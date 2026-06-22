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Komoly gazdasági vita alakult ki Brüsszel és Peking között, fontos egyeztetés következik
Jövő hétfőn Brüsszelben tárgyalóasztalhoz ül Maroš Šefčovič, az Európai Unió kereskedelmi biztosa és Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszter, hogy az EU és Kína között fokozódó feszültségről, valamint a mélyülő kereskedelmi egyensúlyhiányról egyeztessenek.
A Bloomberg szerint újabb fontos egyeztetésre készül az Európai Unió és Kína, miközben a két fél közötti gazdasági és kereskedelmi feszültségek egyre erősödnek. Az Európai Bizottság és a kínai vezetés képviselői várhatóan a következő hetekben próbálják rendezni azokat a vitás kérdéseket, amelyek az elmúlt hónapokban jelentősen megterhelték a kapcsolatokat.
A konfliktus egyik legfontosabb oka az Európai Unió és Kína közötti növekvő kereskedelmi egyensúlytalanság. Az EU 2025-ben közel 200 milliárd euró értékben exportált árukat Kínába, miközben a kínai import meghaladta az 559 milliárd eurót. A kereskedelmi hiány így csaknem 360 milliárd euróra emelkedett, ami Brüsszel szerint hosszabb távon nem fenntartható.
Az uniós vezetők egyre gyakrabban bírálják Pekinget amiatt, hogy szerintük a kínai állami támogatások torzítják a versenyt, miközben az európai vállalatok számára továbbra is korlátozott a hozzáférés a kínai piachoz. Emiatt az Európai Bizottság az elmúlt időszakban több olyan intézkedést is előkészített, amelyek az uniós ipar védelmét szolgálják.
További feszültséget okoznak a kínai elektromos autókra kivetett uniós vámok, valamint a stratégiai jelentőségű nyersanyagok exportjára vonatkozó kínai korlátozások. Brüsszel attól tart, hogy a ritkaföldfémek és más kulcsfontosságú alapanyagok ellátása veszélybe kerülhet, ami komoly problémákat okozhat az európai autóiparban, az akkumulátorgyártásban és az elektronikai szektorban.
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Peking közben arra figyelmeztetett, hogy ellenlépéseket tehet, ha az Európai Unió újabb korlátozásokat vezet be kínai termékekkel vagy vállalatokkal szemben. A kínai vezetés szerint az EU-nak a párbeszédre és a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre kellene összpontosítania a protekcionista intézkedések helyett.
A közelgő tárgyalások ezért kiemelt jelentőségűek lehetnek. Az Európai Unió hivatalosan továbbra is a gazdasági kockázatok csökkentéséről beszél, nem pedig a Kínától való leválásról, ugyanakkor egyre több olyan lépés körvonalazódik, amely átalakíthatja a két fél közötti kereskedelmi kapcsolatokat. A mostani egyeztetések egyik fő kérdése az lehet, hogy sikerül-e enyhíteni a kereskedelmi vitákat, vagy tovább mélyül a világ két legnagyobb gazdasági tömbje közötti konfliktus.
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