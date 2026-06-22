Több ezer utazót érinthet: fontos tudnivalókat osztott meg a Budapest Airport a nyári utazásokról

A nyári utazási szezon kezdetével ismét rengeteg magyar készül külföldi pihenésre, a bőséges járatkínálat azonban nemcsak lehetőségeket, hanem új kihívásokat is tartogat az utazók számára. A budapesti repülőtérről idén 160 úti cél érhető el közvetlenül vagy kényelmes átszállással, ezért különösen fontos, hogy az indulás előtt mindenki tisztában legyen a legfontosabb tudnivalókkal. A Budapest Airport összegyűjtötte azokat a gyakorlati tanácsokat, amelyek segíthetnek abban, hogy az utazás már a repülőtéren zökkenőmentesen induljon.

A Budapest Airport megújult weboldalán minden hasznos információt megtalálhatunk az utazáshoz: az új funkciók között személyre szabott utazási útmutató, interaktív termináltérkép, aktuális ajánlatok is elérhetőek.

A Budapest Airport szerint a gondtalan utazás kulcsa a megfelelő felkészülés. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az úti okmányok érvényességét, a célország beutazási szabályait, valamint azt is, hogy szükség van-e vízumra vagy egyéb egészségügyi dokumentumra. Gyógyszerek, krónikus betegségek vagy várandósság esetén ajánlott angol nyelvű orvosi igazolást is magunknál tartani.

A repülőtér felhívja a figyelmet arra is, hogy a legtöbb légitársaságnál elérhető az online check-in, amely nemcsak időt takaríthat meg, hanem bizonyos esetekben pluszköltségektől is megóvhatja az utasokat. A csomagolásnál fontos előre tájékozódni a poggyászméretekről, súlyhatárokról és a kézipoggyászban szállítható tárgyakról. Az okmányokat, gyógyszereket, értéktárgyakat és az utazás során szükséges alapvető eszközöket érdemes a kézipoggyászban elhelyezni.

A reptéri kisokos arra is figyelmeztet, hogy a saját kulacs is hasznos lehet: a biztonsági ellenőrzésen üresen kell átvinni, de azt követően az ivókutaknál feltölthetjük friss ivóvízzel, ezzel pedig nem csak a környezetet védhetjük, de spórolhatunk is.

A repülőtér tömegközlekedéssel, taxival, transzferrel és autómegosztó szolgáltatás igénybevételével is megközelíthető. Több mint 7000 parkolóhellyel és közel 90 elektromos töltőponttal várja idén nyáron a budapesti repülőtér az utasokat.

A kiskokos azt javasolja, hogy az utasok legalább két és fél órával a járat indulása előtt érkezzenek meg a terminálra. Akik online becsekkoltak és csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez mehetnek, míg a feladott poggyásszal érkezők számára gyorsabb alternatívát jelenthet az önkiszolgáló poggyászfeladás. Újdonságként a Wizz Air utasai bizonyos járatok kivételével már Budapest belvárosában, a Kálvin téren is leadhatják csomagjaikat indulás előtt.

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A tájékozódást idén nyártól új digitális fejlesztések segítik: a GateWay alkalmazás és az uniós támogatással megvalósult beltéri navigációs rendszer egyaránt megkönnyíti a közlekedést a terminálokon. A fejlesztések kiemelten támogatják a látássérült és mozgáskorlátozott utasokat, de minden utazó számára hasznos segítséget nyújtanak.

A Budapest Airport külön figyelmet fordít a speciális igényű utasokra is. A rejtett fogyatékossággal élők számára elérhető a Napraforgó program, amelynek keretében a reptér felkészítette az utasforgalmi területen dolgozó munkatársait a napraforgót viselő utasok felismerésére, segítésére. Az autizmussal vagy fokozott érzékenységgel élők egy speciális szenzoros szobában vonulhatnak el a terminál nyüzsgése elől. A kisgyermekes családokat baba-mama szobák, játszóterek és díjmentesen használható repülőtéri babakocsik segítik.

A nyári csúcsforgalomra készülve a repülőtér gyorsabb biztonsági ellenőrzési sávokat alakított ki, ahol már nem szükséges külön kivenni a táskából az elektronikai eszközöket. A repülőtér arra is figyelmeztet, hogy az utasok folyamatosan kövessék járatuk státuszát, és a beszállókapu megjelenése után időben induljanak el a kijelölt kapuhoz, mivel a végső hívást nem minden esetben közlik hangosbemondón.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.