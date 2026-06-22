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Utazás

Sokan nem számoltak ezzel: a forint erősödése átírhatja a nyári költségvetést

Pénzcentrum
2026. június 22. 21:20

Bár az európai turisztikai szolgáltatások ára továbbra is emelkedik, a magyar utazók idén mégis kevesebbet fizethetnek a külföldi nyaralásért. A forint árfolyamának erősödése ugyanis ellensúlyozza a külföldi inflációt, így a legnépszerűbb célországokban érdemi, forintban mérhető megtakarítást érhetünk el a tavalyi szezonhoz képest - számolt be a Bankmonitor.

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A családok számára minden nyáron kulcskérdés a külföldi pihenés költsége. Az elmúlt években Európa-szerte jelentősen drágultak a szállások és a vendéátóipari szolgáltatások, idén azonban az euróval szemben megerősödött forint javít a hazai utazók helyzetén.

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A magyarok egyik kedvenc úti céljának számító Horvátországban például hiába nőttek az árak éves szinten közel öt százalékkal, az árfolyamváltozás miatt a nyaralás forintban számolva mégis kevesebbe kerülhet. Bár a pontos végösszeg nagyban függ a foglalás időpontjától, a szállás típusától és a helyszíntől, a forint erejéből adódó előny a legtöbb országban megmutatkozik.

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A helyi drágulás ellenére a forintban számított költség Olaszországban nagyjából 8,4 százalékkal, Spanyolországban és Ausztriában 8 százalék körül, míg Németországban közel 9 százalékkal alakulhat kedvezőbben a tavalyinál. Görögországban és Szlovákiában 7-8 százalékos árelőnnyel kalkulálhatunk, de Lengyelországban és Szerbiában is érezhetően kevesebbet kell költeni, mint egy évvel ezelőtt.

Ahhoz azonban, hogy ezt az előnyt a gyakorlatban is kihasználjuk, érdemes odafigyelni a bankolási szokásainkra. A tényleges kiadásokat jelentősen befolyásolhatja a megfelelő bankszámla kiválasztása, az, hogy a pénzintézetünk milyen árfolyamon váltja a devizát, felszámít-e külön díjat a hétvégi tranzakciók után, valamint mekkora költséggel jár a külföldi készpénzfelvétel. Európa tehát nem lett hirtelen olcsóbb, de a kedvezőbb devizaárfolyam és a tudatos kártyahasználat révén idén jóval kedvezőbb pozícióból indulhatnak a magyar utazók.
Címlapkép: Getty Images
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