2026. június 16. kedd Jusztin
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon, Portugália - 2023. szeptember 11: Wizz Air Airbus A321-271NX típusú utasszállító repülőgép felszállás után a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, felhős égbolton.
Utazás

Döbbenetes veszély a repülőn: napokkal az út után is lecsaphat a baj, a magyar professzor figyelmeztet

Pénzcentrum
2026. június 16. 20:06

Száraz levegő, légúti fertőzések, trombózisveszély, kiszáradás – nemcsak az idős, krónikus betegséggel élők számára jelent egészségügyi kockázatot egy hosszabb repülőút, hanem az egészséges fiataloknak is, hiszen zárt térben a fertőzések is könnyebben terjedhetnek. Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem professzora ahhoz adott hasznos tanácsokat, mit tegyünk a fedélzeten annak érdekében, hogy a vakáció ne a betegség miatt legyen emlékezetes.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

„A nyári szabadság és a távoli utazások alatt sokan töltenek 6–12 órát vagy akár még többet a repülőgépen. Bár a legtöbb utazás problémamentes, a hosszabb légi utazások megterhelhetik a szervezetet, különösen az idősek, a trombózisra hajlamosak és a krónikus betegek esetében” – szögezi le dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a repülőgépek utasterében a páratartalom általában jóval alacsonyabb a megszokottnál – gyakran 10–20 százalék –, a száraz levegő kiszáríthatja az orr és a torok nyálkahártyáját, szemirritációhoz és kellemetlen torokkaparáshoz vezethet. 

Kapcsolódó cikkeink:

Sokan tapasztalnak több órás repülőút után megfázásszerű tüneteket vagy felső légúti fertőzést. Ennek magyarázata, hogy a nyálkahártyák fontos szerepet játszanak a kórokozók elleni védekezésben, ám ha kiszáradnak, csökkenhet a természetes védekező képességük – ismerteti a professzor.

A hatékony légszűrő rendszerek ellenére az is kedvez a légúti fertőzések terjedésének, hogy egyidejűleg több száz utas tartózkodik zárt térben órákon át.

Éppen ezért dr. Torzsa Péter azt javasolja, hogy csökkentsük a kockázatot maszkviseléssel, gyakori kézfertőtlenítéssel, megfelelő folyadékfogyasztással, és kerüljük az arcunk érintését.

A maszk nemcsak a fertőzések ellen nyújthat védelmet, hanem részben mérsékelheti a száraz levegő nyálkahártyákra gyakorolt hatását is. Több időzónát átszelő repülőutak esetén az úgynevezett jet lag is megterhelheti a szervezetet, ami átmeneti alvászavart, fáradtságot és koncentrációs nehézségeket okozhat.

Az interkontinentális repülőút legsúlyosabb egészségügyi rizikófaktora a trombózisveszély, hiszen a tartós mozdulatlan ülés lassíthatja a vér áramlását a láb vénáiban, ami növelheti a mélyvénás trombózis kialakulásának kockázatát. A vérrög leszakadása akár életveszélyes tüdőembóliát is okozhat

– hívja fel a figyelmet a tanszékvezető.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nagyobb a trombózis kockázata 60–65 év felettieknél, valamint krónikus betegséggel élőknél (például szív- és érrendszeri betegség, asztma, COPD, cukor- vagy vesebetegség), korábbi trombózis vagy tüdőembólia esetén, daganatos betegeknél, várandósoknál (és a szülést követő hetekben is), illetve túlsúllyal élőknél. De a hormonális fogamzásgátlót szedő nőknek, az örökletes véralvadási zavarokban szenvedőknek, a mozgáskorlátozottaknak és a nagyobb műtét vagy sérülés után repülővel utazóknak is fokozottan figyelniük kell a megfelelő hidratálásra, és különösen fontos az óránkénti felállás és a végtagok átmozgatása.

Dr. Torzsa Péter azt tanácsolja, hogy a szükséges gyógyszerek mindig legyenek a kézipoggyászban: tüdőbetegeknél rohamoldó inhalátor, cukorbetegeknél pedig inzulin és vércukormérő. Hosszabb utak során szükség lehet az inzulin adagolásának módosítására, ezért utazás előtt tanácsos diabetológussal egyeztetni.

A professzor arra is kitér, hogy egyéni orvosi mérlegelés alapján vérhígító injekció beadására is szükség lehet korábbi trombózis, aktív daganatos betegség vagy ismert trombózishajlam esetén. Az egészséges utasoknak ugyanakkor hosszú repülőút előtt sem érdemes vérhígítót alkalmazni megelőzésként.

A tanszékvezető azt is hangsúlyozza, hogy a repülőúttal összefüggő trombózis akár napokkal vagy hetekkel később is kialakulhat. Sürgősen forduljon orvoshoz, aki egyoldali lábduzzanatot, lábfájdalmat vagy feszülést, hirtelen kialakuló légszomjat, mellkasi fájdalmat, véres köpetet tapasztal! Fontos figyelemfelkeltő tünet a vörös és meleg kar vagy láb is. Ilyenkor a nyaralóhelyen se halogassuk az orvosi segítségkérést, azonnal keressük fel az ügyeleti vagy sürgősségi osztályt!

„Néhány egyszerű óvintézkedéssel a legtöbb repüléssel összefüggő egészségügyi probléma megelőzhető. A megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres mozgás és a szükséges gyógyszerek előkészítése jelentősen hozzájárulhat a biztonságos utazáshoz” – összegzi dr. Torzsa Péter.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #utazás #orvos #repülés #fertőzés #betegség #megelőzés #repülőgép #tünetek #semmelweis egyetem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:32
20:14
20:06
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
2 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
6 napja
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
4
5 napja
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
5
2 hete
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 20:42
Most érkezett! Lefújták a legendás magyar zenei fesztivált: betett az infláció a szervezőknek
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 19:14
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
Agrárszektor  |  2026. június 16. 20:34
Meglepetés a piacokon: ennyibe kerül egy kiló krumpli Lengyelországban