Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 19.)

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 18.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 20, 22, 38, 43

Joker: 772618 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 21 db

3-as találat: 2009 db

2-es találat: 58686 db



OTP: 44480 Ft

MOL: 4166 Ft

RICHTER: 11980 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.20: A front csapadékzónája szétesik, elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés, a déli, délnyugati harmadban több felhővel. Főleg ezeken a részeken alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A minimum zömmel 15 és 20, a maximum 25 és 31 fok között változhat.

2026.07.21: Képződnek gomolyfelhők és érkeznek is észak, északnyugat felől felhőtömbök, de így is legalább több órás napsütés ígérkezik. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, északi szél élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között várható, ennél hidegebb idő a derült, szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

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