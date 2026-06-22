Már látni, lecsap a hősapka Magyarországon: kegyetlen, amit az időjárás tartogat

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani – elsősorban a Duna vonalában és attól keletre –, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör, és jelentősen csökken a csapadék kialakulásának esélye - számolt be a Portfolio.

Jelenleg a levegő függőleges feláramlásának még semmi sem állja útját, így a feltételek kifejezetten kedvezőek a záporok és zivatarok nagy számban történő kialakulásához. A felhőszakadások veszélye miatt több vármegyében is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A folytatásban ugyanakkor egy nyugati irányból felénk terjeszkedő, erős anticiklon alakítja majd az időjárást. Ennek hatására a magasabb légrétegek intenzívebben melegszenek, mint a felszín közeliek, ami egy stabil, úgynevezett inverziós záróréteget hoz létre.

Ez a jelenség fizikai gátat szab a feláramlásnak, megakadályozza az emelkedő levegő magasba törését a felhajtóerő megszüntetésével, ezáltal pedig meggátolja a további zivatarfelhők képződését.