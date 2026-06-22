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Utazás

Már látni, lecsap a hősapka Magyarországon: kegyetlen, amit az időjárás tartogat

Pénzcentrum
2026. június 22. 13:28

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani – elsősorban a Duna vonalában és attól keletre –, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör, és jelentősen csökken a csapadék kialakulásának esélye - számolt be a Portfolio.

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Jelenleg a levegő függőleges feláramlásának még semmi sem állja útját, így a feltételek kifejezetten kedvezőek a záporok és zivatarok nagy számban történő kialakulásához. A felhőszakadások veszélye miatt több vármegyében is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

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A folytatásban ugyanakkor egy nyugati irányból felénk terjeszkedő, erős anticiklon alakítja majd az időjárást. Ennek hatására a magasabb légrétegek intenzívebben melegszenek, mint a felszín közeliek, ami egy stabil, úgynevezett inverziós záróréteget hoz létre.

Ez a jelenség fizikai gátat szab a feláramlásnak, megakadályozza az emelkedő levegő magasba törését a felhajtóerő megszüntetésével, ezáltal pedig meggátolja a további zivatarfelhők képződését.
Címlapkép: Getty Images
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