Magyar Péter ígérete szerint olyan jelöltet fognak javasolni, aki a valós nemzeti egységet testesíti meg.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 19.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 19.
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Emília
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.20: A front csapadékzónája szétesik, elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés, a déli, délnyugati harmadban több felhővel. Főleg ezeken a részeken alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A minimum zömmel 15 és 20, a maximum 25 és 31 fok között változhat.
2026.07.21: Képződnek gomolyfelhők és érkeznek is észak, északnyugat felől felhőtömbök, de így is legalább több órás napsütés ígérkezik. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, északi szél élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között várható, ennél hidegebb idő a derült, szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Gyenge hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként felléphet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2026.07.18)
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