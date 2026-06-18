2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka
Utazás

Vitézy rendkívüli bejelentése: kitiltják az autókat a Városligetből, teljesen átalakul a közlekedés a környéken

Pénzcentrum
2026. június 18. 12:04

A kormány arról határozott, hogy felülvizsgálja a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket, megszüntetik a Városligeten áthaladó autóforgalmat, valamint megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését. Megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező gépjárműforgalom áthaladjon a parkon, így a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat át.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány arról határozott, hogy felülvizsgálja a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket, és új irányt szab a projektnek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a csütörtöki kormányzati tájékozatón elmondta: bár a Magyar Zene Háza és néhány kisebb beruházás megvalósult, a Liget-projekt nagy részét Lázár János korábbi döntése nyomán leállították.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Felidézte, hogy akkor azt ígérték, nem maradnak félbehagyott beruházások, ennek ellenére a Petőfi Csarnok és a Közlekedési Múzeum elbontása után máig kordonokkal körülvett, rendezetlen területek maradtak hátra. A miniszter szerint ez méltatlan Budapesthez, és a kormány sem tartja elfogadhatónak a jelenlegi állapotot. A korábban építési területként lezárt részeket közparkként kívánják hasznosítani, a fejlesztések koordinálását pedig közlekedési és beruházási miniszterként ő maga végzi majd.

Kapcsolódó cikkeink:

A kabinet arról is döntött, hogy megszünteti a Városligeten áthaladó autóforgalmat, valamint megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését, hogy a történelmi emlékhely méltóbb környezetet kapjon. Emellett felmérik a Városligettől a Budai Várig húzódó turisztikai tengely közterületeinek állapotát és minőségét, majd az eredmények alapján határoznak az esetlegesen szükséges további fejlesztésekről.

Korábban a miniszter és Velkey György László, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselője egy Facebook-videóban beszélt a változásokról: első lépésként elbontják azokat a területet övező építési kordonokat.

A célunk az, hogy a félbehagyott beruházások helyszíneit megtisztítsuk a törmeléktől, lebontsuk a kordonokat, és a területet zöldfelületként adjuk vissza a látogatóknak, megvalósítva ezzel a park teljes körű megújítását

- mondta Vitézy. Velkey György László kiemelte, hogy a választókerületében élők számára kiemelten fontos a Városliget sorsa. A képviselő szerint a kampányban ígéretet tettek a park további zöldítésére, valamint arra, hogy az Ajtósi Dürer sor környékén már megvalósult fejlesztéseket kiterjesztik a teljes Városligetre, növelve az egybefüggő rekreációs területek arányát.

A Városliget régóta tervezett autómentesítésének keretében

megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező gépjárműforgalom áthaladjon a parkon, így a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat át.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek. A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott felületeket átépítik, hogy csökkentsék az autópálya-bevezető jellegű kialakítást.

A Hősök terén jelenleg indokolatlanul nagy az aszfaltozott felület, ami a fél évszázaddal ezelőtti várostervezést tükrözi. Ezt a területet olyan közösségi térré kell alakítanunk, amely méltó a kulturális intézményekhez és a nemzeti emlékhelyhez

- hangsúlyozta a miniszter.

A beruházások lebonyolítását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kezdi meg, a munkálatok során pedig együttműködnek Zugló önkormányzatával és a Fővárosi Önkormányzattal is.

Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #autó #kormány #felújítás #Budapest #fejlesztés #beruházás #bejelentés #lázár jános #vitézy dávid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:17
12:04
12:01
11:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
2026. június 18.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes
2026. június 17.
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
2 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
22 órája
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
4
1 hete
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
5
7 napja
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 12:17
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 10:01
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes
Agrárszektor  |  2026. június 18. 11:27
Egyre több a járványkitörés az EU-ban: már nálunk is durván terjed a kór