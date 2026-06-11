Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!

A spanyol Meliá és az Iberostar, valamint a kanadai Blue Diamond szállodalánc egymás után vonul ki Kubából az amerikai kormány szankciói miatt. A büntetőintézkedések a kubai turizmust irányító katonai konglomerátum, a Gaesa ellen irányulnak, döntés elé állítva a nemzetközi vállalatokat. A külföldi cégek távozása tovább súlyosbítja a szigetország amúgy is mélyponton lévő, történelmi visszaesést elkönyvelő turisztikai ágazatának helyzetét.

A Meliá Hotels International hivatalosan is jelezte az illetékes spanyol felügyeleti szervnek, hogy azonnali hatállyal beszünteti a működtetést, az értékesítést és a márkanév használatát tizenöt kubai szállodájában. A döntés hátterében a Trump-kormányzat ultimátuma áll, amellyel az amerikai vezetés június 5-i határidővel kötelezte a külföldi vállalatokat, hogy szakítsák meg üzleti kapcsolataikat a kubai gazdaság jelentős részét uraló katonai konglomerátummal, a Gaesával és annak leányvállalataival - számolt be az Euronews.

A szankciók szigorúan tiltják a források és szolgáltatások biztosítását a washingtoni feketelistán szereplő szervezetek, valamint a hozzájuk köthető vezetők részére. A Meliá számára a kivonulás elsősorban jogi védekezést jelentett, miközben a döntés gazdasági súlyát enyhítette, hogy az érintett tizenöt szálloda többsége a súlyos kubai energiaválság miatt már hónapok óta amúgy is zárva tartott.

A mallorcai székhelyű vállalat nem az egyetlen, amely a távozás mellett döntött. Az Iberostar már június 1-jén megszüntette tizenkét kubai egységének üzemeltetését, ezzel hivatalosan is lezárva minden szerződéses kapcsolatot a Gaesa operatív ágával, így már csak olyan hotelekben van jelen, amelyek nem esnek a szankciók hatálya alá. Bár az amerikai nyomást nyíltan egyik cég sem nevezte meg a kivonulás okaként, az Iberostar a nemzetközi szabályozási környezethez való alkalmazkodással indokolta a lépést. A spanyol vállalatokat megelőzve a kanadai Blue Diamond lánc is bejelentette, hogy felhagy mind a 62 kubai szállodájának üzemeltetésével.

A nagy nemzetközi szállodaláncok távozása egy szabadesésben lévő ágazatot érint. A kubai turizmus évek óta folyamatosan zsugorodik, így 2026 első négy hónapjában alig több mint 328 ezer külföldi látogató érkezett, ami csaknem 56 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A beutazások száma már 2025-ben is történelmi mélypontra, 1,8 millióra esett vissza, ami a 2018-as csúcsértéknek a felét sem éri el.

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A helyzetet tovább rontja, hogy az év folyamán eddig legalább tizenegy légitársaság csökkentette vagy függesztette fel kubai járatait, aminek következtében összesen több mint 1700 járatot töröltek. Az Iberia például egészen október végéig leállította a Madrid és Havanna közötti útvonalát. A drasztikusan csökkenő járatszámok, az energiaválság és a külföldi partnerek tömeges kivonulása együttesen a teljes összeomlás szélére sodorta a kubai idegenforgalmat.

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