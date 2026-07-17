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Brutális fordulat az időjárásban: a 38 fokos hőség után nem várt ítéletidő tarolja le Magyarországot
Pénteken egy nyugat felől érkező hidegfront töri meg az akár 38 fokos kánikulát. A hőséget a délutáni és esti órákban heves zivatarok, felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések váltják fel, emiatt a HungaroMet több vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adott ki a rendkívüli meleg és a viharok veszélye miatt.
A nap folyamán igazi kánikulára számíthatunk, a legmagasabb hőmérséklet 31 és 38 fok között alakul, a legmelegebb az Alföldön lesz. A tartós hőség miatt a meteorológiai szolgálat narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki Pest, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot.
További tizenegy vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a meleg miatt, a magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés alól csupán Vas és Zala vármegye jelent kivételt - számolt be az Időkép.
Bár a nap nagy részében sokat süthet a nap, délután északnyugat felől egy hidegfront éri el az országot. Ennek hatására a délutáni, majd az esti és éjszakai órákban nyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok és zivatarok. A zivatargócokat helyenként intenzív, rövid idő alatt akár a 15-20 millimétert is meghaladó felhőszakadás, jégeső és viharos szél kísérheti. A heves viharok kockázata miatt Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegyében másodfokú figyelmeztetés lépett érvénybe, míg az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés érvényes a villámlás, a szélerősödés és a jégeső veszélye miatt. A front megérkezésével a korábban élénk délies szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a Dunántúlon pedig hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
Szombaton kezdetben több tájegységen előfordulhatnak még futó záporok, esetleg zivatarok, majd a nap folyamán az ország nagy részén ismét a napsütésé lesz a főszerep. Időnként azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és főként a nyugati, északi, valamint északkeleti területeken alakulhatnak ki újabb csapadékgócok. A jellemzően északnyugati és nyugati szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik. A hétvégére jelentős hőmérsékleti különbség alakul ki az országban, a csúcsértékek ugyanis 27 és 36 fok között várhatók, és az alacsonyabb maximumokat a nyugati, északnyugati országrészben mérik majd.
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