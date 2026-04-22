Járattörlések jöhetnek Európában? Megszólaltak a légitársaságok az üzemanyaghelyzetről

Egyelőre nincs ok pánikra a magyar utasok számára, de Európában már látszanak a feszültség jelei. Miközben a hazai járatok menetrend szerint közlekednek, több nagy légitársaság már csökkenti a kapacitásait. A háttérben a dráguló és bizonytalan üzemanyag-ellátás áll. A nyári szezon közeledtével kulcskérdés, hogyan alakul a helyzet.

A magyar utazási irodák kivárnak a charter-járatok megrendeléseivel, lemondások egyelőre nincsenek, az irodák bíznak abban, hogy az üzemanyagellátás helyzete nyárra rendeződik - mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivője. A WizzAir légitársaság és a Budapest Airport is azt közölte, hogy jelenleg nincs fennakadás a kerozinellátásban, a Lufthansa és a KLM azonban több járatot is törölt.

A MUISZ szóvivője emlékeztetett, a charter-járatok júniusban indulnak be, így május második felében, a hónap vége felé lehet hitelesebb képet kapni arról, hogy lesznek-e lemondások, összevonások, de egyelőre ennek még nincs jele.

Willie Walsh, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója a napokban arra figyelmeztetett, hogy becslésük szerint Európában járattörlések kezdődhetnek május végén a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt. Mint mondta, erre már mos is vannak példák Ázsiai egyes részein. Rámutatott arra, hogy amellett, hogy a hatóságok mindent megtesznek az alternatív ellátási útvonalak biztosítása érdekében, fontos, hogy jól kommunikált és jól koordinált tervekkel rendelkezzenek arra az esetre, ha korlátozás válik szükségessé, beleértve a résidő-könnyítést is.

A WizzAir Magyarország az MTI megkeresésére azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi az üzemanyag-ellátással kapcsolatos helyzetet, és állandó kapcsolatban van a beszállítókkal, hogy a szükséges mennyiség mindig rendelkezésre álljon. Jelenleg nincs fennakadás a kerozinellátásban, így a járatok a meghirdetett menetrend szerint közlekednek, emiatt járatokat nem kell törölni. A Wizz Air az esetleges változásokról időben tájékoztatja az utasokat - közölte a légitársaság.

A Budapest Airport Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereik nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalnak. Szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások idején már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200-2000 tonna között alakul, amely a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll - ismertette a repülőtérüzemeltető.

Hozzátették, a Budapest Airport tulajdonában álló RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. többségi piaci részesedéssel rendelkezik a budapesti kiszolgálásban. Magyarország kerozinellátása nagymértékben importfüggő, külföldön finomított kerozin érkezik az országba, több európai és mediterrán térségben található finomítóból. A Budapest Airport több forrásból szerzi be az üzemanyagot, ami növeli az ellátás biztonságát. Az Európai Unió részéről a helyzettel kapcsolatban egyelőre nem érkezett külön értesítés.

Közölték, a repülőtér korábban is kezelt már hasonló helyzeteket: az elmúlt években előfordult, hogy az ellátási láncban külső okok miatt átmeneti fennakadások jelentkeztek. Ilyen esetekben a Budapest Airport azonnali intézkedéseket vezetett be - például az üzemanyagfelvétel optimalizálásának kérésével -, a légitársaságok együttműködésével pedig sikerült biztosítani a folyamatos üzemelést. Ezekben az időszakokban sem járatkésések, sem törlések nem történtek az üzemanyag-ellátás miatt, és a repülőtér működése zavartalan maradt.

Megjegyezték, hogy a menetrendek időszakos módosítása a légiközlekedési iparágban bevett gyakorlat, amely mögött több tényező együttes hatása áll. Ezek a menetrendi változtatások jellemzően átmeneti jellegűek, és a piaci környezet stabilizálódásával a korábban tervezett kapacitások visszaépülhetnek.

A Budapest Airport hangsúlyozta, szoros kapcsolatot tart a légitársaságokkal és az üzemanyag-ellátási láncban részt vevő partnereivel, és mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. A repülőtér-üzemeltető javasolja az utasoknak, hogy folyamatosan tájékozódjanak utazásaikról a légitársaságok felületein.

A Deutsche Lufthansa AG további 20 ezer veszteséges járatot töröl Európában a nyári szezonban, hogy spóroljon, miután a repülőgép-üzemanyag jelentősen drágult a közel-keleti háború kitörése óta.

A járatcsökkentés a frankfurti és müncheni repülőtereket érinti, és október végéig lesz érvényben. Ezzel egyidejűleg a vállalat új járatokat indít Zürichből, Bécsből és Brüsszelből. A sajtóközlemény szerint a vállalat az intézkedéssel körülbelül 40 ezer tonna kerozint kíván megtakarítani. A légitársaság már törölt 120 járatot Frankfurtból a lengyelországi Bydgoszcz és Rzeszów városokba, valamint a norvégiai Stavangerbe május végéig. A további változásokat április végén jelentik be.

A holland KLM légitársaság a múlt héten 160 járatot törölt májusra, miközben más európai és ázsiai-csendes-óceáni légitársaságok emelik az áraikat.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy Európának mindössze hat hétre elegendő üzemanyaga maradt, míg Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa azt mondta, hogy a válság a magas árak válságából az "ellátási válság" felé halad.