Hétfőn tűzgyújtási tilalom lép életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében.
Hétfő reggel térdelt le a MÁV a győri vonalon: az M1-es autópályán is katasztrófa közlekedni, érik a káosz
A győri fővonalon akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok.
A Mávinform tájékoztatása szerint a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé, Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.
Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek, míg Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok járnak. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. A fennakadás végéig a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig ez idő alatt valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető - közölték.
Az M1-es autópályán is baleset volt
Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, ezért a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás jelenleg meghaladja az 5 kilométert – közölte az Útinform.
Emellett az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak az autósok, az átterelt belső sávban egyelőre még folyamatosan lehet haladni.
A Pénzcentrum 2026. június 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Örökre megváltozhat az olasz-, és görögországi nyári pancsolás: veszélyes hal terjed a tengerben, az embert is megharapja
Egyre komolyabb fenyegetést jelent a Földközi-tenger élővilágára és az emberekre a Vörös-tengerből származó ezüsthátú gömbhal.
A Pénzcentrum 2026. június 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A rendkívül alacsony vízállás és a romló vízminőség miatt a Velencei-tó több népszerű strandja sem nyit ki az idei szezonban.
Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló 10 óra 24 perckor lesz. Úgyhogy már nem sokat kell várni az igazi nyárra.
Megnövekedett a forgalom az M7-es autópályán, miután sokan indultak a Balaton irányába.
Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.
A Pénzcentrum 2026. június 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megdöbbentő, mennyivel többet ér a nyugati szomszédaink pénze Magyarországon: valósággal megrohanhatják a hazai nyaralóhelyeket
Egy friss osztrák felmérés szerint Magyarországon 25 százalékkal többet ér a pénzük, mint otthon,
Rovinj kétéves moratóriummal korlátozná az új óvárosi apartmanok engedélyezését, hogy megfékezze a túlturizmust és megóvja a helyi lakosok életminőségét.
Rendkívüli lezárások nehezítik a mindennapokat: teljesen átalakul a magyar ingázók élete a következő hetekben
Karbantartás miatt pótlóbuszok viszik az utasokat a H7-es HÉV vonalán június 20-tól július 6-ig
Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb fürdővíz-minőségi rangsorában.
A kempingezés ma már nemcsak alternatív nyaralási forma, hanem egyre tudatosabban választott életérzés.
Nagyon fontos újításokat vezet be a nyárra a Wizz Air: erről tudnod kell, ha repülővel indulsz nyaralni
A nyári főszezon beköszöntével a Wizz Air napi 1200 járat indításával és mintegy harmincszázalékos kapacitásbővítéssel készül a szezonra.
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
Sérülés szerencsére nem történt, mindenkit időben ki tudtak menekíteni. A busz hátsó része teljesen kiégett.
Megkezdődött a budapesti közbringarendszer megújítása, amelynek keretében jelentősen nagyobb flottával, összesen 3300 új, részben elektromos rásegítésű kerékpárral bővül a hálózat.
Magyarországon meredeken emelkedik az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma.
A Pénzcentrum 2026. június 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.