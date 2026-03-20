2026. március 20. péntek Klaudia
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. szeptember 3. A MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. H6-os (másként a 252-es vasútvonal; 2011-ig ráckevei HÉV) egyik szerelvénye indulás előtt a Közvágóhíd végállomáson.
Vállalkozás

Most érkezett a bejelentés! Fontos fejlesztést állít le végleg Lázár János minisztériuma

Pénzcentrum
2026. március 20. 10:45

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium leállította a csepeli és a ráckevei HÉV felújításának, valamint meghosszabbításának tervezési pályázatát. A tárca az uniós források körüli változásokkal és a sikertelen járműbeszerzéssel indokolja a lépést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőbeni fejlesztések esetén teljesen elölről kell majd kezdeni a folyamatot.

Vitézy Dávid fővárosi képviselő vette észre azt a döntést, amely egy még 2020-ban indított projektet zár le - derül ki a fővárosi képviselő Facebook-posztjából. A kiírás nem magára a kivitelezésre vonatkozott. A cél a H6-os és a H7-es vonalak teljes körű infrastrukturális megújításának, a Közvágóhídnál történő összekapcsolásuknak, valamint a Kálvin térig tartó meghosszabbításuknak a megtervezése volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beruházás egy gyorsabb, kevesebb átszállást igénylő és magasabb színvonalú közösségi közlekedési hálózat létrehozását célozta, amely a jövőbeni új szerelvények fogadására is alkalmas.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium azzal indokolta a leállítást, hogy a beruházást az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből (RRF) tervezték finanszírozni. Az ehhez kapcsolódó pályázati feltételek miatt azonban 2022-ben módosítani kellett a műszaki tartalmat. Így az eredeti kiírás alapján készülő tervek már nem lettek volna megfelelőek. Emellett a tárca arra is hivatkozott, hogy a koncepciót az új HÉV-szerelvényekre optimalizálták. Mivel azonban a járműbeszerzési tender sikertelenül zárult, a tervek jelenlegi formájukban használhatatlanná váltak.

Vitézy Dávid vitatja a minisztérium érvelését. Szerinte az elkészült fejlesztési koncepciók az új járművek nélkül is hasznosíthatók lennének. A tervezési pályázat hivatalos lezárása ugyanakkor súlyos következményekkel jár.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Ha a jövőben új kormányzati döntés születik a csepeli és a ráckevei vonalak felújításáról, a munkát nem lehet onnan folytatni, ahol most abbamaradt. A teljes közbeszerzési folyamatot elölről kell majd újraindítani.

Címlapfotó: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
#vállalkozás #hév #kormány #pályázat #beruházás #európai unió #közbeszerzés #minisztérium #uniós támogatás #lázár jános #budapesti tömegközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:04
11:44
11:32
11:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 20. péntek
Klaudia
12. hét
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hete
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
3
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
2 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
5
2 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 12:04
Fű alatt vágtak le a magyarok egyik kedvenc termékéből: így fizetünk többet észrevétlenül az árrésstop ellenére is
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 11:44
Gigadrágulást hozhat nekünk is az iráni háború: ezt sehogy nem lehet már elkerülni, ez az oka
Agrárszektor  |  2026. március 20. 11:32
Ömlik ki a tojás Brazíliából: nem is hinnéd, hova viszik