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Teljesen megváltozhat a főváros egyik legfontosabb tere: a felszabadult uniós pénzekből újítjuk fel - ennek rengeteg budapesti fog örülni
A felszabadult európai uniós forrásoknak köszönhetően a korábban tervezettnél is nagyobb léptékben újulhat meg a budapesti Nyugati tér. A projekt részeként nemcsak a negyvenöt éves aluljárót modernizálják, hanem teljesen átszervezik a felszíni közlekedést is, így az új villamosvonal kiépítése mellett jelentősen csökken az autóforgalom, miközben a csomópont zöldebbé és gyalogosbarátabbá válik - értesült a Népszava.
A felszínrendezés leglátványosabb eleme a Deák térről a Lehel tér felé tartó új Bajcsy-villamosvonal lesz, amely a Nyugati pályaudvarnál keresztezi majd a Nagykörutat. Míg a szerelvények a Bajcsy-Zsilinszky úton még középen, zöld fasorral övezve haladnak, a térhez érve a vágányok az út két szélére húzódnak.
A megállót közvetlenül a pályaudvar csarnoka mellett alakítják ki, ami rendkívül egyszerű átszállási lehetőséget biztosít a vasútra. A tér gyalogos átjárhatósága is jelentősen javul, hiszen a korábbi Skála Metró előtt új felszíni gyalogátkelőhelyet létesítenek, így a csomópont mind a négy oldalán kényelmesen át lehet majd kelni a felszínen.
A közúti forgalom rendje is alapjaiban változik meg, mivel a jelenlegi kétszer három sávból irányonként mindössze egy-egy sáv marad a gépjárműveknek. Az így felszabaduló területet a villamospálya, a fásítás, valamint az úttestre áthelyezett – korábban a járdán vezetett – kerékpársávok veszik át, miközben a mostani felszíni parkoló helyén új parkot alakítanak ki.
A felszíni munkálatok mellett a negyvenöt évvel ezelőtti átadása óta érintetlen aluljáró is teljes körű rekonstrukción esik át. A Fidesz vereségét hozó választást követően a fővárosi önkormányzat lehetőséget látott egy ambiciózusabb átépítésre, ezért engedélyezte a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) a pesti fonódó villamosprojekt tervezési szerződésében szereplő, aluljáróra vonatkozó opciós rész lehívását.
A Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal terveinek kidolgozásáról még 2024 őszén döntött a főváros, amiben jelentős szerepet játszott a miniszteri kinevezése előtt álló Vitézy Dávid és az általa vezetett Podmaniczky Mozgalom is. A tervezési szerződést tavaly októberben írták alá a Főmterv Zrt.-vel. A mostani opció lehívása nem igényel pluszforrást, hiszen a 189 millió forintos tételt már eleve tartalmazta a korábbi, 1,9 milliárd forintos tervezési keret.
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A beruházás pénzügyi hátterét abból a 16 milliárd eurós uniós forrásból biztosíthatják, amelyhez Magyarország a korábbi jogállamisági aggályok miatt korábban nem fért hozzá. A támogatások felszabadításáról Magyar Péter miniszterelnök állapodott meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Mivel a források egy része kizárólag kész tervek birtokában hívható le, kézenfekvő alapot biztosít a főváros már meglévő projektje, amelynek finanszírozásával az előző kormányzat egyébként sem számolt volna.
Nyitókép: Róka László, MTI/MTVA
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