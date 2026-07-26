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Kölked, 2026. július 18.Második világháborús hajóroncs a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án.MTI/Lakatos Péter
Utazás

Vészjósló előrejelzés érkezett: rekordalacsony lehet a Duna vízállása Budapesten

Pénzcentrum
2026. július 26. 17:17

Új történelmi mélypontra süllyedhet a Duna vízállása Budapesten: az előrejelzések szerint hétfő éjjel akár a 2018-ban felállított rekordot is megdöntheti a folyó. A rendkívüli apadás hátterében a hetek óta tartó csapadékhiány áll, amely nemcsak Magyarországot, hanem a Duna külföldi vízgyűjtő területeit is érinti. Bajánál már megdőlt a negatív rekord, és minden jel arra utal, hogy a fővárosban is hasonló történhet a következő órákban.

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Budapesten is történelmi mélypontra süllyedhet a Duna vízállása. Az eddigi negatív rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméter jelentette, az előrejelzések szerint azonban a következő napokban ezt is alulmúlhatja a folyó - írja az Időkép.

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A Duna és más hazai folyók vízállása hetek óta rendkívül alacsony, mivel sem Magyarországon, sem a külföldi vízgyűjtő területeken nem hullott számottevő csapadék, és a közeljövőben sem várható jelentősebb utánpótlás.

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Július 16-án Budapestnél a vízszint már mindössze 6 centiméterre volt a rekordalacsony értéktől, ezt követően átmenetileg kisebb emelkedés következett. Az apadás azonban ismét felgyorsult: vasárnap reggel a vízmérce 41 centimétert mutatott a fővárosban.

Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése alapján a Duna tovább apad, így hétfő éjjelre akár 32 centiméterre is csökkenhet a vízállás. Ha ez bekövetkezik, új negatív rekord születik Budapesten.

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Korábban Bajánál már megdőlt a rekord: július 18-án a vízállás 14 centiméterre süllyedt, ezzel megdöntve a 2018. október 25-én mért 27 centiméteres eddigi minimumot.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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