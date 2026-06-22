Sokan pórul járhatnak hétfő délután: a kánikula után meglepetésszerűen érkezik a felhőszakadás

Miközben a hőmérséklet hétfőn többfelé 35 fok közelébe emelkedik, a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A legerősebb cellákat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetik, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hét első napja sokfelé napsütéssel indul. A reggeli, délelőtti órákban a korábbi felhőzet fokozatosan csökken, így többnyire gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék ekkor még csak elszórtan fordulhat elő.

A helyzet azonban délutánra jelentősen megváltozik. Az erőteljes gomolyfelhő-képződés nyomán egyre többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, helyenként akár több hullámban is. A zivatarok legnagyobb számban a Duna tágabb térségében és az attól keletre fekvő országrészekben fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között alakul majd. A nagy meleg és a magas páratartalom miatt a zivatarok környezetében különösen fülledtté válhat a levegő.

Az intenzívebb zivatarcellák komolyabb kísérőjelenségeket is hozhatnak. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat, helyenként felhőszakadás alakulhat ki, emellett jégeső és erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Egyes gócok környezetében akár erősen viharos széllökésekre is számítani kell, így figyelmeztetést is kiadtak. A zivataroktól függetlenül az északias szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg, helyenként meg is erősödhet.

Az esti órákban fokozatosan csökken a záporok és zivatarok száma, de az éjszaka első felében még elsősorban a keleti, északkeleti országrészben, valamint a nyugati és északnyugati határvidéken előfordulhat egy-egy csapadékgóc. Hajnalra azonban a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.