Budapest az EU egyik leggazdagabb régiója lett, miközben Magyarország több térsége továbbra is az unió sereghajtói között van.
Járattörlések jöhetnek Európában? Megszólaltak a légitársaságok az üzemanyaghelyzetről
Egyelőre nincs ok pánikra a magyar utasok számára, de Európában már látszanak a feszültség jelei. Miközben a hazai járatok menetrend szerint közlekednek, több nagy légitársaság már csökkenti a kapacitásait. A háttérben a dráguló és bizonytalan üzemanyag-ellátás áll. A nyári szezon közeledtével kulcskérdés, hogyan alakul a helyzet.
A magyar utazási irodák kivárnak a charter-járatok megrendeléseivel, lemondások egyelőre nincsenek, az irodák bíznak abban, hogy az üzemanyagellátás helyzete nyárra rendeződik - mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivője. A WizzAir légitársaság és a Budapest Airport is azt közölte, hogy jelenleg nincs fennakadás a kerozinellátásban, a Lufthansa és a KLM azonban több járatot is törölt.
A MUISZ szóvivője emlékeztetett, a charter-járatok júniusban indulnak be, így május második felében, a hónap vége felé lehet hitelesebb képet kapni arról, hogy lesznek-e lemondások, összevonások, de egyelőre ennek még nincs jele.
Willie Walsh, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója a napokban arra figyelmeztetett, hogy becslésük szerint Európában járattörlések kezdődhetnek május végén a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt. Mint mondta, erre már mos is vannak példák Ázsiai egyes részein. Rámutatott arra, hogy amellett, hogy a hatóságok mindent megtesznek az alternatív ellátási útvonalak biztosítása érdekében, fontos, hogy jól kommunikált és jól koordinált tervekkel rendelkezzenek arra az esetre, ha korlátozás válik szükségessé, beleértve a résidő-könnyítést is.
A WizzAir Magyarország az MTI megkeresésére azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi az üzemanyag-ellátással kapcsolatos helyzetet, és állandó kapcsolatban van a beszállítókkal, hogy a szükséges mennyiség mindig rendelkezésre álljon. Jelenleg nincs fennakadás a kerozinellátásban, így a járatok a meghirdetett menetrend szerint közlekednek, emiatt járatokat nem kell törölni. A Wizz Air az esetleges változásokról időben tájékoztatja az utasokat - közölte a légitársaság.
A Budapest Airport Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereik nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalnak. Szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások idején már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200-2000 tonna között alakul, amely a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll - ismertette a repülőtérüzemeltető.
Hozzátették, a Budapest Airport tulajdonában álló RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. többségi piaci részesedéssel rendelkezik a budapesti kiszolgálásban. Magyarország kerozinellátása nagymértékben importfüggő, külföldön finomított kerozin érkezik az országba, több európai és mediterrán térségben található finomítóból. A Budapest Airport több forrásból szerzi be az üzemanyagot, ami növeli az ellátás biztonságát. Az Európai Unió részéről a helyzettel kapcsolatban egyelőre nem érkezett külön értesítés.
Közölték, a repülőtér korábban is kezelt már hasonló helyzeteket: az elmúlt években előfordult, hogy az ellátási láncban külső okok miatt átmeneti fennakadások jelentkeztek. Ilyen esetekben a Budapest Airport azonnali intézkedéseket vezetett be - például az üzemanyagfelvétel optimalizálásának kérésével -, a légitársaságok együttműködésével pedig sikerült biztosítani a folyamatos üzemelést. Ezekben az időszakokban sem járatkésések, sem törlések nem történtek az üzemanyag-ellátás miatt, és a repülőtér működése zavartalan maradt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Megjegyezték, hogy a menetrendek időszakos módosítása a légiközlekedési iparágban bevett gyakorlat, amely mögött több tényező együttes hatása áll. Ezek a menetrendi változtatások jellemzően átmeneti jellegűek, és a piaci környezet stabilizálódásával a korábban tervezett kapacitások visszaépülhetnek.
