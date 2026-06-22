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Világ

Óriási a nyomás a brit miniszterelnökön: Trump szerint napokon belül bekövetkezhet a fordulat

Pénzcentrum
2026. június 22. 09:22

Donald Trump amerikai elnök szerint Keir Starmer brit miniszterelnök hamarosan lemondhat tisztségéről. Ha a miniszterelnök valóban lemond, az Egyesült Királyság tíz éven belül a hetedik kormányfőjét köszöntheti.

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Saját közösségi oldalán jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, hogy szerinte Keir Starmer brit miniszterelnök lemond tisztségéről. Trump bejegyzésében azt írta, szerinte Starmer két kiemelten fontos területen, a bevándorlás és az energiaügy kezelésében is kudarcot vallott. Az amerikai elnök egyúttal azt is sürgette, hogy nyissák meg az északi-tengeri olajmezőket.

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A brit sajtóban eközben egyre több találgatás lát napvilágot Starmer jövőjével kapcsolatban. Az értesülések szerint a miniszterelnök jelentős nyomás alatt áll saját pártján belül, és több kormánytag is távozásra szólította fel.

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A lehetséges utódok között gyakran emlegetik Andy Burnhamet, aki jelenleg is jelentős népszerűségnek örvend a Munkáspárt szavazói körében.

Amennyiben Starmer valóban lemond, az Egyesült Királyságnak tíz éven belül már a hetedik miniszterelnöke költözhet be a Downing Street 10. szám alatti rezidenciára. A politikus mindössze két évvel azután távozhatna, hogy pártját fölényes győzelemre vezette a parlamenti választásokon.

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Peter Kyle üzleti és kereskedelmi miniszter a fejleményekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott: a miniszterelnök tisztában van a politikai realitásokkal, és végső soron azt a döntést fogja meghozni, amely szerinte az ország érdekeit szolgálja a leginkább.
Címlapkép: Getty Images
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