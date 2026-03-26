2026. március 26. csütörtök Emánuel
Budapest / Magyarország - 2020. március 9.: Wizz Air Airbus A320 HA-LPO típusú utasszállító repülőgép érkezése és leszállása a Budapest Airport repülőtérre.
Utazás

Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, kedvelt, egzotikus üdülőhelyre indítanak újabb járatot

MTI
2026. március 26. 16:22

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája, a kelet-magyarországi légikikötőből július 1-jétől már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd. 

A Wizz Air az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát.

A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antalyába, és még az idén elindítják a két ország fővárosa, Budapest és Ankara közötti járatot is

- írja a közleményében a légitársaság.

A Wizz Air 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a társaság 2025-ben 68,6 millió utast szállított.

Kapcsolódó cikkeink:
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:51
16:44
16:34
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
4 napja
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
2 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
4
6 napja
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
5
2 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:44
Hatalmas hiány lehet ebből a kritikus alkatrészből a háború miatt: nagyon gyorsan lépni kellene
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:13
Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet
Agrárszektor  |  2026. március 26. 16:27
Új őrület hódít a magyarok körében: sokan már ezt eszik tyúktojás helyett