Nem volt hova hátrálni: ennyi volt, lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street 10. előtt tartott beszédében bejelentette, hogy lemond a Munkáspárt éléről, és ezzel együtt a kormányfői posztról is távozik - jelentette a BBC.

A kormányfő felesége oldalán lépett ki a miniszterelnöki rezidenciáról. Beszédében felidézte, hogy két évvel ezelőtt, 2024 júliusában a Downing Streetre való megérkezése élete legbüszkébb pillanata volt, majd hozzátette, azért vállalt politikai szerepet, hogy milliók életét tegye jobbá.

A lemondás hátteréről szólva Starmer elismerte, hogy a párton belül felmerült a kérdés, vajon valóban ő-e a legalkalmasabb személy a következő parlamenti választások megnyerésére. Kijelentette, hogy meghallotta a párt válaszát, és azt jó szívvel el is fogadja, majd hangsúlyozta, hogy minden döntését az ország érdekében hozta meg.

Starmer közölte, hogy döntéséről már reggel tájékoztatta III. Károly királyt. Felkérte a Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságát a tisztújítás menetrendjének kidolgozására. A jelölési folyamat július 9-én veszi kezdetét, és még a nyári parlamenti szünet előtt lezárul, így a törvényhozás őszi, szeptemberi visszatérésekor már az új pártvezető állhat a Munkáspárt élén. Az átmeneti időszakban Starmer ügyvezető miniszterelnökként hivatalban marad, és mindent megtesz a zökkenőmentes hatalomátadás érdekében.

Visszatekintve az eddigi eredményekre, Starmer kiemelte, hogy egy politikailag, anyagilag és erkölcsileg is romokban heverő pártot vett át, amelyről sokan úgy vélték, végleg ellehetetlenült. Véleménye szerint azonban bebizonyította, hogy a kritikusok tévedtek, véleménye szerint helyreállította a párt hitelességét többek között a gazdaságpolitika és a honvédelem területén.

Beszéde végén elérzékenyülve mondott köszönetet munkatársainak, a kormánytisztviselőknek, valamint feleségének, Victoriának. Kijelentette, hogy az ország legfontosabb tisztségéből távozva a jövőben több időt szentel majd a családjának.