A módosítás azokat az üzleteket, piacokat és egyéb élelmiszer-értékesítő vállalkozásokat érinti, amelyek korábban elfogadták az utalványokat.
Ketyeg a nyugdíjbomba: súlyos figyelmeztetést kapott a Tisza-kormány, elkerülhetetlen a rendszer átalakítása
Egyre súlyosabb demográfiai kihívások elé néz a magyar nyugdíjrendszer, ezért elkerülhetetlenné válhat annak átfogó reformja - figyelmeztet Farkas András nyugdíjszakértő. Szerinte a csökkenő születésszám, a társadalom gyors öregedése és a járulékfizetők számának várható visszaesése miatt a jelenlegi rendszer hosszú távon nem tartható fenn változtatások nélkül.
A magyar nyugdíjrendszer érdemi reformja már nem halogatható tovább, mert a kedvezőtlen demográfiai folyamatok néhány éven belül komoly fenntarthatósági problémákat okozhatnak - erre figyelmeztet legfrissebb hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő. Szerinte a jelenlegi intézkedések nem elegendők, ráadásul egyes lépések tovább is ronthatják a rendszer hosszú távú egyensúlyát.
Farkas szerint a magyar nyugdíjrendszer legnagyobb kihívását a társadalom gyors elöregedése jelenti. Miközben az emberek egyre tovább élnek, a gyermekvállalási kedv tartósan alacsony maradt.
A szakértő felidézi: ezer évvel ezelőtt egy újszülött átlagosan 25 évnyi életre számíthatott, száz éve ez az érték már 46 év volt, ma pedig Magyarországon egy fiú csecsemő várható élettartama 74 év, egy lányé pedig közel 80 év. Ezzel párhuzamosan azonban a születések száma drasztikusan visszaesett. A legfrissebb adatok szerint 100 termékeny korú nőre mindössze 131 gyermek jut, ami messze elmarad a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szinttől.
A folyamat következménye, hogy a következő évtizedekben egyre nagyobb lesz az idősek aránya. Jelenleg minden ötödik magyar 65 évesnél idősebb, 2030-ra már közel minden negyedik, 2050 után pedig lassan minden harmadik ember ebbe a korosztályba tartozhat. Farkas András szerint ez nemcsak a nyugdíjrendszert, hanem az egészségügyi és szociális ellátórendszert, valamint az európai gazdaság versenyképességét is egyre nagyobb nyomás alá helyezi.
A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja a munkaerő elvándorlása. Becslése szerint 2037-től egyszerre jelentkezik majd a kevés belépő fiatal és a külföldön dolgozó magyarok magas száma, így legalább egymillióval kevesebb járulékfizetőnek kellene eltartania mintegy 400 ezerrel több nyugdíjast. Úgy fogalmaz:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
egymillióval kevesebb járulékfizetővel nem lehet biztosítani négyszázezerrel több nyugdíjas ellátmányát a ma megszokott - európai összevetésben szívszorítóan alacsony - szinten sem.
Farkas András emlékeztet arra is, hogy számos európai ország már reagált a demográfiai kihívásokra: folyamatosan emelik a nyugdíjkorhatárt, illetve automatikus korrekciós mechanizmusokat építenek be a nyugdíjrendszerekbe. Magyarországon azonban szerinte még nem történtek meg azok az átfogó változtatások, amelyek hosszú távon biztosíthatnák a rendszer fenntarthatóságát.
A nyugdíjszakértő szerint az OECD legfrissebb jelentése is figyelmeztet a magyar rendszer előtt álló veszélyekre. Ennek fényében úgy véli, a kormány már nem halogathatja tovább az érdemi reformokat. Mint írja: „a Magyar-kormány nem söpörheti sokáig a szőnyeg alá a nyugdíjrendszer gondjainak valódi megoldását.” Hozzáteszi, hogy az eddig bejelentett intézkedések önmagukban nem jelentenek megoldást, sőt hosszabb távon akár tovább is nehezíthetik a nyugdíjrendszer fenntartható működését.
