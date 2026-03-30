Óriási bejelentést tett a fapados óriás: 15 vadonatúj álomúti célra repülhetünk Magyarországról a nyáron
Minden eddiginél nagyobb budapesti nyári kínálattal készül a Wizz Air: a légitársaság 30 százalékkal növeli kapacitását, két új gépet állít szolgálatba, és 15 új útvonalat indít a főszezonra.
A Wizz Air minden eddiginél több járatot üzemeltet a nyári menetrendi időszakban Budapestről. A légitársaság nyári kapacitása 30 százalékkal haladja meg a tavalyi évit: két új repülőgép érkezik a budapesti bázisra, amelyekkel a népszerű déli nyaraló városok mellett egyre több északi célállomás is karnyújtásnyira kerül.
A légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és közel hárommillió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, utóbbi mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Ankara először kerül fel menetrend szerinti járattal a budapesti kínálatba; a török főváros és a közelben lévő Anatólia április 29-étól hetente 3 járattal érhető el a kalandvágyó utazók számára. Az egész évben elérhető új járatok közül kiemelkedik Krakkó, Lengyelország régi fővárosa és jelenlegi második legnagyobb városa. A II. János Pál pápáról elnevezett repülőtér és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között április 29-én indulnak el a járatok, amelyek hetente 4 alkalommal repülnek majd.
Nagy újdonság a Szófia felé induló összeköttetés, amely július 3-tól érhető el, és nyáron heti 4, télen pedig már heti 7 járat áll majd az utazók rendelkezésére.
Az egyre forróbb nyarak miatt egyre többen választják az északi célállomásokat, ezt az igényt felismerve a társaság Bergenbe is indít járatokat március 30-tól heti 3 alkalommal, de a LEGO otthona, Billund is felkerül a térképre április 2-től, a Baltikum egyik legbájosabb központjába, Tallinnba pedig hetente 3 alkalommal lehet a légitársasággal repülni.
A Balkán népszerűsége szintén évről-évre egyre nagyobb: túrázók, városlátogatók és tengerparti nyaralást keresők is előszeretettel keresik a még mindig rengeteg felfedeznivalót tartogató régiót. Egy rövidebb kihagyás után Budapestről március 30-ától ismét repülnek Szkopjéba heti 3 alkalommal.
A kimondottan tengerparti nyaralásra vágyók is minden eddiginél nagyobb kínálatból választhatnak. Várnába heti 4, Lamezia Termébe pedig heti 3 járat közlekedik, a bolgár tengerparta június 8-tól, Dél-Olaszországba április 30-tól.
A csúcsidőszakra időzített útvonalak a mediterrán és adriai üdülőhelyeket célozzák, ezek június második hetétől érhetők el. A dalmát tengerpart egyik ékköve, Zadar június 9-től, a legtöbb turistát vonzó Dubrovnik június 8-tól érhető el Horvátországban. Spanyolországban Menorca, Olaszországban pedig Rimini kerül fel nyáron a Wizz Air kínálatába.
Két új görög térségbe is el lehet jutni a nyáron a társasággal Kefalónia június 9-től, Kalamata pedig június 8-tól szerepel a menetrendben. Így már kilenc görög célállomás érhető el közvetlenül Budapestről a légitársaság kínálatában: Athén, Iráklio, Korfu, Rodosz, Szantorini, Thesszaloniki és Zákinthosz is.
Az új járatok mellett a Wizz Air a már meglévő útvonalak szinte mindegyikén sűríti a járatait: ezzel nemcsak több ülőhelyet biztosít, de nagyobb rugalmasságot is kínál az utazóknak, akik így még több járat közül választhatnak. A légitársaság minden eddiginél gyakrabban repül Spanyolországba, ahol már tíz különböző célállomás is szerepel a kínálatában (Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Malaga, Menorca, Palma de Mallorca, Tenerife és Valencia), de szintén tíz város közül választhatnak, akik inkább Olaszországba repülnének a nyáron (Alghero, Bari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Milánó, Nápoly, Rimini, Róma, Torinó).
