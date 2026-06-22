Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 22.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 22., hétfő.

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Friss hírek

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EUR: 351.9 Ft

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GBP: 405.85 Ft

USD: 307.08 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 18.

A Hatoslottó nyerőszámai a 25. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 23, 24, 27, 30, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 9 db

4-es találat: 661 db

3-as találat: 12144 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 43980 Ft

MOL: 3790 Ft

RICHTER: 11730 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.23: Sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 15 és 20 fok között várható, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartoknál, belvárosokban és magasabban fekvő helyeken valószínűek. Délutánra 30, 35 fok közé melegszik fel a levegő.

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2026.06.24: Döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban jórészt 14, 19 fokra van kilátás, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 30, 35 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire - különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Érdemes a szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni  akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. (2026.06.21)

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