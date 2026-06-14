A Balaton partján sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban: a menetrend döntheti be a szezont

Ezen a héten is elképesztően széles volt a merítés: a balatoni vendéglátás összeomló munkaerőpiacától a magyar nyugdíjasok félelmein át a NER‑vagyonok visszaszerzéséig, a fizetések lefékeződésétől a nyugdíjrendszer átalakításáig rengeteg olyan témát jártunk körbe, amelyek közvetlenül érintik a magyarok mindennapjait. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit, interjúit és elemzéseit: a legforróbb tartalmakat most egy helyen találod, kattints a kiemelt cikkekre vagy az ajánló dobozra, és merülj bele a hét legérdekesebb történeteibe.

A Balatonnál jól indult az év: a téli jegesedés, a korai jó idő és a bringaturizmus már tavasszal érezhető forgalmat hozott a vendéglátóknak. A nyári szezon mégis bizonytalanabb, mint valaha: égető a szakácshiány, több egység idén sem tud kinyitni, a fiatalok gyorsan lemorzsolódnak, a külföldön dolgozó magyar vendéglátósok pedig nem térnek vissza a tóhoz. A helyzetet tovább rontja, hogy a somogyi településekről egyszerűen nem lehet hazajutni este: a vonatok és buszok túl korán indulnak, így rengeteg potenciális munkavállaló esik ki a rendszerből. A balatoni vendéglátók szerint azonnali segítséget a menetrendek átalakítása jelenthetne — ebben pedig kulcsszerepe lehetne Vitézy Dávid közlekedési miniszternek. A helyzetről részletesen beszélt lapunknak a somogyi KISOSZ balatoni körzetének vezetője, Makkos Péter.

A magyar idősek többségét a betegségek, a demencia, valamint a pénzügyi gondok foglalkoztatják, de 70 százalékukat nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, a megkérdezettek fele pedig tart a magánytól. Mindezek ellenére az idősödő lakosság 39 százaléka nem tervez idősek otthonába költözni, habár az ott elérhető szolgáltatások megoldást kínálhatnak a fenti félelmekre.

A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része. Nyáron sokan kényelmesebbnek tartják a strandolás, a sportolás vagy az utazás miatt a szemüvegnél. Thern Bernadett optometrista, kontaktológus szerint azonban a lencsék használata ebben az időszakban még nagyobb odafigyelést igényel: a túlhordott lencse, egy apró szaruhártya-sérülés vagy a vízzel való érintkezés is súlyos fertőzéshez vezethet. Hogy a veszély nem csupán elméleti, azt egy magyar influenszer története is jól mutatja: egy nyaralás alatt szerzett szemfertőzés miatt végül szaruhártya-transzplantációra volt szüksége a látása megmentéséhez.

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Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei

2026 történelmi fordulópontot hozott a magyar belpolitikában: a tavaszi kormányváltást követően felálló új kabinet példátlan felhatalmazásának egyik legfőbb mozgatórugója az előző rendszer vélelmezett korrupciós ügyeinek kíméletlen feltárása, valamint a jogtalanul felhalmozott magánvagyonok visszaszerzése volt. Bár a választópolgárok jelentős része gyors, egyetlen hatósági mozdulattal történő, látványos vagyonelkobzásokat vár, a valóság és a jogi útvesztők természete ennél sokkal bonyolultabb. A politikai nyilatkozatokban gyakran emlegetett új, nagy felhatalmazású „vagyonvisszaszerzési hivatal” koncepciója, illetve a várható nyomozások menete körül még rengeteg a társadalmi kérdőjel. Ahhoz, hogy tisztán lássunk a hangzatos politikai ígéretek és a szigorú jogszabályi keretek szabta lehetőségek között, a vedougyvedek.hu két elismert szakemberéhez, Dr. Dóda Balázs ügyvéd és adótanácsadó és Dr. Takács Gergely ügyvéd, gazdasági büntető szakjogászhoz fordultunk.

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EZ IS ÉRDEKELHET Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei 2026 történelmi fordulópontot hozott a magyar belpolitikában: a tavaszi kormányváltást követően felálló új kabinet példátlan felhatalmazásának egyik legfőbb mozgatórugója az előző rendszer vélelmezett korrupciós ügyeinek kíméletlen feltárása.

A hazai cégvezetők körében a kivárás és a fokozott óvatosság jellemzi a következő időszak munkaerőpiaci tervezését. Miközben az alkalmazotti létszám alakításában a stabilitásra törekednek a vezetők, a fizetések és a béren kívüli juttatások terén mérséklődés tapasztalható; így a bérnövekedési várakozások 2021 óta nem látott szintre süllyedtek.

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Különleges ingatlan jelent meg a budapesti lakáspiacon: eladóvá vált a II. kerületi Napraforgó utcában található, egyedi műemléki védelem alatt álló Bauhaus villa, amelyet a magyar modern építészet egyik kiemelkedő alakja, Gerlóczy Gedeon tervezett. Az 1931-ben épült ház nemcsak prémium lokációja miatt számít ritkaságnak, hanem azért is, mert a világhírű Napraforgó utcai kísérleti lakótelep egyik ikonikus épülete.

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