A Budapest Airport hangsúlyozta, szoros kapcsolatot tart a légitársaságokkal és az üzemanyag-ellátási láncban részt vevő partnereivel, és mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. A repülőtér-üzemeltető javasolja az utasoknak, hogy folyamatosan tájékozódjanak utazásaikról a légitársaságok felületein.
A Deutsche Lufthansa AG további 20 ezer veszteséges járatot töröl Európában a nyári szezonban, hogy spóroljon, miután a repülőgép-üzemanyag jelentősen drágult a közel-keleti háború kitörése óta.
A járatcsökkentés a frankfurti és müncheni repülőtereket érinti, és október végéig lesz érvényben. Ezzel egyidejűleg a vállalat új járatokat indít Zürichből, Bécsből és Brüsszelből. A sajtóközlemény szerint a vállalat az intézkedéssel körülbelül 40 ezer tonna kerozint kíván megtakarítani. A légitársaság már törölt 120 járatot Frankfurtból a lengyelországi Bydgoszcz és Rzeszów városokba, valamint a norvégiai Stavangerbe május végéig. A további változásokat április végén jelentik be.
A holland KLM légitársaság a múlt héten 160 járatot törölt májusra, miközben más európai és ázsiai-csendes-óceáni légitársaságok emelik az áraikat.
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy Európának mindössze hat hétre elegendő üzemanyaga maradt, míg Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa azt mondta, hogy a válság a magas árak válságából az "ellátási válság" felé halad.
A Pénzcentrum 2026. április 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kongatják a vészharangot a kutatók: feltartóztathatatlanul terjed egy pusztító trópusi növény a Balatonban
Egy agresszíven terjeszkedő trópusi vízinövény, az óriás csavarhínár veszélyezteti a hazai vizeket.
A Pénzcentrum 2026. április 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
A legkedveltebb tavaszi program a túrázás és a városnézés, emellett a kastélyok, várak és botanikus kertek látogatása is kiemelt népszerűségnek örvend.
A Budapest Airport tájékoztatása szerint egyelőre zavartalan a forgalom.
Itt a kemény fordulat az időjárásban: brutál fagyok jönnek, évtizedek óta nem volt ilyen itthon április végén
Az április 22-i országos negatív rekordot 1959-ben rögzítették Kékestetőn, ahol akkor mínusz 5,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.
Budapesti közlekedők, figyelem! Az egész héten korlátozva lesz a forgalom a Róbert Károly körúton a csőtörés miatt
A csőtörés a környék vízellátásában is fennakadásokat okoz.
Teljesen megbolondult az időjárás: látványos videón mutatja meg a HungaroMet, mi zajlik most a légkörben
A hét utolsó napján napközben még mindenhol 20 Celsius-fok fölé melegedett a levegő.
Gyorsan átvonult felettünk a legutóbbi hidegfront, így az ország nagy részén visszatér a napos idő.
A Pénzcentrum 2026. április 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A délelőtt folyamán elhagyja hazánkat a hidegfront, így a legtöbb helyen napos, de szeles időre számíthatunk.
Ilyen nincs! Visszatér a fagy Magyarországra: brutális lehűlés jön, majd újabb hirtelen fordulatot hoz a hét vége
Hidegfront töri meg a tavasz lendületét a jövő hét elején: kedden és szerdán már csak 15 fok körüli maximumokra számíthatunk, hajnalban pedig többfelé visszatérhet a...
Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
Őrsi Gergelyt a 2. kerület polgármesterét és Rozgonyi-Kulcsár Viktóriát a Jurányi Ház alapító, intézményvezetőjét kérdeztük.
A Pénzcentrum 2026. április 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meglepő részletek a világversenyről, de azt is eláruljuk, miért kerül 700 forintba idén egy gombóc fagylalt a Balatonnál.
A hétvégén eleinte napos, kellemesen meleg tavaszi időre számíthatunk. Vasárnap délután azonban egy hidegfront éri el az országot.
A Pénzcentrum 2026. április 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.