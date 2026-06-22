Kiadták a riasztást: brutál viharok csapnak le erre az országrészre, érdemes készülni

Zivatarok, felhőszakadás, jégeső és tartós hőség miatt is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre. Az ország több térségében már a déli óráktól kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez helyenként viharos széllökések és jelentős csapadék társulhat.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a Duna tágabb térségében, attól keletre, valamint az Alpokalján növekszik meg leginkább a zivatarok kialakulásának esélye. A zivatarcellák környezetében 60-80 kilométer per órás széllökések várhatók, egyes helyeken akár a 80 kilométer per órát is meghaladhatja a szél ereje. Emellett felhőszakadás is előfordulhat, rövid idő alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat, valamint legfeljebb 2 centiméter átmérőjű jég is eshet.

A zivatarok száma az esti óráktól észak felől fokozatosan csökkenhet, kedden pedig már jóval nyugodtabb időre van kilátás. A nyugati és a keleti határszélen ugyanakkor még nem zárható ki egy-egy zivatar kialakulása.

A veszélyjelzések mellett a hőség is megnehezítheti a napot. A HungaroMet szerint hétfőn és kedden az ország nagy részén 25 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet, helyenként pedig a 27 fokot is megközelítheti. Az északi és északkeleti országrész jelent kivételt, ott valamivel mérsékeltebb lehet a meleg.

A meteorológiai szolgálat több vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt. A veszélyes időjárási jelenségeket elsősorban a délutáni és kora esti órákban érdemes figyelemmel kísérni, amikor a legerősebb cellák kialakulhatnak.