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Világ

Nem volt hova hátrálni: ennyi volt, lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. június 22. 11:12

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street 10. előtt tartott beszédében bejelentette, hogy lemond a Munkáspárt éléről, és ezzel együtt a kormányfői posztról is távozik - jelentette a BBC.

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A kormányfő felesége oldalán lépett ki a miniszterelnöki rezidenciáról. Beszédében felidézte, hogy két évvel ezelőtt, 2024 júliusában a Downing Streetre való megérkezése élete legbüszkébb pillanata volt, majd hozzátette, azért vállalt politikai szerepet, hogy milliók életét tegye jobbá.

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A lemondás hátteréről szólva Starmer elismerte, hogy a párton belül felmerült a kérdés, vajon valóban ő-e a legalkalmasabb személy a következő parlamenti választások megnyerésére. Kijelentette, hogy meghallotta a párt válaszát, és azt jó szívvel el is fogadja, majd hangsúlyozta, hogy minden döntését az ország érdekében hozta meg.

Starmer közölte, hogy döntéséről már reggel tájékoztatta III. Károly királyt. Felkérte a Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságát a tisztújítás menetrendjének kidolgozására. A jelölési folyamat július 9-én veszi kezdetét, és még a nyári parlamenti szünet előtt lezárul, így a törvényhozás őszi, szeptemberi visszatérésekor már az új pártvezető állhat a Munkáspárt élén. Az átmeneti időszakban Starmer ügyvezető miniszterelnökként hivatalban marad, és mindent megtesz a zökkenőmentes hatalomátadás érdekében.

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Visszatekintve az eddigi eredményekre, Starmer kiemelte, hogy egy politikailag, anyagilag és erkölcsileg is romokban heverő pártot vett át, amelyről sokan úgy vélték, végleg ellehetetlenült. Véleménye szerint azonban bebizonyította, hogy a kritikusok tévedtek, véleménye szerint helyreállította a párt hitelességét többek között a gazdaságpolitika és a honvédelem területén.

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Beszéde végén elérzékenyülve mondott köszönetet munkatársainak, a kormánytisztviselőknek, valamint feleségének, Victoriának. Kijelentette, hogy az ország legfontosabb tisztségéből távozva a jövőben több időt szentel majd a családjának. 
Címlapkép: Getty Images
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