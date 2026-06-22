Bár Horvátország az ötödikről a tizenkettedik helyre csúszott vissza a kiváló minősítésű európai fürdővizek legfrissebb rangsorában, az Adriai-tenger vízminősége valójában nem romlott.
Kemény árak a horvát tengerparton: ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
A nyári szezon kezdetével heves vita robbant ki Horvátországban a fagylalt drasztikus drágulása miatt. Miközben a tengerparti üdülőhelyeken már akár 4 eurót is elkérnek egyetlen gombócért, a vásárlók és a kereskedők az áremelések jogosságáról vitáznak - írta a Portfolio.
A korábbi, kuna-korszakban egy gombóc fagylalt még csupán 80–90 centnek megfelelő összegbe került. Jelenleg a szárazföldi országrészben átlagosan 2 eurót, azaz körülbelül 800 forintot kérnek érte. Zágrábban 2,3 euró, míg Eszéken 1,5 euró körül alakul az ár, a valódi ársokk azonban az adriai tengerparton éri a látogatókat. A népszerűbb turistaközpontokban ugyanis 2,5 és 4 euró között mozog egy gombóc ára, de előfordulnak ennél is drágább helyek.
A közösségi médiában fellángolt viták alapján a fogyasztók nehezen viselik az euróövezeti csatlakozás óta tapasztalható általános drágulást. Sokak szerint egy gombóc reális ára legfeljebb 50 cent és 1 euró között lenne elfogadható. A kisgyermekes családok számára a jelenlegi árszínvonal különösen megterhelő, hiszen egy egyszerű fagyizás is jelentős kiadást jelent, így a korábban mindennapos nyári öröm mára inkább luxussá vált.
A vállalkozók a magas árakat a dráguló alapanyagokkal, az emelkedő bérleti díjakkal és adókkal, valamint a növekvő bérköltségekkel indokolják. Kiemelik továbbá, hogy a szezonális üzleteknek az egész éves bevételt mindössze néhány hónap alatt kell kitermelniük.
Egy korábbi ágazati dolgozó azonban konkrét adatokkal árnyalta a képet. Elmondása szerint a kuna-korszakban egy 30 gombócos, négyliteres kiszerelés előállítása mindössze 13 kunába került, ami a 7 kunás eladási árral számolva 210 kuna bevételt hozott. Jelenleg ugyanennyi fagylalt alapanyagköltsége legfeljebb 10 euró, miközben a gombócokat 3–4 euróért értékesítik, ami rendkívül magas, nehezen indokolható árrésre utal.
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