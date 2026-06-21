Már csak ez hiányzott az őrült kánikula után: kiadták a figyelmeztetést, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ezen a napon

Hétfőn nagyon erős, a "figyelmeztetési kritériumot meghaladó" UV-B sugárzás várható - tudatta a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A nagyon erős UV-B sugárzás a Dunántúl nagy részén, Pest Vármegyében és a fővárosban, a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon várható.

A szakemberek azt tanácsolják: mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.