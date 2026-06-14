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A Balaton partján sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban: a menetrend döntheti be a szezont

Pénzcentrum
2026. június 14. 18:33

Ezen a héten is elképesztően széles volt a merítés: a balatoni vendéglátás összeomló munkaerőpiacától a magyar nyugdíjasok félelmein át a NER‑vagyonok visszaszerzéséig, a fizetések lefékeződésétől a nyugdíjrendszer átalakításáig rengeteg olyan témát jártunk körbe, amelyek közvetlenül érintik a magyarok mindennapjait. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit, interjúit és elemzéseit: a legforróbb tartalmakat most egy helyen találod, kattints a kiemelt cikkekre vagy az ajánló dobozra, és merülj bele a hét legérdekesebb történeteibe.

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A Balatonnál jól indult az év: a téli jegesedés, a korai jó idő és a bringaturizmus már tavasszal érezhető forgalmat hozott a vendéglátóknak. A nyári szezon mégis bizonytalanabb, mint valaha: égető a szakácshiány, több egység idén sem tud kinyitni, a fiatalok gyorsan lemorzsolódnak, a külföldön dolgozó magyar vendéglátósok pedig nem térnek vissza a tóhoz. A helyzetet tovább rontja, hogy a somogyi településekről egyszerűen nem lehet hazajutni este: a vonatok és buszok túl korán indulnak, így rengeteg potenciális munkavállaló esik ki a rendszerből. A balatoni vendéglátók szerint azonnali segítséget a menetrendek átalakítása jelenthetne — ebben pedig kulcsszerepe lehetne Vitézy Dávid közlekedési miniszternek. A helyzetről részletesen beszélt lapunknak a somogyi KISOSZ balatoni körzetének vezetője, Makkos Péter.

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Címlapkép: Getty Images
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