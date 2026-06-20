Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló 10 óra 24 perckor lesz. Úgyhogy már nem sokat kell várni az igazi nyárra.
Rendkívüli strandbezárások Magyarországon: több népszerű hely idén már nem nyit ki
A rendkívül alacsony vízállás és a romló vízminőség miatt a Velencei-tó több népszerű strandja sem nyit ki az idei szezonban. A vízszint már elérte a korábbi történelmi mélypontot, a hatóságok pedig folyamatosan nyomon követik a helyzetet, mivel a közelgő kánikula tovább ronthatja a tó állapotát - írta a Feol.
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal legfrissebb tájékoztatása szerint a tavaszi aszály miatt a tó vízszintje jelentősen elmarad az elmúlt tíz évben megszokott átlagtól.
A vízhiány és az üzemeltetők döntése értelmében idén zárva tart a gárdonyi Sirály Strand, az agárdi Napsugár Strand, valamint a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti strandja is.
A Velencei Pagony Kemping és Strand ugyancsak nem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik a szükséges fürdővíz-használati engedéllyel. Emellett a Velence Resort & Spa strandján ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el, miután a legutóbbi vízminta vizsgálata kedvezőtlen eredményt hozott.
A Velencei-tó állapota aggasztó képet mutat, az agárdi vízmércén ugyanis június 16-án mindössze 53 centimétert mértek, ami megegyezik a 2022-ben regisztrált történelmi mélyponttal.
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A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a várható hőség és az ezzel járó erős párolgás tovább apaszthatja a tó vízszintjét. Ez a folyamat nemcsak a strandolási lehetőségeket szűkíti, hanem a vízminőség további romlásához is vezethet. A kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi a kijelölt partszakaszokat, és szükség esetén újabb tájékoztatást nyújt.
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