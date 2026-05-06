A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői.
Óriási hír a magyar utazóknak: mostantól átszállás nélkül lehet eljutni ebbe a népszerű fővárosba
A Wizz Air új, közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, amellyel a török főváros most először válik átszállás nélkül elérhetővé Magyarországról. A hetente három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – közlekedő járat új szintre emeli a két ország közötti kapcsolatokat, és egyben új desztinációt nyit meg a magyar utazók számára.
Az új útvonal elindulásával Ankara csatlakozik a Budapestről közvetlenül elérhető török városok sorához Isztambul és Antalya mellett, tovább bővítve a két ország közötti légi kapcsolatokat. A Budapest Airport adatai szerint évente több mint 900 ezer közvetlen szék érhető el Magyarország és Törökország között, ugyanakkor eddig a két főváros között nem volt közvetlen összeköttetés.
A most induló járat ezt a hiányt pótolja, és egy olyan viszonylaton teremt közvetlen kapcsolatot, ahol eddig évente több mint 10 ezer utas csak átszállással tudott utazni. Az utasforgalom jelentős része üzleti célú, minden harmadik utas ilyen okból választja ezt az útvonalat, ami jól mutatja Ankara gazdasági és politikai jelentőségét. A Wizz Air járataival immár három török desztináció – Isztambul, Antalya és Ankara – érhető el közvetlenül Budapestről.
Ankara azonban nemcsak üzleti központ: Törökország politikai és kulturális fővárosaként a modern állam szíve. A látogatók olyan ikonikus helyszíneket fedezhetnek fel, mint az Anıtkabir mauzóleum, az Anatoliai Civilizációk Múzeuma vagy a Hisszár-citadella történelmi negyede, miközben a város modern részei éttermekkel, bevásárlóközpontokkal és élénk városi élettel várják őket.
A közvetlen járat további előnye, hogy Ankara ideális kiindulópont Törökország belső régióinak felfedezéséhez. Innen könnyedén elérhető Kappadókia, amely különleges sziklaformációiról, barlangtemplomairól és hőlégballonos élményeiről ismert, és a világ egyik leglátványosabb természeti tájának számít.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Budapest és Ankara közötti új kapcsolat így nemcsak egy új úti célt jelent, hanem lehetőséget arra is, hogy a magyar utazók Törökország egy kevésbé ismert, mégis meghatározó arcát fedezzék fel – immár közvetlenül, átszállás nélkül.
Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?
Ausztriába készülsz autóval? Mutatjuk a 2026-os osztrák útdíjakat, az ingyenes szakaszokat, és hogy mire kell figyelni az online matrica vásárlásakor!
Végre megnyílnak az égi csatornák Magyarország felett: jön a hidegfront, de kiderült a keserű igazság a megváltónak hitt esőről
A jelenlegi előrejelzések alapján az aszályhelyzet enyhülése továbbra is bizonytalan.
A Pénzcentrum 2026. május 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.
Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban
Egyre több család választja Törökországot és Egyiptomot nyaralásra. Az INVIA adatai szerint mindkét ország esetében 3 százalékponttal nőtt a családi foglalások aránya egy év alatt.
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Egy eldugott, csak hajóval megközelíthető fülöp-szigeteki partszakasz lett a világ legjobb strandja.
Váratlan fordulat a hazai turizmusban: két vidéki térséget valósággal megrohantak, míg a kedvenc tavunknál elmaradt a tömeg
2026 márciusában közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el.
A Pénzcentrum 2026. május 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.
Ne bízd el magad a szikrázó napsütés láttán: kellemetlen fordulatot tartogatnak az esti órák Magyarországon
Kedden még kitart a meleg idő Magyarországon, de már látszik a változás.
Négy napra bezár a reptér, a munkálatok több, menetrend szerinti járatot is érintenek.
Súlyos tízezreket bukhat, aki most halogatja a foglalást: elszabadultak a repülőjegyek árai, de van egy kiskapu
A geopolitikai feszültségek miatt drasztikusan megdrágult a kerozin, ami jelentős áremelkedést hoz a nyári utazások piacán. A repülőjegyek és a szervezett utak ára folyamatosan nő.
A Pénzcentrum 2026. május 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hullámvasútra tesz minket az időjárás: a kora nyári meleg után durva zivatarok tarolják le hazánkat
Az átlagosnál melegebb, kora nyárias időjárás várható május első hetében.
Hogy alakul balatoni komp menetrend 2026-ban és mennyibe kerül az utazás a magyar tengeren? Minden fontos infó a Szántód – Tihany komp tavaszi-nyári szezonjáról.
A Pénzcentrum 2026. május 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az előszezon korai indulása miatt az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken.
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n