Óriási hír a magyar utazóknak: mostantól átszállás nélkül lehet eljutni ebbe a népszerű fővárosba

A Wizz Air új, közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, amellyel a török főváros most először válik átszállás nélkül elérhetővé Magyarországról. A hetente három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – közlekedő járat új szintre emeli a két ország közötti kapcsolatokat, és egyben új desztinációt nyit meg a magyar utazók számára.

Az új útvonal elindulásával Ankara csatlakozik a Budapestről közvetlenül elérhető török városok sorához Isztambul és Antalya mellett, tovább bővítve a két ország közötti légi kapcsolatokat. A Budapest Airport adatai szerint évente több mint 900 ezer közvetlen szék érhető el Magyarország és Törökország között, ugyanakkor eddig a két főváros között nem volt közvetlen összeköttetés.

A most induló járat ezt a hiányt pótolja, és egy olyan viszonylaton teremt közvetlen kapcsolatot, ahol eddig évente több mint 10 ezer utas csak átszállással tudott utazni. Az utasforgalom jelentős része üzleti célú, minden harmadik utas ilyen okból választja ezt az útvonalat, ami jól mutatja Ankara gazdasági és politikai jelentőségét. A Wizz Air járataival immár három török desztináció – Isztambul, Antalya és Ankara – érhető el közvetlenül Budapestről.

Ankara azonban nemcsak üzleti központ: Törökország politikai és kulturális fővárosaként a modern állam szíve. A látogatók olyan ikonikus helyszíneket fedezhetnek fel, mint az Anıtkabir mauzóleum, az Anatoliai Civilizációk Múzeuma vagy a Hisszár-citadella történelmi negyede, miközben a város modern részei éttermekkel, bevásárlóközpontokkal és élénk városi élettel várják őket.

A közvetlen járat további előnye, hogy Ankara ideális kiindulópont Törökország belső régióinak felfedezéséhez. Innen könnyedén elérhető Kappadókia, amely különleges sziklaformációiról, barlangtemplomairól és hőlégballonos élményeiről ismert, és a világ egyik leglátványosabb természeti tájának számít.

A Budapest és Ankara közötti új kapcsolat így nemcsak egy új úti célt jelent, hanem lehetőséget arra is, hogy a magyar utazók Törökország egy kevésbé ismert, mégis meghatározó arcát fedezzék fel – immár közvetlenül, átszállás nélkül.