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Gazdaság

Új korszak küszöbén Magyarország: korlátlan hitellel támogatná a hazai fejlesztéseket az uniós óriásbank

Pénzcentrum
2026. június 9. 20:01

Az új magyar kormány ismét az uniós integrációt, valamint az európai források bevonását helyezi előtérbe. Ennek jegyében tárgyalt Budapesten Marko Primorac, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke az új kabinet minisztereivel és a főpolgármesterrel. Az Európai Unió bankja kész kiegészítő finanszírozást és ingyenes szakmai támogatást nyújtani a felszabaduló uniós források mellé, hogy ezzel is felgyorsítsa a hazai zöldenergia-ipari, közlekedési, környezetvédelmi és lakhatási beruházásokat - tudósított a Telex.

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Magyarország a korábbi időszakban a politikai konfliktusok miatt jelentős uniós forrásoktól esett el, és helyettük sokszor a külső kontroll nélküli, piaci vagy ázsiai hiteleket választotta. Az áprilisi választásokat követően azonban fordulat állt be, miután a miniszterelnök bejelentette 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás potenciális hazahozatalát. A mélyebb európai integráció ugyanakkor nemcsak közvetlen támogatásokat jelent, hanem megnyitja az utat a kedvezményes társfinanszírozások előtt is. Ebben a folyamatban az Európai Beruházási Bank lehet Magyarország legfőbb partnere, amely a hazai igényekhez igazodva, felső hitelezési korlát nélkül hajlandó támogatni a valós társadalmi és gazdasági hasznot hozó fejlesztéseket.

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Marko Primorac június eleji budapesti látogatásán a magyar kormány négy miniszterével és a főváros vezetésével is egyeztetett a lehetséges közös munkáról. Kármán András pénzügyminiszternek a bank képviselője jelezte, hogy az EIB elkötelezett a magyar modernizációt és növekedést szolgáló, hosszú távú beruházások támogatása mellett. Mivel a pénzintézet egyben az Európai Unió klímabankjaként is működik, Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterrel elsősorban a tiszta energiára való átállásról tárgyaltak. Bár az új fosszilis infrastruktúrák kiépítését a bank nem finanszírozza, a magyarországi hálózatfejlesztések, az energiatárolók és a megújuló energiára épülő projektek komoly támogatásra számíthatnak az orosz energiahordozókról történő leválás elősegítése érdekében.

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A közlekedésfejlesztés és a lakhatás szintén a tárgyalások fókuszában állt. Vitézy Dávid szakminiszterrel a vasúthálózat korszerűsítéséről és egy olyan új bérlakásprogram megvalósításáról egyeztettek, amely érdemben bővítené az ingatlanpiaci kínálatot. A részletekről hamarosan az EIB lakhatásért felelős vezetője is Budapesten tárgyal majd. A pénzintézet, amely eddig is a főváros legnagyobb hitelezője volt, Karácsony Gergely főpolgármesterrel a fenntartható városfejlesztésről, a közösségi közlekedésről és a zöld infrastruktúráról, míg Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszterrel a vízgazdálkodás és a szennyvízkezelés megújításáról egyeztetett.

A kedvezményes hitelek mellett az EIB ingyenes tanácsadói hálózatával is segíti a magyar projekteket az előkészítéstől egészen a megvalósításig. A bank célja nem a meglévő állami vagy magánforrások kiszorítása, hanem a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF), valamint a Kohéziós Alapból megvalósuló beruházások kiegészítése és felgyorsítása. Ahogy az alelnök a találkozók során rávilágított, a legrosszabb forgatókönyv egy ország számára az, ha megvannak a tehetséges, ambiciózus szakemberei és a jó ötletei, de hiányzik a megvalósításhoz szükséges stabil finanszírozási háttér.
Címlapkép: Getty Images
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