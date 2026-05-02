A Westminster-palota az Egyesült Királyság parlamentjének két háza, a House of Commons és a House of Lords találkozóhelye.
Világ

Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat

Pénzcentrum
2026. május 2. 15:15

Banksy újabb alkotással lepte meg Londont. A Pall Mall közelében, a Waterloo Place-en egy öltönyös férfit ábrázoló szobor jelent meg. A figura arcát egy lobogó zászló takarja el, miközben éppen lelép a talapzatáról. A westminsteri önkormányzat közölte, hogy a mű egyelőre a helyén maradhat - írja az Independent.

Banksy legújabb szobrát április 29-én vették észre a járókelők Londonban. Egy nappal később maga Banksy is bejelentkezett az Instagramon. Egy videót osztott meg az installálásról, amelyhez mindössze annyit fűzött hozzá: "volt ott egy kis üres hely". A mű alján a művész jellegzetes aláírása is látható.

Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált. "Üdvözöljük Banksy legújabb szobrát Westminsterben, amely feltűnő kiegészítése a város élénk köztéri művészeti életének" – közölte a hivatal szóvivője a The Independenttel. Hozzátette, hogy megtették a szobor védelmét szolgáló első lépéseket, így az alkotás egyelőre nyilvánosan megtekinthető marad.

Nem minden Banksy-mű volt azonban ilyen szerencsés. Tavaly szeptemberben a londoni Királyi Bíróság falán jelent meg egy falfestmény, amely egy tüntetőt ütlegelő bírót ábrázolt. Az épület kezelői ezt gyorsan eltávolíttatták, arra hivatkozva, hogy a 143 éves műemléket eredeti állapotában kell megőrizni.

A graffitik eltávolítása jelentős anyagi terhet ró az érintett ingatlan tulajdonosaira, a tömegközlekedési eszközökön elhelyezett graffitik milliárdos kárt okoznak.

A londoni közlekedési vállalat, a Transport for London sem kegyelmezett 2020-ban. Ekkor Banksy egy koronavírus-tematikájú stencilművet készített egy metrókocsiba. A maszkos patkányokat ábrázoló alkotást a szigorú graffitiszabályzatra hivatkozva távolították el.

Az utcai művésznek a vandalizmussal és a lopásokkal is szembe kell néznie. Dél-Londonban, Peckhamben 2024-ben három tolvaj alig egy órával a leleplezés után vitte el az egyik munkáját. Ez az alkotás egy parabolaantennára festett, üvöltő farkast ábrázolt.
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

