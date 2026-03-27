Váratlan húzás a legnépszerűbb légitársaságoktól: vadonatúj nyaralóhelyekre repülhetünk Magyarországról, indulhat a jegyvásárlási roham

Március végén életbe lép a Budapest Airport nyári menetrendje. Ez összesen 160 úti célt és több mint 15 millió ülőhelyet kínál a repülni vágyóknak. A szezon legfontosabb újdonsága a transzatlanti járatok visszatérése. Emellett Ázsia és a kedvelt európai nyaralóhelyek felé is jelentősen bővül a közvetlen járatok kínálata.

A Budapest Airport közleményében azt írta: hét év kihagyás után ismét közvetlenül elérhetővé válik Észak-Amerika. Májustól az American Airlines naponta indít gépeket Budapestről Philadelphiába, júniusban pedig az Air Canada heti négy torontói járata is visszatér.

A két légitársaság hálózatának köszönhetően több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra lesz sokkal egyszerűbb eljutni. A tengerentúli járatok újraindulása a magyar turizmusnak és a gazdaságnak egyaránt kedvez. Ezek az útvonalak ugyanis magas költési hajlandóságú turistákat és üzleti utazókat vonzanak, egyúttal a folyami hajózáshoz kapcsolódó turizmust is fellendíthetik.

A repülőtér járatfejlesztéseinek köszönhetően az utasok egyre több kiemelt útvonalon választhatnak a különböző légitársaságok kínálatából. Májustól a Condor közvetlen járatot indít Frankfurtba. Ennek köszönhetően a Lufthansával közösen hetente már mintegy tízezer ülőhelyet biztosítanak a német üzleti központba.

Tovább erősödnek az ázsiai kapcsolatok is. Áprilistól az Asiana Airlines indít járatot Szöulba. Ez a Korean Air meglévő kapacitásaival kiegészülve azt jelenti, hogy már heti hatszor lehet eljutni a dél-koreai fővárosba. A közvetlen kínai járatok forgalma szintén dinamikusan, a 2024-es adatokhoz képest 43 százalékkal nőtt. A jelentős átszállóforgalom ráadásul jól mutatja Budapest növekvő regionális légiközlekedési csomóponti szerepét.

A közkedvelt európai útvonalakon szintén számottevő a bővülés. A diszkont légitársaságok összesen tizenhét új járatot és tizenkét új úti célt jelentettek be a nyári szezonra. A Wizz Air többek között Ankara, Bergen, Billund, Dubrovnik és Menorca, míg a Ryanair például Krakkó és Lamezia Terme felé nyit új útvonalakat. A nyári időszakban a hagyományosan népszerű görög és horvát nyaralóhelyek mellett kiemelten erős lesz a balti és a skandináv térségbe induló járatok kínálata is. Ezekből a régiókból a szakemberek további fizetőképes turisták érkezésére számítanak.