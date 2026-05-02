Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Banksy újabb alkotással lepte meg Londont. A Pall Mall közelében, a Waterloo Place-en egy öltönyös férfit ábrázoló szobor jelent meg. A figura arcát egy lobogó zászló takarja el, miközben éppen lelép a talapzatáról. A westminsteri önkormányzat közölte, hogy a mű egyelőre a helyén maradhat - írja az Independent.
Banksy legújabb szobrát április 29-én vették észre a járókelők Londonban. Egy nappal később maga Banksy is bejelentkezett az Instagramon. Egy videót osztott meg az installálásról, amelyhez mindössze annyit fűzött hozzá: "volt ott egy kis üres hely". A mű alján a művész jellegzetes aláírása is látható.
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált. "Üdvözöljük Banksy legújabb szobrát Westminsterben, amely feltűnő kiegészítése a város élénk köztéri művészeti életének" – közölte a hivatal szóvivője a The Independenttel. Hozzátette, hogy megtették a szobor védelmét szolgáló első lépéseket, így az alkotás egyelőre nyilvánosan megtekinthető marad.
Nem minden Banksy-mű volt azonban ilyen szerencsés. Tavaly szeptemberben a londoni Királyi Bíróság falán jelent meg egy falfestmény, amely egy tüntetőt ütlegelő bírót ábrázolt. Az épület kezelői ezt gyorsan eltávolíttatták, arra hivatkozva, hogy a 143 éves műemléket eredeti állapotában kell megőrizni.
A londoni közlekedési vállalat, a Transport for London sem kegyelmezett 2020-ban. Ekkor Banksy egy koronavírus-tematikájú stencilművet készített egy metrókocsiba. A maszkos patkányokat ábrázoló alkotást a szigorú graffitiszabályzatra hivatkozva távolították el.
Az utcai művésznek a vandalizmussal és a lopásokkal is szembe kell néznie. Dél-Londonban, Peckhamben 2024-ben három tolvaj alig egy órával a leleplezés után vitte el az egyik munkáját. Ez az alkotás egy parabolaantennára festett, üvöltő farkast ábrázolt.
