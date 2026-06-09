Vegyesen alakult, alig változott kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzésekhez képest a bankközi piacon.
Új korszak küszöbén Magyarország: korlátlan hitellel támogatná a hazai fejlesztéseket az uniós óriásbank
Az új magyar kormány ismét az uniós integrációt, valamint az európai források bevonását helyezi előtérbe. Ennek jegyében tárgyalt Budapesten Marko Primorac, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke az új kabinet minisztereivel és a főpolgármesterrel. Az Európai Unió bankja kész kiegészítő finanszírozást és ingyenes szakmai támogatást nyújtani a felszabaduló uniós források mellé, hogy ezzel is felgyorsítsa a hazai zöldenergia-ipari, közlekedési, környezetvédelmi és lakhatási beruházásokat - tudósított a Telex.
Magyarország a korábbi időszakban a politikai konfliktusok miatt jelentős uniós forrásoktól esett el, és helyettük sokszor a külső kontroll nélküli, piaci vagy ázsiai hiteleket választotta. Az áprilisi választásokat követően azonban fordulat állt be, miután a miniszterelnök bejelentette 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás potenciális hazahozatalát. A mélyebb európai integráció ugyanakkor nemcsak közvetlen támogatásokat jelent, hanem megnyitja az utat a kedvezményes társfinanszírozások előtt is. Ebben a folyamatban az Európai Beruházási Bank lehet Magyarország legfőbb partnere, amely a hazai igényekhez igazodva, felső hitelezési korlát nélkül hajlandó támogatni a valós társadalmi és gazdasági hasznot hozó fejlesztéseket.
Marko Primorac június eleji budapesti látogatásán a magyar kormány négy miniszterével és a főváros vezetésével is egyeztetett a lehetséges közös munkáról. Kármán András pénzügyminiszternek a bank képviselője jelezte, hogy az EIB elkötelezett a magyar modernizációt és növekedést szolgáló, hosszú távú beruházások támogatása mellett. Mivel a pénzintézet egyben az Európai Unió klímabankjaként is működik, Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterrel elsősorban a tiszta energiára való átállásról tárgyaltak. Bár az új fosszilis infrastruktúrák kiépítését a bank nem finanszírozza, a magyarországi hálózatfejlesztések, az energiatárolók és a megújuló energiára épülő projektek komoly támogatásra számíthatnak az orosz energiahordozókról történő leválás elősegítése érdekében.
A közlekedésfejlesztés és a lakhatás szintén a tárgyalások fókuszában állt. Vitézy Dávid szakminiszterrel a vasúthálózat korszerűsítéséről és egy olyan új bérlakásprogram megvalósításáról egyeztettek, amely érdemben bővítené az ingatlanpiaci kínálatot. A részletekről hamarosan az EIB lakhatásért felelős vezetője is Budapesten tárgyal majd. A pénzintézet, amely eddig is a főváros legnagyobb hitelezője volt, Karácsony Gergely főpolgármesterrel a fenntartható városfejlesztésről, a közösségi közlekedésről és a zöld infrastruktúráról, míg Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszterrel a vízgazdálkodás és a szennyvízkezelés megújításáról egyeztetett.
A kedvezményes hitelek mellett az EIB ingyenes tanácsadói hálózatával is segíti a magyar projekteket az előkészítéstől egészen a megvalósításig. A bank célja nem a meglévő állami vagy magánforrások kiszorítása, hanem a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF), valamint a Kohéziós Alapból megvalósuló beruházások kiegészítése és felgyorsítása. Ahogy az alelnök a találkozók során rávilágított, a legrosszabb forgatókönyv egy ország számára az, ha megvannak a tehetséges, ambiciózus szakemberei és a jó ötletei, de hiányzik a megvalósításhoz szükséges stabil finanszírozási háttér.
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