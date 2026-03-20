Most érkezett a bejelentés! Fontos fejlesztést állít le végleg Lázár János minisztériuma

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium leállította a csepeli és a ráckevei HÉV felújításának, valamint meghosszabbításának tervezési pályázatát. A tárca az uniós források körüli változásokkal és a sikertelen járműbeszerzéssel indokolja a lépést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőbeni fejlesztések esetén teljesen elölről kell majd kezdeni a folyamatot.

Vitézy Dávid fővárosi képviselő vette észre azt a döntést, amely egy még 2020-ban indított projektet zár le - derül ki a fővárosi képviselő Facebook-posztjából. A kiírás nem magára a kivitelezésre vonatkozott. A cél a H6-os és a H7-es vonalak teljes körű infrastrukturális megújításának, a Közvágóhídnál történő összekapcsolásuknak, valamint a Kálvin térig tartó meghosszabbításuknak a megtervezése volt.

A beruházás egy gyorsabb, kevesebb átszállást igénylő és magasabb színvonalú közösségi közlekedési hálózat létrehozását célozta, amely a jövőbeni új szerelvények fogadására is alkalmas.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium azzal indokolta a leállítást, hogy a beruházást az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből (RRF) tervezték finanszírozni. Az ehhez kapcsolódó pályázati feltételek miatt azonban 2022-ben módosítani kellett a műszaki tartalmat. Így az eredeti kiírás alapján készülő tervek már nem lettek volna megfelelőek. Emellett a tárca arra is hivatkozott, hogy a koncepciót az új HÉV-szerelvényekre optimalizálták. Mivel azonban a járműbeszerzési tender sikertelenül zárult, a tervek jelenlegi formájukban használhatatlanná váltak.

Vitézy Dávid vitatja a minisztérium érvelését. Szerinte az elkészült fejlesztési koncepciók az új járművek nélkül is hasznosíthatók lennének. A tervezési pályázat hivatalos lezárása ugyanakkor súlyos következményekkel jár.

Ha a jövőben új kormányzati döntés születik a csepeli és a ráckevei vonalak felújításáról, a munkát nem lehet onnan folytatni, ahol most abbamaradt. A teljes közbeszerzési folyamatot elölről kell majd újraindítani.