Nehéz eligazodni a számítás útvesztőibe, de a szakértő most tiszta vizet öntött a pohárba.
Nyugdíj utalás 2026 augusztus: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az augusztusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 augusztusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A folyamat rendkívüli nyomást gyakorol a munkaerőpiacra, az egészségügyi ellátórendszerre és a szociális hálóra, így elkerülhetetlenné válik a nyugdíjkorhatár emelése
Kellemetlen meglepetés érheti a nyugdíj előtt állókat: brutál pénzt veszíthetnek emiatt az apróság miatt
Sokan csak a nyugdíj igénylésekor szembesülnek azzal, hogy hiányoznak a szolgálati időre vagy a korábbi keresetekre vonatkozó adatok, ami akár a nyugdíj összegét is befolyásolhatja.
Meghökkentő igazságra derült fény: ezért kapnak sokkal kisebb nyugdíjat a magyar nők, mint a férfiak
A nők átlagos keresete Magyarországon továbbra is elmarad a férfiakétól, ami hosszú távon a nyugdíjakban is jelentős különbségeket eredményezhet.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar nyugdíjasokat: túl későn lépnek, pedig éveket kell várni az ellátásra
Egy friss felmérés szerint a magyar idősek leginkább a betegségektől, a demenciától és az anyagi gondoktól tartanak.
Életét vesztette két posta munkavéi kézbesítőgzés közben a múlt heti, negyven fokot is meghaladó hőségriadó idején,
Sokan alábecsülik a nyugdíjpénztárak teljesítményét, és az adójóváírás szabályait sem ismerik.
Rendkívüli hírek érkeztek a férfiak kedvezményes nyugdíjáról: kiderült, mekkora árat fizethetünk érte mindannyian
A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár évi 470 milliárd forintos pluszkiadást okozhatna.
Mire költhető a nyugdíjas SZÉP-kártya? Itt vannak a részletek, ezt lehet tudni előzetesen a nyugdíjas kártya juttatásról
Hideg élelmiszerre és gyógyszerre is költhető lehet a nyugdíjas SZÉP-kártya? Összegyűjtöttük, mit lehet tudni a Tisza-kormány nyugdíjasok számára tervezett juttatásáról.
Megdöbbentő csapda vár a nyugdíj előtt álló nőkre: rengeteg pénzt bukhatnak, ha nem figyelnek erre a részletre
Farkas András felhívta a figyelmet arra, hogy ez a szabály 2023-tól jelentősen szigorodott.
Új kalkulátort indított a jegybank, egy perc alatt kiderül, mennyi pénzből gazdálkodhatunk nyugdíjasként
A jegybank új Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort indított a honlapján.
Itt a javaslat, brutálisan emelkedhet a nyugdíjkorhatár: ezek az emberek 70 éves korukig dolgozhatnak
Egy kormányzati bizottság átfogó nyugdíjreformot javasol, amelynek keretében a várható élettartamhoz kötnék a nyugdíjkorhatárt, bevezetnének egy tőkefedezeti pillért.
Nyugdíj utalás 2026 július: korábban jön a júliusi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 júliusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Döbbenetes ára van a halogatásnak: tízmilliókat bukik a magyar fiatal, ha csak tíz évvel később eszmél fel
A megkérdezett 18-35 éves fiatalok háromnegyede már gondolkodik a nyugdíj kérdésén, csaknem a felük tudja, hogy fiatalon kellene elkezdeni a megtakarítást
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
A különböző nyugdíjindexek aszerint rangsorolják az egyes országokat, hol a legjobb letelepedni nyugdíjas korban.
Aljas módszerrel fosztották ki a gyanútlan magyar nyugdíjast: azt hitte, a fiának segít, egy vagyont bukott
Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt.
Azok a nők, akik 2026-ban megszerzik a Nők40 kedvezményes nyugdíjhoz szükséges jogosultságot, nehéz döntés előtt állnak