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Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Egy brit felmérés szerint 2026-ban egy kevéssé ismert kelet‑európai főváros lett Európa legolcsóbb city break helyszíne. A kontinens legjobb ár‑érték arányú úti célja idén Szarajevó: a boszniai főváros nemcsak történelmi és kulturális gazdagságával, hanem valódi megfizethetőségével is kiemelkedik a mezőnyből.
A városlátogatások ára Európa-szerte meredeken emelkedett az elmúlt években: a repülőjegyek drágulása, a geopolitikai bizonytalanság és az infláció miatt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a spontán utazást. A legtöbb utazó ma már tudatosan keres kedvezőbb alternatívákat, és sokkal nagyobb hangsúlyt kap az ár‑érték arány, mint korábban. A Post Office City Costs Barometer éppen ezt vizsgálja: ötven európai városban hasonlította össze tizenkét tipikus turista‑költség, többek között étkezés, közlekedés, belépők és egy pohár bor árát két főre vetítve.
A rangsor élére idén Szarajevó került, amely a Miljacka folyó völgyében, a Dinári-hegység erdős vonulatai között fekszik. A város különleges atmoszféráját az adja, hogy egyszerre hordozza az oszmán és az Osztrák–Magyar Monarchia építészeti örökségét: a szűk, bazárszerű utcák és a vörös tetős házak mellett magas, pasztellszínű bérházak sorakoznak. A történelem iránt érdeklődők számára különösen fontos helyszín, hiszen itt követte el Gavrilo Princip Ferenc Ferdinánd trónörökös elleni merényletét, amely az első világháború kirobbanásához vezetett.
A felmérés szerint Sarajevo nemcsak kulturálisan izgalmas, hanem kifejezetten pénztárcabarát is. A szállások ára alacsonyabb az európai átlagnál, a tömegközlekedés olcsó, és a legtöbb látnivaló kedvező belépővel látogatható. Bár az éttermi árak nem a legalacsonyabbak a listán, egy kétfős vacsora borral nagyjából 26 ezer forintnak megfelelő összeg, a teljes, tizenkét tételből álló kosár így is mindössze 102 ezer forintra jött ki, ami a legjobb eredmény a vizsgált ötven város közül. A város egyik ikonikus élménye a Trebević-hegyre tartó felvonó, ahonnan túraútvonalak és a régi olimpiai bobpálya is elérhető.
A Numbeo adatai szerint Szarajevó éttermi árai továbbra is kifejezetten barátságosak: egy egyszerűbb étkezés egy olcsó étteremben nagyjából 15 KM (kb. 3000 Ft), míg egy kétfős, háromfogásos vacsora egy középkategóriás helyen 67,5 KM (kb. 13 500 Ft) körül alakul. A gyorséttermi menük ára szintén 15 KM (kb. 3000 Ft). Egy korsó helyi csapolt sör 5 KM (kb. 1000 Ft), ugyanennyiért adják az import sört is. A kávézókban egy cappuccino átlagosan 3,88 KM (kb. 780 Ft), egy üdítő 3,83 KM (kb. 770 Ft), míg egy kis palack ásványvíz 2,54 KM (kb. 510 Ft). Ezek az árak jól mutatják, miért számít a város az egyik legjobb ár‑érték arányú európai úti célnak.
A szarajevói szállásárak térképe jól mutatja, mennyire széles skálán mozognak az árak a városon belül: a külvárosban már 10–12 ezer forintért is találni éjszakát, míg a központi, népszerűbb negyedekben jellemzően 15–35 ezer forint között szóródnak az ajánlatok. A legdrágább, frekventált pontokon, például a belváros szívében vagy a hegyoldali panorámás részeken 40–50 ezer forintos árak is előfordulnak két főre egy éjszakára, de ezek még mindig jóval kedvezőbbek, mint a legtöbb nyugat‑európai fővárosban. A térkép alapján jól látszik, hogy Szarajevóban a legtöbb utazó könnyen talál a pénztárcájához illő szállást, legyen szó olcsóbb külvárosi opciókról vagy központi, kényelmes apartmanokról.
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Kelet-Európa az élen
A lista élmezőnyét idén egyértelműen Kelet‑Európa uralja: Szarajevó mögött Bukarest, Tirana és Belgrád következik, mindegyik erős ár‑érték aránnyal és egyre növekvő turisztikai vonzerővel. A skála másik végén Oslo és Koppenhága állnak, ahol a vizsgált kosár ára 277 ezer –303 ezer forint között mozog, vagyis nagyjából háromszorosa a boszniai főváros költségeinek. Budapest a lista 17. helyén áll.
Ez az eredmény jól mutatja, hogy 2026-ban a megfizethető európai városlátogatások új térképe rajzolódik ki: a klasszikus nyugati nagyvárosok helyett egyre inkább a balkáni és kelet‑európai desztinációk kínálnak valódi értéket a költségérzékeny utazóknak.
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