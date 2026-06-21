Káosz a Balatonnál: ezen a szakaszon nem közlekednek a vonatok, nagy késésekre kell készülni

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Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között, ezért a dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

Címlapkép: Getty Images

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