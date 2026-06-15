2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. november 12.A Nyugati téri 1981. november 10-én átadott felüljáró, amely a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út között biztosít akadálymentes közlekedést. A Fõváros Közfejlesztések Tanácsa korábban a 2019. május 14-i
Utazás

Teljesen megváltozhat a főváros egyik legfontosabb tere: a felszabadult uniós pénzekből újítjuk fel - ennek rengeteg budapesti fog örülni

Pénzcentrum
2026. június 15. 09:26

A felszabadult európai uniós forrásoknak köszönhetően a korábban tervezettnél is nagyobb léptékben újulhat meg a budapesti Nyugati tér. A projekt részeként nemcsak a negyvenöt éves aluljárót modernizálják, hanem teljesen átszervezik a felszíni közlekedést is, így az új villamosvonal kiépítése mellett jelentősen csökken az autóforgalom, miközben a csomópont zöldebbé és gyalogosbarátabbá válik - értesült a Népszava.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A felszínrendezés leglátványosabb eleme a Deák térről a Lehel tér felé tartó új Bajcsy-villamosvonal lesz, amely a Nyugati pályaudvarnál keresztezi majd a Nagykörutat. Míg a szerelvények a Bajcsy-Zsilinszky úton még középen, zöld fasorral övezve haladnak, a térhez érve a vágányok az út két szélére húzódnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megállót közvetlenül a pályaudvar csarnoka mellett alakítják ki, ami rendkívül egyszerű átszállási lehetőséget biztosít a vasútra. A tér gyalogos átjárhatósága is jelentősen javul, hiszen a korábbi Skála Metró előtt új felszíni gyalogátkelőhelyet létesítenek, így a csomópont mind a négy oldalán kényelmesen át lehet majd kelni a felszínen.

A közúti forgalom rendje is alapjaiban változik meg, mivel a jelenlegi kétszer három sávból irányonként mindössze egy-egy sáv marad a gépjárműveknek. Az így felszabaduló területet a villamospálya, a fásítás, valamint az úttestre áthelyezett – korábban a járdán vezetett – kerékpársávok veszik át, miközben a mostani felszíni parkoló helyén új parkot alakítanak ki.

A felszíni munkálatok mellett a negyvenöt évvel ezelőtti átadása óta érintetlen aluljáró is teljes körű rekonstrukción esik át. A Fidesz vereségét hozó választást követően a fővárosi önkormányzat lehetőséget látott egy ambiciózusabb átépítésre, ezért engedélyezte a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) a pesti fonódó villamosprojekt tervezési szerződésében szereplő, aluljáróra vonatkozó opciós rész lehívását.

A Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal terveinek kidolgozásáról még 2024 őszén döntött a főváros, amiben jelentős szerepet játszott a miniszteri kinevezése előtt álló Vitézy Dávid és az általa vezetett Podmaniczky Mozgalom is. A tervezési szerződést tavaly októberben írták alá a Főmterv Zrt.-vel. A mostani opció lehívása nem igényel pluszforrást, hiszen a 189 millió forintos tételt már eleve tartalmazta a korábbi, 1,9 milliárd forintos tervezési keret.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A beruházás pénzügyi hátterét abból a 16 milliárd eurós uniós forrásból biztosíthatják, amelyhez Magyarország a korábbi jogállamisági aggályok miatt korábban nem fért hozzá. A támogatások felszabadításáról Magyar Péter miniszterelnök állapodott meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Mivel a források egy része kizárólag kész tervek birtokában hívható le, kézenfekvő alapot biztosít a főváros már meglévő projektje, amelynek finanszírozásával az előző kormányzat egyébként sem számolt volna.

Nyitókép: Róka László, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #bkk #felújítás #Budapest #európai unió #tömegközlekedés #uniós támogatás #ursula von der leyen #vitézy dávid #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
10:09
10:06
09:45
09:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 14.
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
2026. június 15.
Évente egy kisvárosnyi dolgozó tűnik el Magyarországról: csak egyetlen úton kerülhető el a katasztrófa?
2026. június 14.
Sokkoló adat jött az iskolából kieső fiatalokról: ebben az EU-s országban a legrosszabb a helyzet
2026. június 14.
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 15. hétfő
Jolán, Vid
25. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
1 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
5 napja
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
4
4 napja
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
5
1 hete
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 10:06
Évente egy kisvárosnyi dolgozó tűnik el Magyarországról: csak egyetlen úton kerülhető el a katasztrófa?
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 07:45
Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert
Agrárszektor  |  2026. június 15. 09:01
Lecsapott a szupercella: annyi jég esett ebben a térségben, hogy lapátolni kellett