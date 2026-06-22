Már látni, lecsap a hősapka Magyarországon: kegyetlen, amit az időjárás tartogat

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A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani – elsősorban a Duna vonalában és attól keletre –, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör, és jelentősen csökken a csapadék kialakulásának esélye - számolt be a Portfolio.
Jelenleg a levegő függőleges feláramlásának még semmi sem állja útját, így a feltételek kifejezetten kedvezőek a záporok és zivatarok nagy számban történő kialakulásához. A felhőszakadások veszélye miatt több vármegyében is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
A folytatásban ugyanakkor egy nyugati irányból felénk terjeszkedő, erős anticiklon alakítja majd az időjárást. Ennek hatására a magasabb légrétegek intenzívebben melegszenek, mint a felszín közeliek, ami egy stabil, úgynevezett inverziós záróréteget hoz létre.
Ez a jelenség fizikai gátat szab a feláramlásnak, megakadályozza az emelkedő levegő magasba törését a felhajtóerő megszüntetésével, ezáltal pedig meggátolja a további zivatarfelhők képződését.
Miközben a hőmérséklet hétfőn többfelé 35 fok közelébe emelkedik, a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
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