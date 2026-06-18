Vitézy rendkívüli bejelentése: kitiltják az autókat a Városligetből, teljesen átalakul a közlekedés a környéken

A kormány arról határozott, hogy felülvizsgálja a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket, megszüntetik a Városligeten áthaladó autóforgalmat, valamint megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését. Megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező gépjárműforgalom áthaladjon a parkon, így a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat át.

A kormány arról határozott, hogy felülvizsgálja a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket, és új irányt szab a projektnek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a csütörtöki kormányzati tájékozatón elmondta: bár a Magyar Zene Háza és néhány kisebb beruházás megvalósult, a Liget-projekt nagy részét Lázár János korábbi döntése nyomán leállították.

Felidézte, hogy akkor azt ígérték, nem maradnak félbehagyott beruházások, ennek ellenére a Petőfi Csarnok és a Közlekedési Múzeum elbontása után máig kordonokkal körülvett, rendezetlen területek maradtak hátra. A miniszter szerint ez méltatlan Budapesthez, és a kormány sem tartja elfogadhatónak a jelenlegi állapotot. A korábban építési területként lezárt részeket közparkként kívánják hasznosítani, a fejlesztések koordinálását pedig közlekedési és beruházási miniszterként ő maga végzi majd.

A kabinet arról is döntött, hogy megszünteti a Városligeten áthaladó autóforgalmat, valamint megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését, hogy a történelmi emlékhely méltóbb környezetet kapjon. Emellett felmérik a Városligettől a Budai Várig húzódó turisztikai tengely közterületeinek állapotát és minőségét, majd az eredmények alapján határoznak az esetlegesen szükséges további fejlesztésekről.

Korábban a miniszter és Velkey György László, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselője egy Facebook-videóban beszélt a változásokról: első lépésként elbontják azokat a területet övező építési kordonokat.

A célunk az, hogy a félbehagyott beruházások helyszíneit megtisztítsuk a törmeléktől, lebontsuk a kordonokat, és a területet zöldfelületként adjuk vissza a látogatóknak, megvalósítva ezzel a park teljes körű megújítását

- mondta Vitézy. Velkey György László kiemelte, hogy a választókerületében élők számára kiemelten fontos a Városliget sorsa. A képviselő szerint a kampányban ígéretet tettek a park további zöldítésére, valamint arra, hogy az Ajtósi Dürer sor környékén már megvalósult fejlesztéseket kiterjesztik a teljes Városligetre, növelve az egybefüggő rekreációs területek arányát.

A Városliget régóta tervezett autómentesítésének keretében

megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező gépjárműforgalom áthaladjon a parkon, így a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat át.

A tervek szerint a fejlesztés a Hősök terét is érinti, amely korábban nem képezte részét a Liget-projektnek. A Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott felületeket átépítik, hogy csökkentsék az autópálya-bevezető jellegű kialakítást.

A Hősök terén jelenleg indokolatlanul nagy az aszfaltozott felület, ami a fél évszázaddal ezelőtti várostervezést tükrözi. Ezt a területet olyan közösségi térré kell alakítanunk, amely méltó a kulturális intézményekhez és a nemzeti emlékhelyhez

- hangsúlyozta a miniszter.

A beruházások lebonyolítását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kezdi meg, a munkálatok során pedig együttműködnek Zugló önkormányzatával és a Fővárosi Önkormányzattal is.

Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA