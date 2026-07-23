Lélektani határt lépett át az olajár: érik a brutál drágulás a benzinkutakon?

Az Egyesült Államok minden olyan támadásért Iránt teszi felelőssé, amely a jemeni húszi terrorszervezethez köthető, mivel a lázadók Teherán hűbéreseinek tekinthetők – jelentette be Donald Trump a közösségi oldalán. Washington súlyos katonai megtorlást helyezett kilátásba Iránnal és magukkal a húszikkal szemben is, amennyiben a szervezet tovább támadja a tengeri kereskedelmi útvonalakat.

A húszi terrorszervezet nemrég arról számolt be, hogy a Vörös-tengeren megtámadott két szaúdi olajszállító tartályhajót, az Enceliát és a Laylát, amelyek fedélzetén tűz is keletkezett. Ez volt a lázadók első olyan bejelentett akciója, amelyet azután hajtottak végre, hogy a héten blokád alá vonták a Szaúd-Arábiához köthető hajóforgalmat.

A Teherán által támogatott jemeni lázadók a jelenlegi konfliktus során most először jelentették be hivatalosan a harcokhoz való csatlakozásukat. A Báb el-Mandeb-szorosnál új frontot nyitva vennék blokád alá a szaúdi királyságot. Mióta Irán blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost, elvileg ez az útvonal jelenti Szaúd-Arábia alternatív tengeri kijáratát, miközben a globális tengeri kereskedelem mintegy 15 százaléka is itt halad át.

Az iráni támogatású csoport eddig jórészt kimaradt a konfliktusból, amit Donald Trump is megemlített. Az elnök kifejtette, hogy csalódott a lázadókban, mert eddig kifejezetten fegyelmezett és észszerű magatartást tanúsítottak. Az amerikai elnök felidézte, hogy az Egyesült Államok egy évvel ezelőtt mérőcsapást hajtott végre a húszik ellen, akik ezt követően – még az Iránnal fennálló feszültségek idején is – visszafogottan viselkedtek, ám most ismét elindították a támadásokat.

Az eszkaláció hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára a hónap eleji 70 dollárról néhány nap alatt 100 dollár fölé emelkedett, amelyre május óta nem volt példa. Az Egyesült Államokban a benzin átlagára ismét átlépte a gallononkénti 4 dolláros lélektani határt, ami komoly politikai kockázatot jelent Trumpnak és a republikánusoknak a novemberi félidős kongresszusi választások közeledtével.