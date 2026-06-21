Örökre megváltozhat az olasz-, és görögországi nyári pancsolás: veszélyes hal terjed a tengerben, az embert is megharapja

Egyre komolyabb fenyegetést jelent a Földközi-tenger élővilágára és az emberekre a Vörös-tengerből származó ezüsthátú gömbhal. A már Görögországban is terjedő invazív faj húsa mérgező, harapása pedig az embereknek is sérüléseket okozhat - számolt be a HVG.

A Corriere della Sera beszámolója szerint az ezüsthátú gömbhal (Lagocephalus sceleratus) korábban már benépesítette Izrael és Ciprus partjait, jelenleg pedig a görög vizeken terjed. A szakemberek attól tartanak, hogy a folyamat nem áll meg, és az állat földközi-tengeri térhódítása hamarosan az olasz partokat is jóval veszélyesebbé teheti. A görög hatóságok már vészjelzést is kiadtak, miután a partjaiknál eddig két rokon faj példányait is észlelték.

A problémára először a halászok figyeltek fel, akik egyre több olyan elpusztult halat találnak, amelyekkel a gömbhal harapása végzett. Az állat erős állkapoccsal és éles fogakkal rendelkezik, így támadása a zsákmányállatok számára végzetes.

Bár a harapás az emberre nézve nem halálos, súlyos következményekkel járhat, és Görögországban nemrég már regisztráltak is egy ilyen esetet. A szakértők szerint ha valakit megharap az állat, a sebet tiszta vízzel ki kell öblíteni, majd azonnal el kell állítani a vérzést, a sérülés miatt ugyanis akár tetanuszoltásra is szükség lehet.

A fizikai támadáson túl a hal elfogyasztása is komoly kockázatot jelent. Szervezete tetrodotoxint termel, ami egy rendkívül erős, az emberi idegrendszert károsító méreg. Emiatt az állat egyetlen része sem ehető, kereskedelmi forgalomba hozatala pedig szigorúan tilos.