengerparton nyaraló turisták körében.
A cél egy olyan országos rendszer kialakítása, amelyben a hálózat, a menetrendek, a tarifák és a különböző utastájékoztatási alkalmazások is egységes képet mutatnak.
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
A kiújuló regionális feszültségek miatt a magyar nagykövetség Muscatban arra kéri az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljék a helyi híreket.
A Pénzcentrum 2026. július 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Három év alatt több mint 181 ezer hőséghez köthető halálesetet becsültek Európában, a városok különösen veszélyeztetettek.
Új szabály lépett életbe a horvát üdülővárosban: éjszaka már nem lehet alkoholt venni az üzletekben.
Szerdán folytatódik a meleg, nyárias időjárás, a napsütést azonban több helyen is záporok és zivatarok szakíthatják meg, így nem mindenhol lesz zavartalan a strandidő.