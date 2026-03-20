A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására.
Most érkezett a bejelentés! Fontos fejlesztést állít le végleg Lázár János minisztériuma
A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium leállította a csepeli és a ráckevei HÉV felújításának, valamint meghosszabbításának tervezési pályázatát. A tárca az uniós források körüli változásokkal és a sikertelen járműbeszerzéssel indokolja a lépést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőbeni fejlesztések esetén teljesen elölről kell majd kezdeni a folyamatot.
Vitézy Dávid fővárosi képviselő vette észre azt a döntést, amely egy még 2020-ban indított projektet zár le - derül ki a fővárosi képviselő Facebook-posztjából. A kiírás nem magára a kivitelezésre vonatkozott. A cél a H6-os és a H7-es vonalak teljes körű infrastrukturális megújításának, a Közvágóhídnál történő összekapcsolásuknak, valamint a Kálvin térig tartó meghosszabbításuknak a megtervezése volt.
A beruházás egy gyorsabb, kevesebb átszállást igénylő és magasabb színvonalú közösségi közlekedési hálózat létrehozását célozta, amely a jövőbeni új szerelvények fogadására is alkalmas.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium azzal indokolta a leállítást, hogy a beruházást az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből (RRF) tervezték finanszírozni. Az ehhez kapcsolódó pályázati feltételek miatt azonban 2022-ben módosítani kellett a műszaki tartalmat. Így az eredeti kiírás alapján készülő tervek már nem lettek volna megfelelőek. Emellett a tárca arra is hivatkozott, hogy a koncepciót az új HÉV-szerelvényekre optimalizálták. Mivel azonban a járműbeszerzési tender sikertelenül zárult, a tervek jelenlegi formájukban használhatatlanná váltak.
Vitézy Dávid vitatja a minisztérium érvelését. Szerinte az elkészült fejlesztési koncepciók az új járművek nélkül is hasznosíthatók lennének. A tervezési pályázat hivatalos lezárása ugyanakkor súlyos következményekkel jár.
Ha a jövőben új kormányzati döntés születik a csepeli és a ráckevei vonalak felújításáról, a munkát nem lehet onnan folytatni, ahol most abbamaradt. A teljes közbeszerzési folyamatot elölről kell majd újraindítani.
Címlapfotó: Jászai Csaba, MTI/MTVA
Még a nevét is megváltoztatta a tolvaj, hogy megússza: elképesztő módszerrel fosztogatta a magyar boltokat egy román páros
A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket.
Baljós jelenségre lettek figyelmesek a magyar gazdaságban: hiába maradt el a csődhullám, valami nagyon nincs rendben
Bár csökken a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma, a cégtrendben továbbra sincs fordulat. A vállalkozók inkább kivárnak, mint új céget alapítanak.
A kezdeményezés a cégalapítás az Európai Unióban akár 48 órán belül, teljesen online és minimális költséggel történő megvalósítását célozza.
Az üzleti klíma lassú, de folyamatos élénkülését jelzi, hogy az átlagosan várt árbevétel-növekedés 1,3 százalékra emelkedett a vállalkozások körében.
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
Volt, aki azonnal megnyerte a Cápákat, másoknál viszont a számok és a cégérték miatt maradt el az üzlet.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még február végén hirdette meg árverésre a vasúttársaság debreceni központját.
Hogy mennyi?! Nem vicc, ennyi pénzt csaltak ki kamu történetekkel egy gyanútlan magyartól: felfogni is nehéz
A csalásból származó pénzt a két vádlott rövid időn belül felélte, jelentős részét szerencsejátékra fordították.
Darabokban értékesítik a legendás magyar nagyvállalatot: hihetetlen, de a híres márkanév már senkinek sem kell
A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni.
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
Világszerte egyre szigorúbbak az adózási szabályok, ami jelentősen növeli a jogviták számát és bonyolultságát.
A Cápák között legújabb epizódjában a legtöbb pitch végül befektetés nélkül zárult, az est egyetlen üzletét egy különleges turisztikai vállalkozás vitte el.
Érik az újabb gyárbotrány Magyarországon? Súlyos dolgok derültek ki a Dunai Vasmű tulajdonosáról - több környező országban óriási károkat okoztak
A Liberty Steel jelenleg a brit–indiai üzletember, Sanjeev Gupta érdekeltsége.
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
"Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak".
Fogyasztói jogokat kapnak a mikro-, kis- és középvállalkozások több jogszabály-módosításának köszönhetően
A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni.
Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.