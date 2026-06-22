Jöhetnek a benzinkút bezárások Magyarországon: itt a figyelmeztetés, erre készüljenek az autósok

Egynapos figyelmeztető bezárást hirdetett a kisbenzinkutak számára 2026. június 26-ára a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet a demonstrációval a Tisza-kormány hatósági üzemanyagárakat érintő intézkedései, a korábban megítélt kártalanítások elmaradása, valamint egy új törvényjavaslat ellen tiltakozik - számolt be a Portfolio.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, majd a jelenlegi Tisza-kormány által meghosszabbított hatósági áras rendszer jelentős anyagi terhet rótt az ágazatra.

Március óta nagyjából 7,5–8 milliárd forintos veszteséget szenvedtek el a magyar családi tulajdonban lévő, benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozások. Bár az előző kabinet létrehozott egy támogatási programot a veszteségek enyhítésére, az FBSZ szerint a mostani kormány jogutódként nem hajlandó azt végrehajtani.

A szervezet elfogadhatatlannak tartja, hogy a vállalkozásokat veszteséges működésre kényszerítik, ami álláspontjuk szerint sérti a vállalkozás szabadságához és a tulajdonhoz való alkotmányos jogukat.

A helyzetet tovább súlyosbítja a Tisza párt legújabb törvényjavaslata, amely a szövetség szerint érdemi kontroll nélkül tenné ismét bevezethetővé az ársapkát. Az FBSZ úgy véli, ez komoly jogbiztonsági aggályokat vet fel, hiszen a tervezet több ezer magyar család megélhetését bízná egyetlen döntéshozó mérlegelésére. Az üzemeltetők a kilátástalan helyzet és a bizonytalanság miatt döntöttek a jövő nyári, egynapos figyelemfelhívó üzemszünet mellett.