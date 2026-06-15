2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bőröndök a repülőtéren vízszintes utazás még mindig
Biztosítás

Hiába a drágulás, rengeteg magyar utazik idén is: a bombabiztos nyaralásban hiszünk, rengeteget költünk biztosításra

Pénzcentrum
2026. június 15. 11:03

Idén kétszámjegyű, 13 százalékos növekedést regisztrált az utasbiztosítások piacán a Netrisk. A magyar utazók körében továbbra is a közeli európai országok a legnépszerűbbek, a piac pedig stabil maradt, mivel a szakértők szerint sem a kerozin árának ingadozása, sem a közel-keleti konfliktusok nem vetik vissza érdemben az utazási kedvet - közölte a biztosítással foglalkozó cég.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A biztosítási piac dinamikus növekedését jól szemlélteti, hogy idén májusban 24 százalékkal emelkedett a megkötött szerződések száma. Tavaly a három nyári hónap alatt összesen több mint 150 ezer biztosítást kötöttek a biztosításközvetítőnél, ami több mint 9 százalékkal haladta meg a 2024-es nyári volument. A tavalyi főszezonban az átlagdíj átlépte a 13 ezer forintos szintet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnépszerűbb úti célnak Horvátország bizonyult, ahová az utazók 28,4 százaléka készült, mögötte pedig Olaszország, Ausztria, Görögország és Szlovénia végzett. Ez az öt ország fedte le a nyári szerződések több mint 73 százalékát. Mivel a legkedveltebb célállomások könnyen elérhetőek, a nyaralók több mint fele autóval indult útnak, míg a repülést 35 százalékuk választotta.

Az idén eddig megkötött biztosítások alapján a legnépszerűbb célország Ausztria lett 20,6 százalékos részesedéssel, megelőzve Olaszországot és Spanyolországot. A biztosítások átlagdíja jelenleg megközelíti a 11 ezer forintot, ami éves összevetésben mindössze 3 százalékos drágulásnak felel meg, miközben az egy főre jutó napi átlagdíj 880 forint fölé emelkedett. Egy átlagos utazás időtartama továbbra is hat nap, a szerződéseket pedig leggyakrabban két főre igénylik.

Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy az idei szezont leginkább a kerozinár alakulása, valamint a közel-keleti úti célok kiesése befolyásolhatja. A repülőjegyek drasztikus drágulásától ugyanakkor nem kell tartani, mivel több légitársaság is jelezte, hogy nem tervez áremelést. A közel-keleti régió kiesése az ázsiai utazások harmadát, a teljes hazai utazási piacnak pedig nagyjából a 2 százalékát érinti.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Netrisk adatai alapján egyelőre nem rajzolódik ki olyan alternatív úti cél, amely egyértelműen átvette volna a kieső országok szerepét. Bár a konfliktusmentes ázsiai célpontok iránt márciusig 15 százalékos növekedést mértek, ez a lendület az utóbbi hónapokban stagnálásba váltott. A szakember szerint ezek a globális tényezők összességében nem vetik vissza érdemben a magyarok utazási kedvét, és a repülős utak arányát sem módosítják jelentősen.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #autó #nyaralás #turizmus #repülés #utasbiztosítás #ausztria #horvátország #biztosítások #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:43
11:29
11:03
10:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 13. 06:00
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 15. 10:16
Rendkívüli közleményt adott ki a Mediaworks az elbocsátásokról és a portfóliója átalakításáról
Rendkívüli közleményt juttatott el a Media1-nek a Fidesz-közeli médiaholding, a Magyar Nemzetet és a...
Holdblog  |  2026. június 15. 09:03
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik l...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
Összkép  |  2026. június 13. 22:07
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a vilá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 14.
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
2026. június 15.
Évente egy kisvárosnyi dolgozó tűnik el Magyarországról: csak egyetlen úton kerülhető el a katasztrófa?
2026. június 14.
Sokkoló adat jött az iskolából kieső fiatalokról: ebben az EU-s országban a legrosszabb a helyzet
2026. június 14.
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 15. hétfő
Jolán, Vid
25. hét
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2
2 hónapja
Súlyos milliókat követelhetnek vissza a rengeteg magyartól: anyagi csődbe zuhanhat, aki erre nem figyel
3
3 hónapja
Kedden végleg lejár a határidő: súlyos tízezreket bukik az a magyar ingatlantulajdonos, aki nem lép időben
4
1 hónapja
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
5
3 hónapja
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 10:06
Évente egy kisvárosnyi dolgozó tűnik el Magyarországról: csak egyetlen úton kerülhető el a katasztrófa?
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 07:45
Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert
Agrárszektor  |  2026. június 15. 11:31
Drámai a helyzet ezeken a földeken: közel 70 éve nem volt ilyen a búzával