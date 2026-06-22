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Hétfő reggel térdelt le a MÁV a győri vonalon: az M1-es autópályán is katasztrófa közlekedni, érik a káosz

Pénzcentrum/MTI
2026. június 22. 08:01

A győri fővonalon akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok.

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A Mávinform tájékoztatása szerint a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé, Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.

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Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek, míg Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok járnak. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. A fennakadás végéig a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig ez idő alatt valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető - közölték.

Az M1-es autópályán is baleset volt

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, ezért a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás jelenleg meghaladja az 5 kilométert – közölte az Útinform.

Emellett az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak az autósok, az átterelt belső sávban egyelőre még folyamatosan lehet haladni.
Címlapkép: Getty Images
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