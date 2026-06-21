Hétfőn nagyon erős, a "figyelmeztetési kritériumot meghaladó" UV-B sugárzás várható.
Káosz a Balatonnál: ezen a szakaszon nem közlekednek a vonatok, nagy késésekre kell készülni
Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között, ezért a dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.
Tájékoztatásuk szerint a hiba elhárításáig az érintett vonatoknak várakozniuk kell, a pótlóbuszok szervezését megkezdték.
A Pénzcentrum 2026. június 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megnövekedett a forgalom az M7-es autópályán, miután sokan indultak a Balaton irányába.
Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.
A Pénzcentrum 2026. június 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megdöbbentő, mennyivel többet ér a nyugati szomszédaink pénze Magyarországon: valósággal megrohanhatják a hazai nyaralóhelyeket
Egy friss osztrák felmérés szerint Magyarországon 25 százalékkal többet ér a pénzük, mint otthon,
Rovinj kétéves moratóriummal korlátozná az új óvárosi apartmanok engedélyezését, hogy megfékezze a túlturizmust és megóvja a helyi lakosok életminőségét.
Rendkívüli lezárások nehezítik a mindennapokat: teljesen átalakul a magyar ingázók élete a következő hetekben
Karbantartás miatt pótlóbuszok viszik az utasokat a H7-es HÉV vonalán június 20-tól július 6-ig
Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb fürdővíz-minőségi rangsorában.
A kempingezés ma már nemcsak alternatív nyaralási forma, hanem egyre tudatosabban választott életérzés.
Nagyon fontos újításokat vezet be a nyárra a Wizz Air: erről tudnod kell, ha repülővel indulsz nyaralni
A nyári főszezon beköszöntével a Wizz Air napi 1200 járat indításával és mintegy harmincszázalékos kapacitásbővítéssel készül a szezonra.
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
Sérülés szerencsére nem történt, mindenkit időben ki tudtak menekíteni. A busz hátsó része teljesen kiégett.
Megkezdődött a budapesti közbringarendszer megújítása, amelynek keretében jelentősen nagyobb flottával, összesen 3300 új, részben elektromos rásegítésű kerékpárral bővül a hálózat.
Magyarországon meredeken emelkedik az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma.
A Pénzcentrum 2026. június 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli bejelentés érkezett az egyik neves kerületből: ókori világcsoda születhet újjá Magyarországon
A harmadik kerületi Önkormányzat hivatalosan kezdeményezi, hogy az UNESCO világörökség része legyen a Hadrianus-palota és a limes teljes szakasza;
Kész, vége: megszűnhet Magyarország legmenőbb szánkó-, és sípályája - egyszerűen visszavonták az engedélyét
Ha a döntés változatlan formában marad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli üzemelése.
Rendkívüli bejelentés a Wizz Airtől: teljesen átalakulhat a fapados repülés, így drágulhatnak meg a jegyek
A Wizz Air álláspontja szerint aggodalomra ad okot, hogy a csomag egyes elemei növelhetik a jegyárat, és szűkíthetik a kínálatot.
Vitézy rendkívüli bejelentése: kitiltják az autókat a Városligetből, teljesen átalakul a közlekedés a környéken
Megakadályoznák, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező gépjárműforgalom áthaladjon a parkon, így a Kós Károly sétány valódi sétánnyá alakulhat át.
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A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.