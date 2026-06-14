Megdőlt az országos napi szélrekord június 13-án - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.
A Balaton partján sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban: a menetrend döntheti be a szezont
Ezen a héten is elképesztően széles volt a merítés: a balatoni vendéglátás összeomló munkaerőpiacától a magyar nyugdíjasok félelmein át a NER‑vagyonok visszaszerzéséig, a fizetések lefékeződésétől a nyugdíjrendszer átalakításáig rengeteg olyan témát jártunk körbe, amelyek közvetlenül érintik a magyarok mindennapjait. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit, interjúit és elemzéseit: a legforróbb tartalmakat most egy helyen találod, kattints a kiemelt cikkekre vagy az ajánló dobozra, és merülj bele a hét legérdekesebb történeteibe.
A Balatonnál jól indult az év: a téli jegesedés, a korai jó idő és a bringaturizmus már tavasszal érezhető forgalmat hozott a vendéglátóknak. A nyári szezon mégis bizonytalanabb, mint valaha: égető a szakácshiány, több egység idén sem tud kinyitni, a fiatalok gyorsan lemorzsolódnak, a külföldön dolgozó magyar vendéglátósok pedig nem térnek vissza a tóhoz. A helyzetet tovább rontja, hogy a somogyi településekről egyszerűen nem lehet hazajutni este: a vonatok és buszok túl korán indulnak, így rengeteg potenciális munkavállaló esik ki a rendszerből. A balatoni vendéglátók szerint azonnali segítséget a menetrendek átalakítása jelenthetne — ebben pedig kulcsszerepe lehetne Vitézy Dávid közlekedési miniszternek. A helyzetről részletesen beszélt lapunknak a somogyi KISOSZ balatoni körzetének vezetője, Makkos Péter.
Rettegnek a magyar nyugdíjasok: már az utcára is alig mernek kilépni - mégis mitől félnek ennyire?
A magyar idősek többségét a betegségek, a demencia, valamint a pénzügyi gondok foglalkoztatják, de 70 százalékukat nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, a megkérdezettek fele pedig tart a magánytól. Mindezek ellenére az idősödő lakosság 39 százaléka nem tervez idősek otthonába költözni, habár az ott elérhető szolgáltatások megoldást kínálhatnak a fenti félelmekre.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része. Nyáron sokan kényelmesebbnek tartják a strandolás, a sportolás vagy az utazás miatt a szemüvegnél. Thern Bernadett optometrista, kontaktológus szerint azonban a lencsék használata ebben az időszakban még nagyobb odafigyelést igényel: a túlhordott lencse, egy apró szaruhártya-sérülés vagy a vízzel való érintkezés is súlyos fertőzéshez vezethet. Hogy a veszély nem csupán elméleti, azt egy magyar influenszer története is jól mutatja: egy nyaralás alatt szerzett szemfertőzés miatt végül szaruhártya-transzplantációra volt szüksége a látása megmentéséhez.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026 történelmi fordulópontot hozott a magyar belpolitikában: a tavaszi kormányváltást követően felálló új kabinet példátlan felhatalmazásának egyik legfőbb mozgatórugója az előző rendszer vélelmezett korrupciós ügyeinek kíméletlen feltárása, valamint a jogtalanul felhalmozott magánvagyonok visszaszerzése volt. Bár a választópolgárok jelentős része gyors, egyetlen hatósági mozdulattal történő, látványos vagyonelkobzásokat vár, a valóság és a jogi útvesztők természete ennél sokkal bonyolultabb. A politikai nyilatkozatokban gyakran emlegetett új, nagy felhatalmazású „vagyonvisszaszerzési hivatal” koncepciója, illetve a várható nyomozások menete körül még rengeteg a társadalmi kérdőjel. Ahhoz, hogy tisztán lássunk a hangzatos politikai ígéretek és a szigorú jogszabályi keretek szabta lehetőségek között, a vedougyvedek.hu két elismert szakemberéhez, Dr. Dóda Balázs ügyvéd és adótanácsadó és Dr. Takács Gergely ügyvéd, gazdasági büntető szakjogászhoz fordultunk.
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Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
A hazai cégvezetők körében a kivárás és a fokozott óvatosság jellemzi a következő időszak munkaerőpiaci tervezését. Miközben az alkalmazotti létszám alakításában a stabilitásra törekednek a vezetők, a fizetések és a béren kívüli juttatások terén mérséklődés tapasztalható; így a bérnövekedési várakozások 2021 óta nem látott szintre süllyedtek.
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
Különleges ingatlan jelent meg a budapesti lakáspiacon: eladóvá vált a II. kerületi Napraforgó utcában található, egyedi műemléki védelem alatt álló Bauhaus villa, amelyet a magyar modern építészet egyik kiemelkedő alakja, Gerlóczy Gedeon tervezett. Az 1931-ben épült ház nemcsak prémium lokációja miatt számít ritkaságnak, hanem azért is, mert a világhírű Napraforgó utcai kísérleti lakótelep egyik ikonikus épülete.
Turisták milliói özönlöttek ide évente, 144 év után fejezték be a legendás épületet: mégsem felhőtlen az öröm, ezen a dolgon rengeteg helyi lakos kiakadt
A világ legmagasabb templomának utolsó szerkezeti eleme önmagában is mérnöki bravúrnak számít.
Mennyi a cseh autópálya-matrica ára 2026-ban? Mutatjuk a díjakat, a kedvezményeket, a vásárlási lehetőségeket és a bírságkockázatokat.
A Pénzcentrum 2026. június 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Adria InterCity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok vasárnapra: kritikus szintet ér el a sugárzás az egyik magyar régióban
Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon
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Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is.
A horvát tengerpart, az olasz üdülővárosok vagy a Balaton környéke ilyenkor szinte garantáltan megtelik, a megnövekedett forgalom pedig hosszabb menetidővel járhat.
Nagyot bukott a Széchenyi fürdő a külföldi turisták szemében: a világ legnagyobb csalódásai közé került
Egy friss kutatás közel százezer látogatói értékelés alapján rangsorolta a világ legnagyobb csalódást okozó turisztikai látványosságait.
A csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti.
Elalvás okozhatta a kettős tragédiát: nyolcan vesztették életüket a hajnali balesetekben egy magyar autópályán
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Baleset miatt torlódik az M7-es autópálya forgalma a Balaton felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében
Erre nagyon figyelj! Közel húsz év után teljesen átalakul az éjszakai közlekedés a fővárosban és környékén
Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat.
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Súlyos áramütést szenvedett egy 11 éves fiú csütörtök délután a várpalotai vasútállomáson, miután felmászott egy vasúti szerelvény tetejére.
Munkagépeknek hajtott egy kamion az M1-esen Töltéstavánál, a jármű kigyulladt.
Kettészakad az ország időjárása pénteken: ragyogó napsütés mellett zivatarokra figyelmeztetnek a keleti részen
Pénteken többnyire napos időre számíthatunk 20 és 24 fok közötti csúcshőmérséklettel, a keleti országrészben azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
A szektorban működő szolgáltatók szerint a megkeresések száma akár a tavalyi felére is visszaeshet, miközben a desztinációk közti arányok is jelentősen átrendeződtek.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
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Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.