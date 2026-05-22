Veszélyes hulladék és patkányok lepték el a Kelenföldi pályaudvar környékét: meglepő tervvel vetnének véget a rémálomnak

Pénzcentrum
2026. május 22. 08:44

Többek között patkányokat, illegális hulladékot és veszélyes azbesztpalát találtak a Kelenföldi pályaudvar melletti, MÁV-tulajdonban lévő területen. A vasúttársaság folyamatosan küzd az újratermelődő szemét ellen. Az újbudai önkormányzat a helyzet végleges megoldásaként közparkot hozna létre a helyszínen.

A tarthatatlan állapotokra Kreitler-Sas Máté, Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere hívta fel a figyelmet, miután az RTL stábja is bemutatta a helyszínt. Az ingatlan-nyilvántartás szerint az érintett, jelenleg lekerítetlen terület a vasúttársaság tulajdona. A kerületi önkormányzat így tehetetlen, mivel nincs hatásköre beavatkozni.

A MÁV az üggyel kapcsolatban jelezte, hogy rendszeresen tisztítják a környéket, és a rágcsálóirtásról is gondoskodnak. Munkájukat azonban sziszifuszinak tartják. Az illegális hulladék ugyanis az eltakarítás után nagyon rövid időn belül újra megjelenik. A legközelebbi nagytakarítást június elejére tervezik.

A probléma tartós rendezése érdekében az önkormányzat az illetékes minisztériumok bevonásával közparkot szeretne kialakítani a jelenleg elhanyagolt területen. A kormányzati tárcák a jövő hétre ígértek hivatalos tájékoztatást a tervekkel kapcsolatban.
#otthon #MÁV #önkormányzat #Budapest #illegális #vasút #park #városfejlesztés #hulladék #szemét #környezetvédelem

