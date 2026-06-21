A jövő héten folytatódik a kánikula: a hét elején általában 30 és 35 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Súlyos tilalom lép életbe hétfőtől öt magyar megyében: ezt a fővárosban is tilos lesz csinálni - meg se próbáld
Hétfőn tűzgyújtási tilalom lép életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A tájékoztatás szerint a tűzgyújtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett fennmarad a korlátozás Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében, így már tizenegy térségben lesz érvényben.
A Nébih kiemelte, hogy a tartós csapadékhiány következtében az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a biomassza teljesen kiszáradt. A korábbi aszály miatt nőtt a könnyű holt biomassza mennyisége, ami az extrém száraz növényzettel együtt rendkívül magas tűzkockázatot eredményez.
Tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik - közölte a hatóság. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
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