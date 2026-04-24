Heteken belül kifogyhat a kerozinból a kontinens: óriási bajba került a magyar hátterű légitársaság

Pénzcentrum
2026. április 24. 18:26

A Morningstar elemzése szerint a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult üzemanyagválságban az európai légitársaságok közül a Wizz Air a legsebezhetőbb. Ezzel szemben a Ryanair és az IAG a legfelkészültebbek a helyzet kezelésére. A magyar hátterű diszkont légitársaság kiszolgáltatottságát a versenytársakénál jóval alacsonyabb üzemanyagár-fedezeti arány és a szűkebb haszonkulcs okozza - írta a CNBC.

A válság kiváltó oka a Hormuzi-szoros lezárása. Ezen a tengeri útvonalon halad át a globális kerozinforgalom negyede-harmada. A helyzet annyira kritikus, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint Európa heteken belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyagból. Bár történtek diplomáciai kísérletek a feszültség enyhítésére, az útvonal instabilitása továbbra is jelentősen korlátozza az ellátást. A konfliktus kitörése óta a kerozin ára a duplájára nőtt. Ez az áremelkedés messze meghaladja a nyersolaj drágulásának mértékét.

Ebben a turbulens időszakban azok a cégek vészelhetik át a legkönnyebben a nehézségeket, amelyek jelentős üzemanyagár-fedezettel és stabil haszonkulccsal rendelkeznek. A Wizz Air éppen ezen a téren áll a legrosszabbul. A vállalat teljes kiadásain belül kiugróan magasak az üzemanyagköltségek. Ráadásul 2026-ra csupán 55 százalékos fedezeti aránnyal rendelkeznek, amit az elemzők kifejezetten alacsonynak minősítenek.

Ezzel szemben a rivális Ryanair 80 százalékos védelmet épített ki. A hagyományos légitársaságok közül a British Airwayst is birtokló IAG 62 százalékos aránnyal rendelkezik. A Lufthansa és az EasyJet esetében ez a mutató 70 százalék körül mozog. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a már meglévő fedezeti pozíciók gyorsan kimerülhetnek. Ennek következtében a megugró árak ellen még a jobban felkészült vállalatok is csak részleges védelemmel bírnak.

Az elszálló üzemanyagárak mellett a járatok kötelező átirányítása is komoly nehézséget okoz a szektornak. Az Európa és Ázsia közötti útvonalakon a repülési idő egy-három órával is megnövekedhet. Ez nemcsak az üzemanyag-fogyasztást dobja meg, hanem a gépek kihasználtságát is rontja. Emellett a személyzet beosztását is jóval bonyolultabbá teszi.

A drasztikusan megnövekedett terhek miatt több európai légitársaság is csökkentette a tavaszi kapacitásait. Ebbe a körbe tartozik a Lufthansa, az Air France-KLM és az IAG is, amelyek mind a rövid távú, mind a transzatlanti járatokon vágásokat hajtottak végre. A vállalatok a jelenlegi bizonytalan és drága piaci környezetben nem kötnek új fedezeti ügyleteket. A magas költségek így várhatóan még hosszú hónapokig nyomás alatt tartják a társaságok gazdálkodását, ami a jegyfoglalásokra is kedvezőtlenül hathat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #európa #ryanair #légitársaság #gazdaság #irán #üzemanyagárak #légiforgalom #energiaválság #Közel-Kelet

