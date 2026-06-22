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Utazás

Kemény árak a horvát tengerparton: ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 22. 10:18

A nyári szezon kezdetével heves vita robbant ki Horvátországban a fagylalt drasztikus drágulása miatt. Miközben a tengerparti üdülőhelyeken már akár 4 eurót is elkérnek egyetlen gombócért, a vásárlók és a kereskedők az áremelések jogosságáról vitáznak - írta a Portfolio.

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A korábbi, kuna-korszakban egy gombóc fagylalt még csupán 80–90 centnek megfelelő összegbe került. Jelenleg a szárazföldi országrészben átlagosan 2 eurót, azaz körülbelül 800 forintot kérnek érte. Zágrábban 2,3 euró, míg Eszéken 1,5 euró körül alakul az ár, a valódi ársokk azonban az adriai tengerparton éri a látogatókat. A népszerűbb turistaközpontokban ugyanis 2,5 és 4 euró között mozog egy gombóc ára, de előfordulnak ennél is drágább helyek.

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A közösségi médiában fellángolt viták alapján a fogyasztók nehezen viselik az euróövezeti csatlakozás óta tapasztalható általános drágulást. Sokak szerint egy gombóc reális ára legfeljebb 50 cent és 1 euró között lenne elfogadható. A kisgyermekes családok számára a jelenlegi árszínvonal különösen megterhelő, hiszen egy egyszerű fagyizás is jelentős kiadást jelent, így a korábban mindennapos nyári öröm mára inkább luxussá vált.

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A vállalkozók a magas árakat a dráguló alapanyagokkal, az emelkedő bérleti díjakkal és adókkal, valamint a növekvő bérköltségekkel indokolják. Kiemelik továbbá, hogy a szezonális üzleteknek az egész éves bevételt mindössze néhány hónap alatt kell kitermelniük.

Egy korábbi ágazati dolgozó azonban konkrét adatokkal árnyalta a képet. Elmondása szerint a kuna-korszakban egy 30 gombócos, négyliteres kiszerelés előállítása mindössze 13 kunába került, ami a 7 kunás eladási árral számolva 210 kuna bevételt hozott. Jelenleg ugyanennyi fagylalt alapanyagköltsége legfeljebb 10 euró, miközben a gombócokat 3–4 euróért értékesítik, ami rendkívül magas, nehezen indokolható árrésre utal.

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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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