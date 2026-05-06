2026. május 6. szerda Ivett, Frida
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Atakule egy 125 m (410 láb) magas kommunikációs és megfigyelőtorony, amely Törökországban, Ankara központi részén, a Çankaya kerületben található, és a város egyik fő nevezetessége.
Utazás

Óriási hír a magyar utazóknak: mostantól átszállás nélkül lehet eljutni ebbe a népszerű fővárosba

Pénzcentrum
2026. május 6. 20:16

A Wizz Air új, közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, amellyel a török főváros most először válik átszállás nélkül elérhetővé Magyarországról. A hetente három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – közlekedő járat új szintre emeli a két ország közötti kapcsolatokat, és egyben új desztinációt nyit meg a magyar utazók számára.  

Az új útvonal elindulásával Ankara csatlakozik a Budapestről közvetlenül elérhető török városok sorához Isztambul és Antalya mellett, tovább bővítve a két ország közötti légi kapcsolatokat. A Budapest Airport adatai szerint évente több mint 900 ezer közvetlen szék érhető el Magyarország és Törökország között, ugyanakkor eddig a két főváros között nem volt közvetlen összeköttetés.  

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A most induló járat ezt a hiányt pótolja, és egy olyan viszonylaton teremt közvetlen kapcsolatot, ahol eddig évente több mint 10 ezer utas csak átszállással tudott utazni. Az utasforgalom jelentős része üzleti célú, minden harmadik utas ilyen okból választja ezt az útvonalat, ami jól mutatja Ankara gazdasági és politikai jelentőségét. A Wizz Air járataival immár három török desztináció – Isztambul, Antalya és Ankara – érhető el közvetlenül Budapestről.  

Kapcsolódó cikkeink:

Ankara azonban nemcsak üzleti központ: Törökország politikai és kulturális fővárosaként a modern állam szíve. A látogatók olyan ikonikus helyszíneket fedezhetnek fel, mint az Anıtkabir mauzóleum, az Anatoliai Civilizációk Múzeuma vagy a Hisszár-citadella történelmi negyede, miközben a város modern részei éttermekkel, bevásárlóközpontokkal és élénk városi élettel várják őket.  

A közvetlen járat további előnye, hogy Ankara ideális kiindulópont Törökország belső régióinak felfedezéséhez. Innen könnyedén elérhető Kappadókia, amely különleges sziklaformációiról, barlangtemplomairól és hőlégballonos élményeiről ismert, és a világ egyik leglátványosabb természeti tájának számít.  

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Budapest és Ankara közötti új kapcsolat így nemcsak egy új úti célt jelent, hanem lehetőséget arra is, hogy a magyar utazók Törökország egy kevésbé ismert, mégis meghatározó arcát fedezzék fel – immár közvetlenül, átszállás nélkül.  
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #Wizz Air #turizmus #légitársaság #törökország #repülőtér #liszt ferenc repülőtér #utasok #repülőjárat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:31
21:05
20:48
20:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
2
4 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
3
2 hete
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
4
1 hete
Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa
5
2 hete
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 19:00
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 18:03
Kvíz: Nagy ínyenc vagy, mindent megkóstolsz? Tedd próbára a fine dining szókincsedet!
Agrárszektor  |  2026. május 6. 19:29
Vége a jó világnak: mindenki azt találgatja, meddig tarthat a drágulás
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm