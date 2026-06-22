Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör.
Figyelem! Ha ebbe az országba utazol a nyáron, akkor jelentős áremelésre kell számítanod
Japán július 1-jétől az ötszörösére emelte a külföldiek vízumdíjait, ami csaknem ötven év után az első ilyen jellegű drágulás az országban. Az intézkedés a turisták mellett a tartósan Japánban élőket is közvetlenül érinti - írta meg a BBC.
Az egyszeri beutazásra jogosító vízum ára a korábbi 3000 jenről,15 000 jenre (28 500 forintra) emelkedett, míg a többszöri beutazást lehetővé tevő vízum díja 6000 jenről 30 000 jenre (57 ezer ft) nőtt. Motegi Tosimicu külügyminiszter pénteken elmondta, hogy az 1978 óta először végrehajtott módosítás az infláció és az árfolyamváltozások hatásait hivatott lekövetni. A tárcavezető hozzátette, hogy nem számítanak a beutazóturizmus érezhető visszaesésére az intézkedés miatt.
A japán jen 2021 óta folyamatosan gyengül, az árfolyama jelenleg is negyvenéves mélypontja közelében mozog. A gyenge fizetőeszköz és a pandémia utáni utazási fellendülés együttesen a külföldiek tömeges beáramlását eredményezte, így tavaly rekordszámú, 42,7 millió turista látogatott a szigetországba.
A vízumok mellett más, a külföldieket érintő illetékek is drasztikusan emelkednek. A japán felsőház által májusban elfogadott törvénymódosítás értelmében az állandó letelepedési engedély igénylésének felső díjhatára a korábbi 10 000 jenről a harmincszorosára, 300 000 jenre nő. A tartózkodási jogcím megváltoztatása vagy a tartózkodási engedély meghosszabbítása szintén jelentősen drágul, így a korábbi 10 000 jen helyett akár 100 000 jenbe is kerülhet.
A hatóságok az áremeléssel a japán díjszabást a többi G7-tagállam szintjéhez kívánják igazítani. Összehasonlításképp az Egyesült Államokban a nem bevándorlási célú vízumkérelmek díja jelenleg 185 és 315 dollár között mozog, míg az Egyesült Királyságban egy legfeljebb hat hónapos tartózkodásra jogosító, rövid távú vízumért 135 fontot kell fizetni.
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