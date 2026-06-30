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Jön a rendkívüli zárvatartás: se az orvosi rendelők, se a patikák nem lesznek nyitva szerdán
Július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy napja, amely munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. Ezen a napon az ellátás ügyeleti rend szerint működik, több alapellátási szolgáltatás pedig szünetel: zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak.
Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezen a napon a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást.
Július 1-jén zárva lesznek a háziorvosi-, a fogorvosi-, és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján található gyógyszertár-adatbázisban, illetve az Egészségablak applikációban is elérhetők az aznap nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre, vagy akár megyére keresve.
Mind a háziorvosi rendelők, mind a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, és az elérhetőséget. A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. A gyógyszertáraknak emellett közzé kell tenniük a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját is.
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Mérgezés vagy annak gyanúja esetén a munkaszüneti napon is 0-24 órában hívható az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80-20-11-99-es telefonszámon, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. A munkaszüneti nap ellenére szintén 0-24 órában biztosított a tájékoztatás a 1812-es zöld számon, ahol a nem sürgős beavatkozást igénylő egészségügyi kérdésekben segítenek.
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