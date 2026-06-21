Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 21.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 21.

Névnap

Alajos, Leila

Friss hírek

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Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 20.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 25. héten emelkedő számsorrendben a következők:

13, 30, 31, 72, 77

Joker: 051965

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 24 db

3-as találat: 2096 db

2-es találat: 62257 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 43980 Ft

MOL: 3790 Ft

RICHTER: 11730 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.22: A nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik. Lokális záporok, hőzivatarok továbbra is nagyobb számban fordulnak elő, felhőszakadás is kialakulhat. Az északias szél nyugaton és északkeleten megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

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2026.06.23: Általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. Zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 15 és 20 fok között várható, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartoknál, belvárosokban és magasabban fekvő helyeken valószínűek. Délutánra 30, 35 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire - különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Érdemes a szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni  akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. (2026.06.21)

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