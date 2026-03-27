Marco Rossi szövetségi kapitány keretében több kényszerű változás is történt a Szlovénia és Görögország elleni hazai mérkőzések előtt.
Váratlan húzás a legnépszerűbb légitársaságoktól: vadonatúj nyaralóhelyekre repülhetünk Magyarországról, indulhat a jegyvásárlási roham
Március végén életbe lép a Budapest Airport nyári menetrendje. Ez összesen 160 úti célt és több mint 15 millió ülőhelyet kínál a repülni vágyóknak. A szezon legfontosabb újdonsága a transzatlanti járatok visszatérése. Emellett Ázsia és a kedvelt európai nyaralóhelyek felé is jelentősen bővül a közvetlen járatok kínálata.
A Budapest Airport közleményében azt írta: hét év kihagyás után ismét közvetlenül elérhetővé válik Észak-Amerika. Májustól az American Airlines naponta indít gépeket Budapestről Philadelphiába, júniusban pedig az Air Canada heti négy torontói járata is visszatér.
A két légitársaság hálózatának köszönhetően több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra lesz sokkal egyszerűbb eljutni. A tengerentúli járatok újraindulása a magyar turizmusnak és a gazdaságnak egyaránt kedvez. Ezek az útvonalak ugyanis magas költési hajlandóságú turistákat és üzleti utazókat vonzanak, egyúttal a folyami hajózáshoz kapcsolódó turizmust is fellendíthetik.
A repülőtér járatfejlesztéseinek köszönhetően az utasok egyre több kiemelt útvonalon választhatnak a különböző légitársaságok kínálatából. Májustól a Condor közvetlen járatot indít Frankfurtba. Ennek köszönhetően a Lufthansával közösen hetente már mintegy tízezer ülőhelyet biztosítanak a német üzleti központba.
Tovább erősödnek az ázsiai kapcsolatok is. Áprilistól az Asiana Airlines indít járatot Szöulba. Ez a Korean Air meglévő kapacitásaival kiegészülve azt jelenti, hogy már heti hatszor lehet eljutni a dél-koreai fővárosba. A közvetlen kínai járatok forgalma szintén dinamikusan, a 2024-es adatokhoz képest 43 százalékkal nőtt. A jelentős átszállóforgalom ráadásul jól mutatja Budapest növekvő regionális légiközlekedési csomóponti szerepét.
A közkedvelt európai útvonalakon szintén számottevő a bővülés. A diszkont légitársaságok összesen tizenhét új járatot és tizenkét új úti célt jelentettek be a nyári szezonra. A Wizz Air többek között Ankara, Bergen, Billund, Dubrovnik és Menorca, míg a Ryanair például Krakkó és Lamezia Terme felé nyit új útvonalakat. A nyári időszakban a hagyományosan népszerű görög és horvát nyaralóhelyek mellett kiemelten erős lesz a balti és a skandináv térségbe induló járatok kínálata is. Ezekből a régiókból a szakemberek további fizetőképes turisták érkezésére számítanak.
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert – vihar miatt – fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.
Hihetetlen időjárási fordulat tavasz közepén: hirtelen 15 centis hó zúdult erre a hazai kirándulóhelyre + Fotók
Télies meglepetés érte a Soproni‑hegységet: péntek reggelre vastag, tapadós hótakaró borította be a magasabban fekvő részeket.
A Pénzcentrum 2026. március 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.
A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.
Itt a megoldás a budapesti tömegközlekedés Achilles-sarkára: a lakosok véleménye alapján vezetik be az új rendszert
Hamarosan átalakul a budapesti éjszakai közösségi közlekedés, folytatódik az éjszakai hálózat megújításának az előkészítése.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, kedvelt, egzotikus üdülőhelyre indítanak újabb járatot
Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.
Kész, vége! Tényleg elárverezték a debreceni MÁV-épületet: ezért lehetnek katasztrofális következményei a lépésnek
A vasúttársaság azzal indokolja a lépést, hogy az 1969-ben telepített szovjet berendezés mára teljesen elavult.
Egy hónapra leállítja a MÁV a közlekedést ezen a fontos vonalon: így tudja megoldani a közlekedést, aki erre utazna
A munkálatokat a jellegükből adódóan kizárólag a vonatközlekedés teljes szüneteltetése mellett lehet.
Jelentős, helyenként az egy métert is meghaladó havazás várható az Alpokban vasárnapig.
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Jászvásárról Brüsszelbe tartó járata Budapesten.
2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
A Pénzcentrum 2026. március 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a kemény fordulat az időjárásban: 10-15 centi hó is eshet ma Magyarországon - erre jobb lesz felkészülni
A hatóság arra kér mindenkit, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt feltétlenül tájékozódjon az aktuális időjárási helyzetről.
Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.
A Wizz Air innovációs stratégiájába illeszkedő fejlesztés több hónapnyi tesztelés után válik elérhetővé.
Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a FlixBus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
A FlixBus tízéves magyarországi jelenlétének évében új fejezetet nyit: március végétől közvetlen járat indul a Budapest Keleti pályaudvar és a Liszt Ferenc Repülőtér között.
Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő
Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.
